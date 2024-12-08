أعراض نقص المناعة لدى الأطفال وكيف يمكن تشخيصها وعلاجها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 08:49 صباحاً - يعد جهاز المناعة في الجسم وسيلة الحماية الأولى ضد مسببات الأمراض المختلفة، مثل البكتيريا والفيروسات والطفيليات، لذلك يلعب جهاز المناعة في الجسم دوراً مهماً في حماية صحة الأطفال. إلا أن مناعة الجسم وقدرته على التحمل يمكن أن تضعف، بسبب عدة عوامل، ومع ذلك تستطيع الأم تعزيز صحة جهاز المناعة لدى طفلها من خلال عدة طرق. فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث" أسباب وأعراض ضعف جهاز المناعة لدى الأطفال وطرق لتقويته.

قلة وقت النوم

اضطرابات النوم تؤثر على معدل إفراز الهرمونات للطفل - الصورة من موقع AdobeStock

يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-2 سنة إلى النوم 11-14 ساعة يومياً، بينما يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3-5 سنوات إلى 10-13 ساعة.

ويجب الانتباه إلى أنه إذا لم يحصل طفلك على وقت كافٍ للنوم، فلن يحصل جسم طفلك على الراحة الكافية ويعاني في الوقت نفسه من اضطرابات النوم والتي تؤثر على معدل إفراز الهرمونات لديه، وتؤثر على عمل جهاز المناعة .

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عدم كفاية المدخول الغذائي

تلعب التغذية دوراً رئيسياً في تعزيز مناعة جسم طفلك لذلك، فإن نقص المدخول الغذائي يمكن أن يجعل طفلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، أما عن أهم العناصر الغذائية التي يجب أن تكون في النظام الغذائي للطفل فهي الحديد والزنك والسيلينيوم وألياف وأوميغا 3 وأوميغا 6 وفيتامين أ وفيتامين د وفيتامين هـ وفيتامين ج.

تشوهات خلقية عند الولادة

يولد بعض الأطفال بجهاز مناعة ضعيف، وتسمى هذه الحالة نقص المناعة الأولية (PI) والتي تجعل طفلك الصغير أكثر عرضة لحالات خطيرة عند إصابته بأمراض معينة.

هناك أكثر من 400 نوع من نقص المناعة الأولية ويعد لكل نوع له مستوى مختلف من الشدة، وغالباً ما يتم اكتشاف هذه الحالة بعد أن يعاني الطفل من أمراض أو عدوى متكررة في بداية حياته.

بعض الحالات الطبية

عندما يتعرض طفلك لهجوم الأنفلونزا أو الحصبة، فقد يتعرض لضعف جهاز المناعة لديه ويكون أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض الأخرى.

على الجانب الآخر فإن ضعف مناعة جسم الطفل يمكن أن يكون أيضاً ناجماً عن أمراض المناعة الذاتية، فغالباً ما يكون الجهاز المناعي لدى الأطفال أكثر نشاطاً من المعتاد، مما يؤدي إلى تحفيزه بواسطة بعض المركبات غير الضارة في البيئة مثل الحساسية.

أعراض ضعف المناعة لدى الأطفال

تشخيص ضعف جهاز مناعة طفلك ليس بالأمر السهل لأنه عادة ما يكون من الصعب التعرف إلى الأعراض، وغالباً ما يتم الخلط بينها وبين المشاكل الصحية اليومية. فيما يلي خمس علامات تدل على انخفاض جهاز المناعة لدى الأطفال:

الالتهابات المتكررة

تعد أحد المؤشرات الرئيسية لانخفاض جهاز مناعة طفلك هو تعرضه للمرض أو العدوى بدءاً من التهابات الجهاز التنفسي، مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، إلى الالتهابات الأخرى مثل التهابات الجلد أو التهاب الجيوب الأنفية.

التعب المزمن

التعب المزمن علامة على ضعف جهاز المناعة - الصورة من موقع AdobeStock

يمكن أن يكون التعب المزمن والتعب غير المبرر والشعور بالإعياء دائماً علامات على ضعف الاستجابة المناعية. على الرغم من أن التعب يمكن أن يكون أحد أعراض العديد من الحالات الأخرى، إلا أن التعب المزمن المستمر للطفل حتى بعد الراحة الطويلة يمكن أن يكون علامة على ضعف الجهاز المناعي.

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مشاكل الجهاز الهضمي المتكررة

يمكن أن تكون مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال أو الإمساك المتكرر، علامة على وجود مشاكل تتعلق بجهاز المناعة، وذلك لأن معظم جهاز المناعة في الجسم موجود في المعدة، وإذا تكررت مشاكل الجهاز الهضمي، فقد يكون ذلك مؤشراً على خلل في بكتيريا المعدة ويمكن أن يكون له علاقة بضعف جهاز المناعة في الجسم.

فقدان الوزن الشديد

يمكن أن يكون فقدان الوزن الشديد علامة على انخفاض جهاز المناعة أو معاناة الطفل من بعض الاضطرابات المناعية مجهولة السبب، وقد يكون التعرف إلى هذه الأعراض مبكراً أمراً مهماً للغاية ويمكن علاجه عن طريق تناول بعض الأدوية والعلاجات الأخرى للحفاظ على مناعة الطفل.

طرق لتقوية المناعة لدى طفلك

نظام غذائي صحي

من أكثر الطرق فعالية للتغلب على ضعف جهاز المناعة هو اتباع نظام غذائي صحي من خلال تناول الطفل الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون ومصادر الكالسيوم والدهون الصحية. كما يوصى بالحدّ من تناول الأطعمة المصنعة وتلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة والدهون غير الصحية. كجزء من نظام غذائي متوازن.

قسط كافٍ من النوم

يعد النوم الجيد مهماً لصحة الجسم بشكل عام، بما في ذلك جهاز المناعة. تختلف احتياجات النوم حسب عمر الطفل واحتياجاته الفردية.

على الجانب الآخر قد يؤثر الإجهاد والتوتر الشديد على صحتك ويتسبب في ضعف جهاز المناعة لدى الطفل. لذلك، من المهم التأكد من حصول الأطفال على وقت فراغ للاسترخاء وممارسة الأنشطة الترفيهية.

النشاط البدني المنتظم

يمكن أن تساهم التمارين المنتظمة بشكل كبير في صحة الطفل ووظائفه المناعية، فلا داعي لممارسة التمارين الرياضية العنيفة أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية؛ مجرد اللعب في الحديقة أو الذهاب في نزهة على الأقدام يمكن أن يكون مفيداً.

تلقي التطعيمات

تعتبر اللقاحات جزءاً مهماً من الحفاظ على جهاز مناعة الطفل ذلك إضافة إلى أن تعليم الطفل عادات النظافة مثل غسل اليدين بانتظام، وتغطية الفم عند السعال والعطس، وتجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المرضى، يمكن أن تقطع شوطاً طويلاً في منع انتشار الجراثيم.

فحوصات صحية منتظمة

يمكن للفحوصات المنتظمة التأكد من صحة جهاز طفلك المناعي فلا توجد طريقة واحدة مؤكدة لزيادة مناعة الجسم، ولكن اتباع الطفل لأسلوب حياة صحي يعد أكثر فعالية لزيادة مناعته، وإذا كنت قلقة بشأن انخفاض نظام المناعة لدى طفلك، فيجب عليك مناقشة هذا الأمر مع طبيبك.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.