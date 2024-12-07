شكرا لقرائتكم خبر عن ساعته وتاريخه.. عنف المرأة ونوبات الغضب.. اعرف أسبابه وعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت الحلقة الثانية من مسلسل ساعته وتاريخه، والتى عرضت بعنوان "ساعة شيطان"، قضية العنف المنزلى، التى يتعرض لها الأزواج ويكون ضحيتها الأطفال، وينتج عنها الكثير من التراكمات التى تخرج فى النهاية أشخاصا يعانون من أمراض نفسية، وكان بطل العمل الفنان أحمد أمين يجسد دور زوج قتل زوجته نتيجة تعنيفها وضربها المستمر له، حتى بالحذاء.

مسلسل ساعته وتاريخه

هناك نوعا من العنف المنزلى ضد الرجل، كما الحال في وضع المرأة، إلا أن عنف الرجال هو الأكثر شيوعا، وذكر موقعى nhsinform و nspcc أن هناك طرق للسيطرة على العنف ونوبات الغضب العنيفة التي تصيب البعض من السيدات اللاتى يسئن معاملة أطفالهن وأزواجهن، وعليهن اللجوء بداية للطب النفسى للحصول على العلاج المتكامل السلوكى والدوائى وفقا لطبيعة الحالة، ولابد من طلب الدعم من المحيطين لحماية الأطفال والأزواج وكل من يتعرض للعنف داخل الأسرة، فضلا عن ضرورة تطبيق بعض التقنيات التي ينصح الأطباء بها لإدارة الغضب:

التخلص من التوتر والقلق من خلال التقنيات الطبية التي يحددها الطبيب المطلع على الحالة

ممارسة تمارين التنفس

التخلص من الأفكار السلبية والغضب بتمارين اليقظة والتأمل

الإصرار على العلاج وعدم ترك الغضب يتحكم في التصرفات

فيما أكد تقرير نشر فى موقع psychcentral على أن أهم أسباب عنف المرأة :

خلفيات النشأة العنيفة

خلفيات ثقافية غير متزنة

نوبات غضب لا يمكن التحكم فيها

اضطرابات نفسية وشخصية

فيما أكدت التقارير، أن العنف الأسرى المتبادل أو أحادى الطرف، يؤثر سلبا على الضحية وعلى الأطفال، وذلك بالإصابة بالكثير من الأعراض الجسدية والنفسية الحادة والاضطرابات المتكررة منها:

الكوابيس واضطرابات النوم

نوبات غضب متبادلة

العزلة والكآبة

تبول لا ارادى

مشكلات في الذاكرة

اضطرابات قلق واكتئاب وأفكار انتحارية

التنمر والاصابة بسلوكيات حادة وعنيفه