أهم الإسعافات الأولية التي يجب أن يعرفها الأهل لحالات الطوارئ

إسعاف الجروح القطعية

طفلة مصابة بجرح قطعي بسيط

إسعاف الحروق

الحوادث المنزلية

إسعاف حوادث السقوط والانزلاق

لاحظي أن الأطفال كثيراً ما يتعرضون لحوادث الانزلاق فوق الأسطح وبالقرب من السلالم في مداخل البيوت بسبب شغف الأطفال وحبهم للتزحلق والقفز والتسابق والركض، وغالباً لا يحب الأطفال المشي بهدوء وحذر عند المنزلقات او الأدراج فيتعرضون لحوادث تختلف شدتها ما بين حدوث الالتواء مثلاً إلى الكسور، ويجب على الأم أن تعرف الضرر الذي أصاب طفلها، ففي حال سقط الطفل على ظهره وفقد الوعي فيجب عدم محاولة تحريكه والاتصال بالإسعاف فوراً خوفاً من أن يتعرض لتضرر في عموده الفقري.

لاحظي أن طفلك قد يتعرض للالتواء فقط أو الكدمات نتيجة للتزحلق ويتغير لون المنطقة وقد تتورم، ولذلك يمكنك وضع كمية من الثلج فوقها ولكن لا تستمري بذلك لمدة طويلة، ويمكنك أن تخصصي كيساً للثلج المجروش وضعيه فوق المكان، ويمكن تقديم مسكن او مهدئ للطفل على شكل شراب أو أقراص حسب عمره، أما في حال استمرار التورم في الكاحل أو الركبة أو عظمة الساق واستمرار الألم فقد يكون هناك كسر في المنطقة ويتحتم الذهاب إلى المشفى وإعداد جبيرة من الجبس الطبي للعضو مع مراعاة التحلي بالهدوء وحمل الطفل بطريقة آمنة لكي لا يتحول الكسر البسيط إلى كسر مضاعف.

إسعاف ابتلاع جسم غريب

بطاريات صغيرة

إسعاف شرب مادة سامة

قد يهمك أيضا: أعراض التسمم الغذائي عند الأطفال وعلاجه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 10:23 صباحاً - يتعرّض الأطفال للكثير من الإصابات والحوادث في المنزل وتحتار الأم في طريقة تقديم الاسعاف الأولى لطفلها ولا تعرف مدى خطورة الإصابة وهل يجب عليها البقاء بالمنزل وتقديم الرعاية لطفلها أم عليها الإسراع به لقسم الطوارئ في المشفى ولأن كل دقيقة لها ثمنها في هذه الحالة فمن الضروري أن تتعرف الأم إلى أهم الحوادث التي قد تقع للطفل في البيت ومدى خطورتها.يجب على الأم أن تعرف المبادئ الأولية للتعامل مع مثل هذه الحوادث والتي في حال التعامل بطريقة مبدأية معه بطريقة صحيحة وصحية قد تنقذ حياة المصاب ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية طب الأسرة عزيزةالهولي، حيث أشارت إلىمثل التعرض لجرح قطعي أو الحروق أو شرب سوائل سامة وغيرها من الحوادث التي قد يتعرض لها الطفل في الآتي:لاحظي أن إصابة طفلك بجرح قد تنقسم إلى عدة أقسام ويمكن علاج أسهلها في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى قسم الطوارئ، فهناك نوع من الجروح القطعية التي تسببها بعض الآلات الحادة في مطبخك مثل السكاكين والتي تكون غير عميقة ويمكنك معرفة عمقها من حيث حواف الجرح التي غالباً ما تكون غير منتظمة ويكون النزف غزيراً، وهنا يجب أن تعرفي طريقة علاج الجروح البسيطة، بحيث تضغطين عليها وتقومي بلفها بضماد سميك والتوجه فوراً إلى المشفى لأنها سوف تحتاج إلى الخياطة لوقف النزيف، أما الجرح القطعي السطحي فهو يمكن أن يعالج في المنزل عن طريق وضع الضماد أو اللاصق الطبي المعقم فوقه وضغطه جيداً، حتى لا يستمر سيلان الدم ويجب تهدئة الطفل وإشغاله بأي نشاط لأن البكاء يزيد من نزول الدم وغالباً ما يكون غير نزفي ويتوقف بعد دقائق، ويمكنك حمل حقيبة الإسعافات الأولية في الخارج، حيث قد يصاب الأطفال بالجروح والخدوش أثناء اللعب.اهتمي بألا تتبعي أي خرافة أو طريقة خاطئة في تقديم الإسعاف الأولي لطفلك في حال تعرضه للحروق على جلده، ويجب أن تحددي درجة الحرق الجلدي الذي تعرض له الطفل وكيفية تقديم الإسعاف الأولى له لتقليل من مضاعفاته، خاصة أن الحروق الجلدية قد تحتاج بعد شفائها لعمليات ترميم وتجميل للجلد، ويسهم الاسعاف الأولي الصحيح في تقليل نسبة اللجوء لمثل هذه الخطوات المكلفة والغير مضمونة النتائج بشكل تام.توقفي عن استخدام الماء المثلج لاسعاف الحروق الناتجة عن انسكاب أي سائل ساخن على جلد طفلك، ويمكن أن تستخدمي الماء البارد ولأن الثلج يؤدي لنتائج عكسية كما يجب ألا تستخدمي معجون الأسنان أو الطحين"الدقيق" أو النشا أو أي وصفة أخرى لعلاج الحروق، خاصة أن الحروق الجلدية تنقسم إلى عدرة درجات ويمكنك علاج الحروق البسيطة منها في المنزل.قومي بوضع المنطقة التي تعرضت لحرق بسيط تحت تيار ماء بارد وليس مثلجاً لدقيقة واحدة ثم قومي بعد ذلك بتنظيف المنطقة التي تعرضت للاحتراق برفق وبطريقة التربيت وليس الدعك أو القشط باستخدام مناديل خاصة ملحية ومعقمة، ثم قومي بوضع ضمادة الحروق المخصصة والتي يجب أن تكون متوفرة لديك في خزانة الإسعافات الأولية، ويمكنك بسط طبقة خفيفة من كريم طبي يحتوي على الهيدروجين في حال توفره ويفضل عدم تغطية الحروق عموماً.توقعي أن طفلك الرضيع وحين يبدأ في الجلوس منفرداً على الأرض أو فوق الأريكة سوف يبدأ في وضع أجسام غريبة في فمه أو أنفه أو أذنه، وقد اكتشف الأطباء الكثير من الأجسام الغريبة وغير المتوقعة في آذان الأطفال مثل أزرار الملابس والبطاريات الصغيرة التي تستخدم للساعات، وفي حال قام طفلك بابتلاع بطارية صغيرة عن طريق الفم فلا تحاولي أن تضعي أصابعك في جوفه لكي تخرجيها لأنك قد تعرضينه لخطر الاختناق، وكل ما عليك هو الإسراع به إلى الطوارئ، وفي حال قام بوضع بطارية أو زر ملابس في أذنه أو فتحة أنفه فلا تقومي بهزه أو ضربه على ظهره كما يفعل البعض ولا تقومي أيضاً بالإمساك به من ساقيه، بحيث يتدلى رأسه إلى الأسفل فكل هذه خطوات خطرة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، فكل ما عليك هو التحلي بالهدوء ورباطة الجأش والإسراع به إلى قسم الطوارئ، ويمكن أن تحملي معك جسماً مشابهاً للجسم الذي ابتلعه الطفل أو وضعه في فتحات جسمه لكي يحدد الأطباء طريقة التعامل معه وغالباً ما يتم شفط الزر أو البطارية من الأنف والأذن، وبالنسبة للبطاريات كلما كان التعامل معها سريعاً لن تتسبب تهتكاً للأجزاء الداخلية مثل المريء والمعدة لأنها سرعان ما تتحلل وتتسرب المواد الكيميائية السامة منها.راقبي ظهور أي أعراض غريبة على طفلك مثل تصبب العرق وهمود الحركة وتصبب العرق في حال لاحظت أن قنينة المادة التي تنظفين بها الحمام قد تحركت من مكانها أو أنك قد أغفلت عن إعادتها إلى الرف العلوي في المطبخ أو الحمام بعد استخدامها لأن الأطفال يحبون أن يجربوا طعم أي سائل يرونه حتى لو كان ساماً، وهناك بعض السوائل السامة والكاوية والتي يظهر أثرها بسرعة وبمجرد أن يحاول أن يشرب منها الطفل حيث تظهر الحروق على جانبي فمه كما تتسرب إلى رقبته وصدره وتسبب له الحروق، أما المواد السامة الأخرى وهي ضمن قائمة منظفات المنزل فهذه قد يبتلع الطفل جزءاً منها قبل أن تنتبه الأم وتبدأ أعراض التسمم في الظهور عليه.*ملاحظة من "الخليج 365" قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.