شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لكبار السن للتعامل مع آلام المفاصل فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

قد يكون فصل الشتاء صعبًا على كبار السن الذين يعانون من التهاب المفاصل، ويمكن أن تؤدي درجات الحرارة الباردة والرطوبة وانخفاض النشاط البدني إلى زيادة آلام المفاصل وتيبسها، ويشكو العديد من الأشخاص من آلام المفاصل المزمنة في الطقس البارد، حيث تؤدي الرطوبة إلى تفاقم الالتهاب والتورم وتقليل النشاط البدني مما يؤدي إلى انخفاض القدرة على الحركة والمرونة، ويمكن أن يؤدي هذا النوع من الاضطرابات الموسمية غير الفعّالة إلى تفاقم الصحة العقلية للمريض، وهناك سبب علمي وراء آلام المفاصل في الطقس البارد، لذلك، نقدم لك قائمة بخيارات العلاج غير المؤلم لتخفيف آلام المفاصل في درجات الحرارة المنخفضة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ولعل أكبر ميزة للعلاج غير المؤلم هي أنه يمكن أن يوفر الراحة ويحسن نوعية الحياة، وخيارات العلاج غير المؤلم، هى:

العلاج الطبيعي: مثل التمارين اللطيفة والطاقة الحرارية والموجات فوق الصوتية والتي تعمل على تحسين الحركة وتقليل الألم.

العلاج المهني: مثل الأجهزة التكيفية، والحفاظ على الطاقة، والمساعدة في الحياة اليومية.

العلاج المائي: مثل تمارين المياه الدافئة والتي تعمل على تقليل التصلب وتحسين المرونة.

العلاج بالتدليك: للتخلص من الألم، ويمكنك الحصول على جلسات تدليك بشكل منتظم، حيث يساعد ذلك على تخفيف آلام العضلات، كما سيوفر لك الاسترخاء ويقلل من توتر العضلات ويدعم تدفق الدم الصحي إلى المفاصل من خلال تحسين الدورة الدموية.

العلاج بالحرارة: وفي هذا العلاج يمكنك أخذ حمام ماء ساخن أو ارتداء ملابس دافئة، ويساعد هذا على تحسين تدفق الدم في المنطقة المصابة، وأي نوع من الإصابات أو التهيج سوف يشفى بشكل أسرع، ويمكنك أيضًا التخلص من الألم بشكل منتظم بهذه الطريقة، كما يمكن أيضًا إعطاء العلاج بالحرارة من خلال البطانيات الكهربائية وأكياس أو زجاجات الماء الساخن.

الوخز بالإبر: يحفز تخفيف الألم الطبيعي ويقلل الالتهاب.

وهناك العديد من العلاجات غير الجراحية الأخرى لإدارة آلام التهاب المفاصل الشتوي لدى كبار السن.. على النحو التالى:

العلاج بالحرارة والبرودة: يمكن تقليل آلام التهاب المفاصل وتيبسها عن طريق تبديل درجات الحرارة.

التحفيز الكهربائي: إذا تم إعطاء التحفيز الكهربائي لمرضى التهاب المفاصل فإنه يحسن القوة العضلية.

العلاج بالليزر: يقلل الالتهاب ويعزز الشفاء.

العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية: يعمل كعامل شفاء طبيعي يحفز إصلاح المفاصل

ولكن لن تتمكن خيارات العلاج غير المؤلمة وحدها من توفير الراحة الكاملة لك، لذلك يجب أن يقترن ذلك بتعديلات في نمط الحياة من أجل تحسين القدرة على الحركة، وذلك من خلال:

الحفاظ على النشاط البدنى، حيث ينبغي للمريض أن يختار ممارسة التمارين الخفيفة واليوجا والتأمل.

الاستحمام بالماء الساخن وارتداء الملابس الدافئة واستخدام وسائد التدفئة يساعد على توفير الراحة الأساسية خلال فصل الشتاء.

ينبغي لكبار السن تناول الأطعمة المضادة للالتهابات، والغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د.

يساعد العلاج السلوكي المعرفي في إدارة التوتر الناجم عن هذه الحالة.

ويمكن أن تساعدك هذه الاقتراحات في إدارة التهاب المفاصل دون تناول أي نوع من الأدوية والعلاجات الجراحية، وعلى الرغم من أن التهاب المفاصل يمكن أن يؤثر بشكل كبير على حياة كبار السن، إلا أنه من خلال الفهم والإدارة المناسبة، يمكن تقليل آثاره، ومن خلال التعرف على التهاب المفاصل وفهم الأعراض المصاحبة واستكشاف خيارات العلاج المتاحة، يمكن لكبار السن إدارة رحلة التهاب المفاصل الخاصة بهم، ويمكن التشخيص والعلاج والمتابعة من قبل أخصائي العظام، سيساعدك هذا على قضاء شتاء خالٍ من الألم دون أي أدوية أو جراحة كبرى.