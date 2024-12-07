مرض مجهول في الكونجو وخبراء من الصحة العالمية للمساعدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت منظمة الصحة العالمية عن إرسال فريق من الخبراء إلى بانزي، إقليم كوانجو بالكونجو؛ لمساعدة السلطات الصحية في التحقيق حول مرض لم يتم تشخيصه بعد، والذي يرتبط بحالات وفاة عديدة في منطقة نائية.

ويعمل الفريق على تقديم أدوية أساسية وأدوات تشخيص لتحليل سبب المرض، ويتم إجراء اختبارات معملية لتحديد السبب، فيما تشمل أعراض المرض: الصداع، السعال، الحمى، صعوبة التنفس، وفقر الدم.

وأكدت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، ماتشيديسو مويتي، أهمية تقديم الدعم الفعال للأسر والمجتمعات المتضررة، مع التأكيد على بذل كل الجهود لتحديد سبب المرض وفهم كيفية انتقاله.

وفقاً لبيانات وزارة الصحة، تم الإبلاغ عن 394 حالة إصابة و30 وفاة حتى الآن في دائرة بانزي الصحية، كما أفادت السلطات المحلية في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن مرضاً مجهولاً أسفر عن مقتل 143 شخصاً في نوفمبر.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط