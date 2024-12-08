شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤذي الكحل عينيك؟.. مخاطر لا يمكنك تجاهلها وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

كان كحل العين ضروريًا للجمال منذ آلاف السنين، ويُعتقد أنه يعزز العينين ويوفر الحماية، ومع ذلك، غالبًا ما تحتوي منتجات كحل العين الحديثة على مواد كيميائية ضارة، مما يشكل مخاطر مثل الحساسية والالتهابات وانسداد القناة الدمعية، فى هذا التقرير نتعرف على مخاطر استخدام الكحل وطرق الوقاية، بحسب موقع تايمز ناو.

عادة ما يكون الكحل مزيجًا من العديد من المكونات، بما في ذلك الزيوت الطبيعية والشمع.

من المرجح أن تحتوي المنتجات التجارية على مواد حافظة وأصباغ ومواد كيميائية أخرى.

يلعب التركيب دورًا مهمًا في تحديد سلامة الكحل بالإضافة إلى فوائده أو مخاطره المحتملة.

يمكن أن يسبب الكحل عدوى فى عينيك إذا لم يتم تخزينه بشكل صحيح، أو استخدامه بعد تاريخ انتهاء الصلاحية ومشاركته مع الآخرين.

المخاطر المرتبطة باستخدام الكحل



1. تهيج العين والحساسية: قد تحتوي بعض الكحل على الرصاص أو المعادن الثقيلة، مما يسبب تهيجًا أو بقعًا حمراء أو حتى تفاعلات حساسية في العين.

2. العدوى: يمكن أن تؤوي الكحل البكتيريا إذا كان هناك استخدام غير صحي للمنتج حيث يسلمه الناس لبعضهم البعض. يزيد الكحل الملوث من خطر الإصابة بالعين الوردية.

3. انسداد القناة الدمعية وجفاف العين: توجد القنوات الدمعية على طول خط الماء في كلا الجفنين. يمكن أن تسد عن طريق وضع الكحل على طول خط الماء؛ أي الحافة الداخلية للجفن مما يؤدي إلى الجفاف والالتهاب والشعير.

4. قد يشكل خطرًا على الأطفال، ويجب تجنبه تمامًا. يمكن أن يؤدي إلى تهيج ودموع والتهابات لديهم.



غالبًا ما يضع الآباء الكحل على الأطفال، معتقدين أنه يحميهم أو يجعلهم يبدون أكثر جمالًا. ومع ذلك، فإن أطباء عيون الأطفال لا ينصحون بشدة بهذه الممارسة.



عيون الأطفال ناعمة، والكحل، خاصة إذا كان ملوثًا أو يحتوي على مواد كيميائية ضارة، يمكن أن يسبب تهيجًا شديدًا أو التهابات.

* اختر المنتجات عالية الجودة: اختر دائمًا الكحل ذو العلامة التجارية الآمنة للاستخدام. ابحث عن العلامات التي تشير إلى أن المنتجات خالية من المواد الكيميائية الضارة، مثل الرصاص أو البارابين.

* اختبار الحساسية: قبل وضعه على العينين، اختبره على منطقة صغيرة من الجلد.



* تجنب خط الدموع: ضع الكحل خارج الحافة الخارجية للجفون لتجنب دخول الغبار والجراثيم إلى العينين ومنع انسداد القنوات الدمعية.



* لا تشارك: لا تستخدم كحل أي شخص، وقم بتخزينه في مكان نظيف وجاف. • استبدليه دائمًا بعد فترات زمنية معينة لتجنب التلوث.



* تجنبي استخدام الكحل للأطفال: لا تستخدمي الكحل للأطفال لأنه يضر عيونهم.

