أطعمة مُجربة تُقلل من تورُّم القدمين لدى النساء الحوامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 08:49 صباحاً - يُعد التورم أثناء الحمل والذي يُسمى أيضاً بالوذمة أمراً طبيعياً لأن الجسم يُنتج حوالي 50 بالمائة أكثر من الدم وسوائل الجسم لتلبية احتياجات الجنين، وقد تعاني الحامل من التورم في اليدين والوجه والساقين والكاحلين والقدمين، إليك وفقاً لموقع "هيلث لاين" أسباب تورم القدمين لدى النساء الحوامل؟ ما هي أعراض تسمم الحمل؟ هل هناك أطعمة يمكن أن تُقلل من التورم؟

أسباب تورم القدمين لدى الحامل

يميل التورم إلى الظهور في الشهر الخامس تقريباً - الصورة من موقع AdobeStock

الثلث الثالث من الحمل. يمكن أن يظهر التورم في أي وقت خلال فترة الحمل إلا أنه في المقابل قد يميل إلى الظهور في الشهر الخامس تقريباً، ويمكن أن يزيد عندما تكون النساء الحوامل في الثلث الثالث من الحمل.

يمكن أن يظهر التورم في أي وقت خلال فترة الحمل إلا أنه في المقابل قد يميل إلى الظهور في الشهر الخامس تقريباً، ويمكن أن يزيد عندما تكون النساء الحوامل في الثلث الثالث من الحمل. السوائل الزائدة والدم الذي ينتجه الجسم لدعم نمو الجنين قد يؤدي أيضاً إلى إبطاء الدورة الدموية ويتسبب في تجمع الدم في الأطراف السفلية، مما يؤدي إلى تورمها.

والدم الذي ينتجه الجسم لدعم نمو الجنين قد يؤدي أيضاً إلى إبطاء الدورة الدموية ويتسبب في تجمع الدم في الأطراف السفلية، مما يؤدي إلى تورمها. إفراز هرمون الريلاكسين ، خلال فترة، الحمل يفرز جسم الحامل هذا الهرمون ليساعد الأوتار والأربطة والمفاصل والعضلات على الاسترخاء واتساع الحوض استعداداً للولادة، ولكنه يريح أيضاً الأوتار والأربطة في باطن القدمين.

، خلال فترة، الحمل يفرز جسم الحامل هذا الهرمون ليساعد الأوتار والأربطة والمفاصل والعضلات على الاسترخاء واتساع الحوض استعداداً للولادة، ولكنه يريح أيضاً الأوتار والأربطة في باطن القدمين. الوزن الزائد والهرمونات تتسبب في تورم القدمين. وقد يقل التورم بعد أسبوع أو أسبوعين من ولادة الطفل، لكن باطن القدمين قد لا يعود كما كان مرة أخرى.

العوامل التالية قد تؤثر أيضاً إلى تورم القدمين:

الطقس حار.

الوقوف لفترات طويلة من الزمن.

الأنشطة اليومية الطويلة.

نظام غذائي منخفض البوتاسيوم.

تناول الكثير من الكافيين.

تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالصوديوم.

من الطبيعي أن يحدث تورم القدمين أثناء الحمل ومع ذلك، إذا شعرتِ فجأة بتورم في يديك ووجهك، فقد يكون ذلك علامة على تسمم الحمل وعليك أن تكوني حذرةً.

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أطعمة للحد من تورم القدمين للحامل

يمكن أن يؤدي الطعام أيضاً إلى تورم القدمين، خاصة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم. ومن ناحية أخرى، هناك أطعمة أخري يمكن أن تقلل من تورم القدمين.

الموز وتوازن الصوديوم

الموز من الفواكه التي تساعد على تقليل تورم القدمين لأنه يحتوي على الكثير من البوتاسيوم والذي يساعد في الحفاظ على توازن الصوديوم في الجسم الذي يسبب التورم. لذا، فإن تناول الموز يمكن أن يقلل من السوائل الزائدة في الجسم ويمكن أن يساعد في تقليل تورم الساق، فإذا كنت تعانين من تورم القدمين، يمكنك التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالماء مثل البطيخ.

البطاطس والطماطم

البطاطس غنية بالفيتامينات C وB6، وكذلك البوتاسيوم والألياف كما أنها تتمتع بخصائص طبيعية مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل التورم وفي النهاية تسريع عملية الشفاء. ولهذا السبب يتم استخدام البطاطس كعلاج منزلي لتقليل التورم في الجسم.

الخضروات الخضراء

يمكن للأطعمة الغنية بالكالسيوم، مثل منتجات الألبان والخضروات الخضراء، أن تدعم توازن السوائل في الجسم كما تساهم الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل السبانخ في تقليل التورم.

يمكن أيضاً للمياه الزائدة في الخضروات أن تقلل من تورم الساق عن طريق التخلص من الماء الزائد و تعتبر الخضروات مثل الهليون من المكونات الطبيعية التي تزيل الماء المحتبس من الجسم.

المكسرات والزنجبيل

يمكن للمكسرات أن تقلل من التورم لدى النساء الحوامل لأنها غنية بالبوتاسيوم والصابونين المدر للبول كما يعمل الزنجبيل على تخفيف الصوديوم، وهو أحد العوامل الرئيسية المسببة للتورم فخصائصه المضادة للالتهابات تساعد أيضاً في تقليل التورم.

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البرتقال والجزر

الأطعمة التي تحتوي على فيتامين C تقلل الالتهاب-الصورة من موقع AdobeStock

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C والبوتاسيوم يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم وتقليل احتباس الماء. لذا فإن إضافة بعض الأطعمة مثل الجزر إلى النظام الغذائي للأم الحامل يعد أمراً ضرورياً خلال فترة الحمل على الجانب الآخر تعد الطماطم من الأطعمة التي يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي فهي غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تحمي من الالتهابات، كما أنها من الخضروات التي تعمل كمدر طبيعي للبول.

الشمندر والكرفس

يمكن أن يكون عصير الشمندر والكرفس علاجين لتورم القدمين لدى النساء الحوامل وخافضين لضغط الدم لاحتوائهما على مواد كيميائية نباتية تسمى الفثاليدات التي تريح أنسجة جدار الشريان لزيادة تدفق الدم وخفض ضغط الدم، كما أنهما يقللان من التورم في قدميك.

كيفية التعامل مع تورم القدمين أثناء الحمل

يجب عدم الوقوف لفترة طويلة بل في المقابل الاستلقاء أو الجلوس مع رفع ساقيك وتحريك ساقيك بحركة دائرية عند الكاحلين وثني ساقيك بلطف لتمتد عضلات الساق.

الإكثار من تناول الماء يقلل من التورم لأن زيادة الترطيب يمكن أن تقلل من السوائل المخزنة في الأنسجة المحيطية.

يوصي طبيبك بارتداء جوارب أو سراويل ضاغطة داعمة خلال النهار.

الوقوف أو المشي في حوض السباحة يساعد في ضغط الأنسجة في الساقين ويخفف التورم أثناء الحمل.

يمكن أن تؤدي الملابس المرنة الضيقة، مثل تلك الموجودة عند الكاحلين أو أعلى الساق، إلى صعوبة تدفق الدم بسهولة.

تجنب السكريات البسيطة أو السكريات المصنعة كلما أمكن.

متي يجب الذهاب إلى الطبيب؟

بصرف النظر عن التورم والبروتين الزائد في البول، وضغط الدم لأكثر من 140/90، فإن أعراض تسمم الحمل تشمل:

زيادة مفاجئة في الوزن خلال يوم أو يومين بسبب الزيادة الكبيرة في سوائل الجسم.

آلام الكتف.

ألم في البطن، خاصة في الجانب الأيمن العلوي.

صداع شديد.

التغيرات في ردود الفعل.

قلة التبول.

الدوخة.

صعوبة في التنفس.

القيء الشديد والغثيان.

تغيرات في الرؤية مثل ومضات من الضوء أو بقع أو عدم وضوح الرؤية.

في بعض الأحيان تعاني المرأة الحامل من تسمم الحمل ولا تظهر عليها أي أعراض. لذلك، من المهم زيارة الطبيب لإجراء فحوصات منتظمة لضغط الدم واختبارات البول.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.