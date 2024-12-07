شكرا لقرائتكم خبر عن قويه وخليه مصحصح.. أكلات قدميها لطفلك خلال فترة الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

فترة الإمتحانات هى فترة الطوارئ في كل البيوت، عليك كأم تعزيز صحة طفلك وتركيزه وقوته ووانتباهه، الكثير من الأكلات والمشروبات يمكن أن تعزز تركيز وانتباه طفلك وقدراته العقلية والإدراكية خلال موسم الامتحانات، وذكرتها تقارير نشرت في موقعى هيلث لاين الطبي و scoreatthetop.

أطعمة ومشروبات تعزز التركيز والنشاط للطلاب

نصح التقرير بضرورة البعد خلال تلك الفترة عن بعض الأطعمة غير الصحية، التي تؤثر على الصحة العامة والانتباه والتركيز، وتسبب الخمول والكسل الحاد، منها الأطعمة السكرية، وكذا المقلية والغنية بالدهون.

أما الأطعمة الصحية التي يجب التركيز عليها :

الاهتمام بالوجبات الخفيفة الصحية البينية على مدار اليوم

الأسماك الصحية الغنية بالأوميجا 3 مثل الأسماك الدهنية بأنواعها

الفاكهة الصحية والتي تحتوى على مضادات أكسدة صحية، مثل التوت والبرقوق والتفاح

الخضروات الصحية المفيدة والمغذية مثل الفاصوليا بأنواعها

الحبوب الكاملة والشوفان

الخرشوف الصحى والمفيد

البروتين الصحى كالبيض والحليب الصحى

المياه على الدوام من مرطبات الجسم وتعزز الصحة العقلية وقدرات المخ، لذا اجعلى طفلك في حالة ترطيب دائمة من خلال شرب كميات من المياه على مدار اليوم

اللحوم الخالية من الدهون وكذا اللحم الأبيض

دقيق الشوفان بإضافته للأطعمة المختلفة خيار رائع لتعزيز الشبع والقدرات العقلية والمخية

البقوليات بأنواعها بروتين نباتى طبيعى يعزز الصحة العامة وسلامة المخ