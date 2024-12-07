أخصائي: “طقطقة الظهر” خطيرة على أي شخص لديه هشاشة العظام أو لمن فوق الـ70

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال أخصائي العلاج الطبيعي، عبدالعزيز الرشيد، إن تقويم العمود الفقري بالطقطقة جزء بسيط من العلاج الشمولي لتقويم العظام.

وأضاف خلال حديثه في برنامج ياهلا عبر قناة روتانا خليجية، أن المريض يحتاج إلى “الطقطقة” في حال تيبس المفاصل، مشيرا إلى أنها ليست عشوائية.

وأوضح أن استخدام “الطقطقة” بشكل خاطئ قد يسبب الشلل للمريض.

وتابع: علاج آلام الظهر لا يعتمد فقط على “طق الفقرات” بل يحتاج تحرير الشدود العضلية والتدخلات الدوائية الأخرى، مؤكدا أن الأخصائي هو الذي يحدد الطريقة الصحيحة للطقطقة.

وذكر: الطقطقة خطيرة على أي شخص لديه هشاشة العظام، أو لمن أعمارهم 70 فما فوق.

https://x.com/YaHalaShow/status/1865084595298844760?t=CyfNdgLvWbzL_arzSd3iWA&s=19

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