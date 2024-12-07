الانسداد الرئوي لدى الحوامل أسبابه وكيفية تشخيصه وعلاجه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - يعد الانسداد الرئوي خلال فترة الحمل حالة طبية قد تضر النساء الحوامل والجنين في الرحم، ويمكن أن تعاني الحامل من هذه الحالة بسبب وجود انسداد في الأوعية الدموية في الرئتين بسبب إصابة الحامل بجلطة دموية، وقد يتسبب الانسداد الرئوي في الحد من تدفق الدم إلى الرئتين، ويقلل مستويات الأكسجين ويزيد من ضغط الدم في الشرايين الرئوية.

لذلك يعتبر الانسداد الرئوي حالة طبية طارئة، يمكن أن يسبب تلفًا في القلب أو الرئة وقد تتسبب في موت الطفل لذلك، يجب اللجوء إلى التشخيص والعلاج في الوقت المناسب.

إليك وفقًا لموقع"webmd" أسباب وأعراض الانسداد الرئوي أثناء الحمل وكيفية تشخيصه وعلاجه.

أسباب الانسداد الرئوي أثناء الحمل

التعرض المستمر للهواء الملوث يسبب الانسداد الرئوي - الصورة من موقع Freepik

بعض أسباب الانسداد الرئوي التي تحدث عند النساء الحوامل هي كما يلي:

تجمع الدم في أجزاء معينة من الجسم، عادة كالذراعين أو الساقين بعد فترة طويلة من الخمول، بعد الجراحة أو الراحة في الفراش أو رحلة طيران طويلة أو ركوب الطائرة.

من الجسم، عادة كالذراعين أو الساقين بعد فترة طويلة من الخمول، بعد الجراحة أو الراحة في الفراش أو رحلة طيران طويلة أو ركوب الطائرة. إصابات الأوعية الدموية ، مثل الكسور أو الجراحة، وخاصة في الحوض أو الوركين أو الركبتين أو الساقين.

، مثل الكسور أو الجراحة، وخاصة في الحوض أو الوركين أو الركبتين أو الساقين. الإصابة ببعض الحالات الطبية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية قصور القلب الاحتقاني، أو الرجفان الأذيني، أو الأزمة القلبية، أو السكتة الدماغية.

مثل أمراض القلب والأوعية الدموية قصور القلب الاحتقاني، أو الرجفان الأذيني، أو الأزمة القلبية، أو السكتة الدماغية. التعرض المستمر للهواء الملوث واستنشاق الغبار والمواد الكيميائية المُهيجة .

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أعراض الانسداد الرئوي أثناء الحمل

يمكن أن تظهر عدة أعراض عندما تصاب المرأة الحامل بالانسداد الرئوي. فيما يلي الأعراض التي يجب أن تكون على دراية بها.

صعوبة في التنفس تواجه النساء الحوامل المصابات بالانسداد الرئوي فجأة دون سبب واضح.

تواجه النساء الحوامل المصابات بالانسداد الرئوي فجأة دون سبب واضح. ضيق وألم في الصدر بشكل مفاجئ خاصة إذا اشتد الألم.

بشكل مفاجئ خاصة إذا اشتد الألم. الحامل تسعل أو تقطر دمًا ، يجب عليها توخي الحذر لأن ذلك يعد علامة على احتمال إصابتها بالانسداد الرئوي.

، يجب عليها توخي الحذر لأن ذلك يعد علامة على احتمال إصابتها بالانسداد الرئوي. زيادة في معدل ضربات القلب أو خفقان القلب.

على الجانب الآخر يجب ملاحظة أنه على الرغم من إصابتك ببعض الأعراض السابقة، إلا أن هذا لا يعني أنك تعانين من الانسداد الرئوي. يمكن أن يسبب الحمل الطبيعي أو مشاكل أخرى مثل التهاب الصدر أو انهيار الرئة أعراضًا مشابهة. لذلك، عليك استشارة الطبيب فورًا إذا شعرت بأي من هذه العلامات.

تشخيص الانسداد الرئوي أثناء الحمل

إذا كنت قلقة بشأن إصابتك بالانسداد الرئوي، فيجب عليك زيارة الطبيب على الفور الذي سيقوم بعدة فحوصات مثل:

أشعة سينية على الصدر

فحص دوبلر بالموجات فوق الصوتية للقدمين

فحص تروية الرئة (فحص VQ)

تصوير الأوعية الرئوية المقطعي (CTPA).

عادة ما يستغرق الأمر أكثر من اختبار للوصول إلى التشخيص وبعض هذه الاختبارات ستعرض الأم والطفل للإشعاع ولكن الأطباء سيقللون من كمية الإشعاع التي تضر بالجنين.

علاج الانسداد الرئوي أثناء الحمل

بعد معرفة أسباب وأعراض الانسداد الرئوي عند النساء الحوامل، إليك عدة علاجات يجب القيام بها.

العلاج في المستشفى

العلاج الرئيسي للانسداد الرئوي هو مضادات التخثر - الصورة من موقع AdobeStock

إذا كنت تعانين من الانسداد الرئوي، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو الذهاب إلى المستشفى حتى يتمكن الأطباء من مراقبة حالتك. ومع ذلك، لا يمكن تحديد مدة علاج الانسداد الرئوي في المستشفى؛ لأنها تعتمد على شدة الجلطة الدموية، وقد لا تحتاج بعض النساء الحوامل إلى المبيت في المستشفى.

على الجانب الآخر يعد العلاج الرئيسي للانسداد الرئوي هو مضادات التخثر أو مخففات الدم، ويعتمد استخدام مخففات الدم على شدة جلطة الدم وتأثيرها على الأعضاء الأخرى مثل القلب، ويمكن أيضاً أن تخضعي لعملية جراحية، أو لإجراء تدخلي لزيادة تدفق الدم في الشرايين الرئوية.

الأدوية المضادة للتخثر

يمكن استخدام الأدوية المضادة للتخثر لتقليل قدرة الدم على التجلط مما يمنع تجلط الدم في المستقبل. ولكن من المهم معرفة كيف ومتى يمكن تناول مضادات التخثر والمدة التي يجب تناولها وفقًا لوصفة الطبيب.

فحص الدم

عند تناول مضادات التخثر، يلزم إجراء مزيد من الفحوصات مثل فحص الدم الروتيني لمعرفة مدى سرعة تجلط الدم ومعرفة ما إذا كانت جرعة الدواء التي تتناولينها صحيحة.

الجوارب الضاغطة

يمكن أن تساعد الجوارب الضاغطة على زيادة تدفق الدم في الساقين وغالبًا ما يستخدمه النساء اللاتي يعانين من تجلط الأوردة العميقة (DVT) والتي عادة ما تصل هذه الجوارب إلى الركبة وتضغط على الساقين لمنع تجمع الدم. ومع ذلك من الأفضل استخدام هذه الجوارب حسب تعليمات الطبيب.

العلاج الجراحي

إذا كان الانسداد الرئوي مهدداً للحياة ولم تنجح العلاجات الأخرى، فيجب اللجوء للعلاج الجراحي حيث يقوم الطبيب بوضع مرشح داخل الوريد الأجوف والذي يعمل على التقاط جلطات الدم قبل دخولها إلى الرئتين.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.