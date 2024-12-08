تجارب علاج فقر الدم عند الأطفال وفقاً للنوع والعمر والسبب ..ومتى يكون خطيراً؟

معلومات عن فقر الدم..تهمك

طفلة مريضة

الهواتف الذكية وعلاج فقر الدم

علاجات فقر الدم

مجموعة أطعمة يتوافر فيها الفوليك أسيد

أعراض الأنيميا عند الأطفال

طفلة تشكو من سرعة دقات القلب

علاج فقر الدم بالغذاء

الأطعمة الغنية بالحديد: يمكن أن تساعد في زيادة مستويات الحديد في الجسم، ومن مصادر الحديد الجيدة:

الحبوب المدعمة بالحديد، اللحوم الحمراء.

الدواجن، الأسماك.

البقوليات، العدس.

السبانخ، الزبيب، البرقوق.

الأطعمة الغنية بفيتامين ج

البروكلي من الخضراوات المهمة لإنتاج كرات الدم الحمراء

متى يصبح فقر الدم خطيراً عند الأطفال؟

طفلة مريضة تعاني من فقر الدم

التحليل الذي يكشف عن فقر الدم

الأدوية التي تعالج فقر الدم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 08:49 صباحاً - فقر الدم أو الأنيميا اضطراب دموي شائع، يُسبب التعب الشديد وبعض المشاكل في القلب، ومضاعفات صحية أخرى للطفل والبالغ معاً، وهو يؤثر على 1،62 مليار شخص حول العالم.. وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ويعتبر العدو الصامت الذي يستهدف الأطفال بنسبة أكبر؛ حيث يكونون أكثر ضعفاً وهشاشة، لهذا يعتبر مشكلة صحية خطيرة قد تؤثر على حياة الأطفال بشكل كبير.في هذا التقرير يكشف الدكتور محرز تهامي طبيب الأطفال ماهيةبتفاصيل جديدة، تشمل عرض الأسباب والأعراض، إلى كيفية التشخيص والعلاج.يعد فقر الدم من المشاكل التي تهدد صحة الأطفال في مختلف الأعمار والتي تحتاج إلى العناية والرعاية اللازمة.فقر الدم عند الأطفال يمكن أن يكون مشكلة صحية خطيرة إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.من المهم مراقبة صحة الأطفال وتقديم التغذية الصحية للوقاية من هذا المرض الشائع.إذا كان الطفل يعاني من أعراض مثل الضعف والتعب، تجب مراجعة الطبيب للتأكد من التشخيص والعلاج المناسب.تثير أعراض فقر الدم قلق الآباء والأمهات، ولكن تذكري أن أسباب فقر الدم الأكثر شيوعاً يمكن علاجها، خاصة عند اكتشافها في مراحل مبكرة.ولهذا إذا كان لديك شك في إصابة طفلك بفقر الدم، يجب أن تتحدث مع طبيب الأطفال الذي قد يوصي بإجراء تحليل دم لتشخيص الحالة.تعد الهواتف الذكية من أحدث طرق علاج فقر الدم لدى الأطفال؛ نعم حتى الهواتف الذكية ساهمت في علاج بعض حالات فقر الدم؛ وأثرها امتد ليشمل العالم الصحي أيضاً؛ حيث أثبتت بعض الدراسات قدرة كاميرا الهاتف المحمول للكشف عن بعض الأمراض الجلدية وأمراض العين.فقد تمكن باحثون من جامعة إيموري الأميركية، من تطوير تطبيق مهمته الكشف عن الأنيميا- فقر الدم- من خلال تقييم تركيز الهيموجلوبين في الدم بدقة، من خلال التقاط صور للأظافر، واعتمد فريق البحث على دراسات سابقة، أثبتت أن فقر الدم يمكن اكتشافه بشكل فعال عن طريق تحليل المظهر الباهت أو الشاحب لبعض الأجزاء من الأظافر أو راحة اليد أو حتى اللسان.يتم العلاج اعتماداً على السبب المحدد لفقر الدم لدى الطفل؛ مثل: عمر الطفل وصحته العامة وشدة المرض وقبول بعض الأدوية أو العلاجات، وقد يوصي الطبيب بمجموعة متنوعة من العلاجات المختلفة.التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن المهمة لعلاج الأنيميا، مثل الحديد، وفيتامين ب12، وحمض الفوليك.ينبغي تناولها على معدة فارغة أو مع عصير البرتقال لزيادة الامتصاص، ويمكن استخدام مكملات الحديد عن طريق الوريد في الحالات الشديدة.أو إعطائه دواءً خاصاً، أو التوقف عن الأدوية المسببة لفقر الدم، أو علاج الاضطراب الأساسي.(إذا كانت حالته مرتبطة ببعض فقر الدم الانحلالي)، أو عمليات نقل الدم، إذا لزم الأمر (لتعويض الخسارة الكبيرة).وذلك حسب الحاجة إذا كانت العدوى هي السبب)، أو زرع الخلايا الجذعية لفشل نخاع العظام.أعراض فقر الدم عند الأطفال بسبب نقص الحديد تختلف حسب درجة خطورة الحالة، وأبرز الأعراض المشتركة لفقر الدم:شحوب البشرة، التعب، الانزعاج أو العصبية، نقص الطاقة أو التعب مع أقل مجهود.ضربات قلب سريعة، ألم أو انتفاخ في اللسان، تضخم الطحال، والرغبة في تناول مواد غريبة مثل الأتربة أو الثلج.صعوبة في التركيز وقد يتأثر نموهم الإدراكي، من الأعراض الأخرى التي تصيب الأطفال الذين يعانون من فقر الدم .يمكن علاج فقر الدم عند الأطفال من خلال النظام الغذائي ومنها :: يمكن أن يساعد في جعل الجسم يمتص الحديد بشكل أفضل، ومنها: الفواكه الحمضية مثل: البرتقال، الفراولة،الكيوي، الطماطم، الفلفل الملون.: فيتامين ب مهم لإنتاج كرات الدم الحمراء، ومن الأطعمة الغنية به: الخضراوات ذات الأوراق الخضراء مثل السبانخ.البروكلي، البقوليات، البازلاء، العدس، الأفوكادو..: مهم لإنتاج كرات الدم الحمراء، ومن الأطعمة الغنية به: اللحوم، الأسماك، الدواجن، البيض، الحليب، الجبن.يعد فقر الدم خطيراً عند الأطفال عندما يكون مستوى الهيموغلوبين منخفضاً بشكل كبير وتظهر أعراض فقر الدم على الطفل.مستوى الهيموغلوبين أقل من 7جم/دل للأطفال تحت سن الخامسة وأقل من 8جم/دل للأطفال أكبر من الخامسة تدل على خطورة فقر الدم، وذلك وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.وقد يؤدي فقر الدم في الحالات الشديدة إلى أعراض مثل: التعب وصعوبة التنفس، وفقر الدم الشديد، ما يتطلب رعاية فورية وكشفاً مبكراً وعلاجاً لتجنب المضاعفات وتحسين جودة الحياة.التحليل الذي يكشف عن فقر الدم هو: تحليل الدم الذي يقيس كمية كرات الدم الحمراء في الدم ومستوى الهيموغلوبين، ويشمل تحليل الدم الكامل عدد خلايا الدم المختلفة.هناك عدة أدوية تستخدم في علاج فقر الدم، ويعتمد اختيارها على نوع فقر الدم وسببه وشدته، منها:: في حالات علاج فقر الدم الذي يحدث بسبب نقص الحديد.: لعلاج فقر الدم بسبب نقص فيتامين ب12.: لعلاج فقر الدم المرتبط بأمراض الكلى أو علاج السرطان.لعلاج فقر الدم بسبب نقص الحديد بعد فشل المكملات الفموية.: لعلاج فقر الدم المرتبط بالاضطرابات المناعية.لعلاج فقر الدم المرتبط بالسرطان.لحالات فقر الدم الشديدة.*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.