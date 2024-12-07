شكرا لقرائتكم خبر عن ساعته وتاريخه.. تأثيرات سلبية للعنف المنزلى على نفسية الأطفال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالسبت، 07 ديسمبر 2024 03:00 م
ناقشت الحلقة الثانية من مسلسل ساعته وتاريخه، والتى عرضت بعنوان "ساعة شيطان"، قضية العنف المنزلى، التى يتعرض لها الأزواج ويكون ضحيتها الأطفال، وينتج عنها الكثير من التراكمات التى تخرج فى النهاية أشخاصا يعانون من أمراض نفسية، واجهت الطفلة سهام والدها بعد عثورها على ملابس ولادتها المختفية منذ سنوات، داخل دولاب كان يمنعها من الاقتراب منه نهائيا، واكتشفت الطفلة ان والدها هو من قتل والدتها بعد كل السنوات التي مرت.مسلسل ساعته وتاريخه
العنف المنزلى هو أساس هذه القصة، حيث كانت تعنف الأم الأب وتضربه، هذا التعنيف الأسرى المتبادل يؤثر على الأطفال سلبا دون شك، حسبما أكد تقرير نشر في موقع womenshealth :
- التأثير السلبى على الأطفال الصغار بظهور أعراض مثل صعوبات النوم الحادة، أو النوم المفرط، أو التلعثم
- الإصابة بقلق الإنفصال الحاد
- زيادة البكاء والتذمر الحاد
- الشعور بالخوف المرضى
- الشعور الدائم بالذنب دون داع
- أعراض جسدية قد يصابون بها مثل الصداع الحاد وآلام المعدة
- سلوكيات خطيرة خلال فترة المراهقة مثل المخدرات
- الشجار الدائم وتأثر القابلية للعنف لديهم
- الإصابة بنوبات غضب عارمة
- صعوبة تكوين صداقات
- الإصابة بالاكتئاب
- تأثر الصحة العقلية
- انخفاض احترام الذات
- أمراض قلبية ومزمنة يكونون أكثر عرضة للإصابة بها
- الشعور باضطرابات حادة في الشعور بالأمان، والشعور بالطمأنينة
- اضطرابات نفسية وعصبية وفقا لطبيعة شخصية الطفل والبيئة الناشئ فيها
- الإصابة بالقلق المرضى
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز