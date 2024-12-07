شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك من عيالك.. مخاطر يتعرض لها الأطفال بسبب تناول الطعام أمام الشاشات والان مع تفاصيل الخبر

إن وسائل الإعلام قد تنقل لنا رسائل من المعلنين بهدف بيع منتجات قد تمنع أسرتنا من التمتع بصحة مثالية أو حتى تضر بصحتنا. على سبيل المثال، قد تجعل إعلانات الوجبات السريعة تناول الطعام الصحي أمراً بالغ الصعوبة. كما أن تناول الطعام أمام الشاشة قد يدفع الأطفال والبالغين إلى تناول سعرات حرارية زائدة وتعزيز السمنة. كما أن الإفراط في قضاء وقت طويل في وسائل الإعلام دون حركة قد يحل محل النشاط البدني الصحي واللعب، وفقا لما نشره موقع healthychildren.

الوسائط الرقمية والأطفال



أظهرت الدراسات أن الإفراط في مشاهدة التلفاز يرتبط بالسمنة وزيادة الوزن لدى الأطفال. إحدى الطرق لتجنب هذه النتيجة هي الحد من وقت الوسائط الرقمية والشاشات إلى ما لا يزيد عن ساعة واحدة في اليوم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 شهرًا وما فوق. تعرف على سبب تجنب التلفاز للرضع والأطفال الصغار.

ما يمكن للوالدين فعله:

الوسائط الرقمية ليست مناسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 شهرًا، لأن الأطفال يحتاجون إلى تفاعلات ثلاثية الأبعاد في العالم الحقيقي معك ومع أفراد العائلة الآخرين للتعلم والنمو.

تجنب استخدام التلفاز أو الوسائط الرقمية أو التطبيقات كمربية أطفال. بدلاً من ذلك، ابحث عن طرق للتفاعل مع طفلك وجهًا لوجه.

إذا كنت تنوي استخدام الوسائط الرقمية مع طفلك الذي يتراوح عمره بين سنة ونصف إلى سنتين أو أكثر، فشاهد البرامج أو العب الألعاب مع طفلك. يتعلم الأطفال بشكل أفضل عندما يسمعون أحد الوالدين أو مقدمي الرعاية يكرر كلمة أو رسالة إلكترونية.

بالطبع، لا بأس من إجراء محادثة فيديو مع أحد الأقارب عبر شاشة. ما عليك سوى البقاء بجانب طفلك لإشراك الجميع في محادثة نشطة.

وجبات خالية من الوسائط



هناك الكثير من الأكل اللاواعي الذي يمكن أن يحدث أمام التلفزيون أو أي شاشة أخرى. من السهل على الأطفال أن يأكلوا ببساطة من برنامج إلى آخر. وبسبب تشتيت انتباههم بالتلفزيون أو التطبيق، فإنهم غالبًا ما يأكلون لفترة أطول من الوقت الذي يشعرون فيه بالشبع. والنتيجة؟ زيادة الوزن. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يمنع قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشة طفلك من المشاركة في اللعب النشط والتواصل وجهاً لوجه مع الأصدقاء والعائلة.

ما يمكن للوالدين فعله:



اجعل وجباتك خالية من الوسائط الإعلامية. ضع كل الأجهزة جانبًا وركز على الطعام وعلى بعضكما البعض.

قم بتقديم وجباتك على طاولة المطبخ مع أفراد الأسرة الآخرين قدر الإمكان. وقت تناول الطعام هو وقت مهم لإجراء محادثات عائلية ومشاركة تجارب اليوم دون أن تتدخل وسائل الإعلام.

وسائل الإعلام والسمنة



هناك سبب آخر مهم للحد من مشاهدة طفلك للتلفاز: التدفق المستمر للإعلانات عن الأطعمة الغنية بالسكر والدهون والتي تستهدف الأطفال بشكل مباشر. وقد أظهرت الدراسات أن الأطفال الذين يشاهدون التلفاز كثيرًا لديهم احتمالية أكبر للإصابة بالسمنة . والإعلانات التي تستهدف الأطفال هي أحد الأسباب وراء ذلك.

ما يمكن للوالدين فعله:



لا تسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 شهرًا إلى عامين بمشاهدة التلفزيون أو استخدام الوسائط الرقمية.

قم بإعداد خطة عائلية لاستخدام وسائل الإعلام تضمن عدم تحلي وسائل الإعلام محل الأنشطة الصحية الأخرى مثل اللعب النشط.

تحدث عن الإعلانات التي يشاهدها طفلك على التلفاز وعلى الإنترنت واشرح كيف تشجع هذه الإعلانات على الأكل أو السلوكيات غير الصحية.

حافظ على قوتك عندما يطلب طفلك أحدث الأطعمة أو الحلوى المعروضة في الإعلانات. اشرح له سبب اعتقادك أنها غير صحية وقدم له بديلاً صحيًا مثل الخضار أو الفاكهة إذا كان جائعًا ويريد تناول وجبة خفيفة.



حتى لو لم يتناول طفلك الطعام أمام التلفاز، فلا يزال عليك وضع خطة عائلية لاستخدام الوسائط الإعلامية تتيح له الوقت الكافي لتناول وجبات صحية، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة قدر كافٍ من النشاط البدني. قم بوضع خطة عائلية لاستخدام الوسائط الإعلامية اليوم .

