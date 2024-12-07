كيف يؤثر التدليك على نمو الطفل الرضيع؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 ديسمبر 2024 08:57 صباحاً - يوفر التدليك العديد من الفوائد لصحة طفلك الرضيع ونموه خاصة إذا تم القيام به منذ الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة؛ لأنه يشجع على شعور الطفل بالاسترخاء والراحة، إضافة أنه وسيلة للترابط أو التقرب بينك وبين مولودك الجديد؛ لذا يجب اتباع طريقة التدليك الصحيحة حتي تجنى فوائده، ولا تتسببي في إيذاء طفلك وعليك أيضا كأم أن تنتبهي لعدة أمور مهمة قبل اللجوء إلى التدليك، مثل عمر الطفل وأجزاء الجسم الآمنة للتدليك، ومدة التدليك.

إليك وفقاً لموقع "webmd" كيفية تدليك جسم الطفل بشكل صحيح وآمن بالإضافة إلى عدد من فوائد التدليك لطفلك.

تقليل البكاء

يمكن أن يؤدي تدليك الطفل إلى تقليل الألم أو الانزعاج - الصورة من موقع AdobeStock

تعد الفائدة الأولى لتدليك الطفل هي تحسين الدورة الدموية وزيادة مستويات هرمون الأوكسيتوسين، مما يجعل الطفل أكثر استرخاء، أما إذا كان طفلك سريع الانفعال والبكاء ولا يهدأ بسهولة، فقد يكون التدليك هو الحل ويمكن أن يؤدي تدليك الطفل أيضًا إلى تقليل الألم أو الانزعاج عندما يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي

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النوم بشكل أكثر صحة

التدليك يجعل جسم طفلك الصغير أكثر استرخاءً، مما سيؤثر على ساعات نوم الطفل في الليل دون الحاجة إلى الاستيقاظ في منتصف الليل والبكاء، وقد يساعد التدليك جسم الطفل أيضاً على إطلاق هرمون السيروتونين ويساعد جسم الطفل على النوم بسهولة أكبر ولا يستيقظ بسهولة في الليل. لذا يمكنك محاولة تدليك جسم طفلك في فترة ما بعد الظهر، حتى لا يكون منزعجًا عند النوم ويتمكن من النوم بشكل سليم.

تقوية الروابط العاطفية

يعد تدليك طفلك هو شكل من أشكال التواصل بين الوالدين والأطفال فقبل أن يفهم طفلك اللغة والكلام، يبدأ في التواصل أولاً من خلال النلامس الجسدي لذلك يعد تدليك الطفل هو الوقت المثالي للأم والأب لبناء التقارب العاطفي مع طفلهما الصغير والشعور بالحب والأمان.

يمكنك أيضًا تدليك طفلك أثناء التحدث معه بنبرة هادئة فقد يساعده ذلك على أن يثق بك أكثر كما يوفر التدليك أيضا فرصة التواصل البصري بينك وبين طفلك مما يحسن من علاقتك وتواصلك به.

تعزيز الاستجابة الحسية

تدليك مناطق مثل الفم أو الخدين أو الرقبة يدرب استجابات الطفل الحسية ويساعد طفلك على أن يكون أكثر استجابة لحركات الفم والأصوات من حوله كما أن التفاعل مع طفلك كالتحدث أو الغناء أو اللعب أثناء ممارسة التدليك يمكن أن تساعد الأطفال أيضًا على فهم نبرة الصوت والتعبيرات والتواصل غير اللفظي فمن خلال اللجوء إلى التدليك سيحصل الأطفال على تحفيز إيجابي لأعصابهم غير الناضجة، وحاسة اللمس لديهم كما سيحفز التدليك أعصاب الطفل وستصبح عضلات الطفل أيضًا أكثر مرونة وقوة.

نمو دماغ الطفل

تدليك طفلك يحفز ولادة خلايا دماغية جديدة ضرورية لنمو الدماغ وتطوره، ويمكن للطفل من خلال التدليك أن يتعلم أشياء جديدة مختلفة، بدءاً من تنوع اللمس ورائحة زيت التدليك، والتواصل بينه وبين أمه، وسيؤدي التدليك أيضًا إلى إنتاج المايلين، وهي مادة موجودة في الدماغ ومسؤولة عن تنظيم النبضات العصبية المتعلقة بالقدرات الحركية والحسية.

ثقة الوالدين بأنفسهم

إنجاب طفلك يعد تجربة مثيرة، ولكنها مليئة بالدفء والحب فيشعر العديد من الآباء بالإرهاق والخوف والقلق بعد ولادة طفلهم، ولكن من خلال تدليك الطفل، ستتمكن الأم من التغلب على القلق والعصبية، وتصبح أكثر هدوءاً وإيجابية وثقة في التعامل معه.

زيادة وزن الجسم

يرتبط تدليك الأطفال ارتباطًا وثيقًا بزيادة وزن الطفل، فقد أظهرت الدراسات أن الأطفال المبتسرين الذين تلقوا تحفيزًا بالتدليك قد زاد وزنهم بنسبة 47 بالمائة، إضافة إلى أن تدليك الطفل يعد له تأثير أيضًا على زيادة نشاط حركة المعدة، وبالتالي يكون امتصاص العناصر الغذائية بطريقة أكثر كفاءة ليزداد وزن جسم الطفل .

على الجانب الآخر يحفز التدليك تدفق الدم في جميع أنحاء جسم الطفل، وبالتالي يساعد الأعضاء الحيوية على العمل بشكل أفضل.

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التطور الحركي

تعد الفائدة التالية من تدليك الطفل هي تشجيع التطور الحركي لطفلك، من خلال تحفيز عضلات الطفل وتقوية المفاصل، وسيساعد ذلك طفلك الصغير على إعداد جسمه لممارسة الأنشطة البدنية مثل الجلوس أو الزحف أو المشي.

على الجانب الآخر لدعم طفلك على الجلوس بسرعة، ركزي على تدليك الطفل ليجلس بسرعة عن طريق تدليك لطيف للظهر والمعدة والكتفين والذراعين والساقين، فقد يساعد تدليك الظهر على تقوية العضلات لتحقيق التوازن، وتدعيم عضلات البطن القوة الأساسية، والأكتاف والذراعين عند الجلوس، كما يعمل تدليك القدم أيضاً على تحسين الثبات والتنسيق.

صحة جهاز المناعة

تدليك الطفل يمكن أن يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تساعد في محاربة الالتهابات، ويمكن لبعض أنواع التدليك أن تحفز الغدد الليمفاوية للتخلص من السموم من الجسم، وتدعيم جهاز المناعة لدى طفلك الصغير ليكون أقوى ضد الالتهابات.

الطريقة الصحيحة لتدليك الطفل

يجب قبل تدليك جسم طفلك البحث عن الأسلوب الصحيح الآمن والفعال وفيما يلي الطريقة الصحيحة لتدليك كل جزء من جسم طفلك

تدليك الرأس والوجه

يساعد تدليك كل من الرأس والوجه على تخفيف التوتر، خاصة بعد البكاء، كما يعمل على زيادة الدورة الدموية في منطقة الرأس والوجه. ضعي طفلك الصغير على سطح ناعم ومستو. افركي بلطف من الجبهة باتجاه الصدغين باستخدام إصبع السبابة وقومي بتدليك منطقة الخد بحركات دائرية، ثم استمري أسفل الذقن.

تدليك الصدر

يساعد تدليك الصدر على تحفيز التنفس وتهدئة الصدر، وتعد أفضل طريقة لتدليك الطفل هي وضع كلتا اليدين في منتصف صدر الطفل، ثم فركهما إلى الخارج وقومي بعمل حركات دائرية صغيرة على صدرك لتحفيز التنفس.

تدليك القدم

قومي بالتدليك من الفخذين إلى الكاحلين بحركات دائرية- الصورة من موقع Freepik

قومي بالتدليك من الفخذين إلى الكاحلين بحركات دائرية لطيفة، واضغطي بلطف على باطن قدمي الطفل بإبهامك لتحفيز الأعصاب، فقد يساعد تدليك القدمين على تقوية العضلات، وتحسين الدورة الدموية، وتحفيز الأعصاب المتصلة بأعضاء الجسم الأخرى.

تدليك البطن

تعتبر طريقة تدليك الأطفال فعالة في تحسين عملية الهضم وتخفيف الانتفاخ وتقليل المغص عند الأطفال يمكنك البدء بالتدليك من الجانب الأيمن السفلي في حركات دائرية في اتجاه عقارب الساعة مع الضغط البسيط.

على الجانب الآخر يجب الضغط من داخل عظام الحوض لتحفيز حركة العضلات وصعود الفضلات، ثم استكمال الضغط على الجانب الأيمن صعوداً إلى الضلوع واستمرار التدليك أسفل الضلوع وصولاً إلى الجانب الأيسر ويفضل استمرار الضغط والتدليك في حركات دائرية مع حركة عقارب الساعة من الجانب الأيمن إلى الأيسر، ولكن تجنبي تدليك معدة طفلك إذا كان قد انتهي للتو من الرضاعة الطبيعية.

تدليك الذراع

أمسكي ذراع طفلك برفق، ثم قومي بالتمرير من الكتف إلى الرسغ واستخدمي حركات دائرية خفيفة لتحفيز عضلات الذراع. يعد التدليك في منطقة الذراع مفيدًا لتحفيز نمو عضلات الذراع وزيادة المرونة وتحسين تدفق الدم.

تدليك الظهر

يساعد تدليك الظهر على تقليل التوتر، وجعل الأطفال أكثر استرخاءً حتى يتمكنوا من النوم بشكل أكثر صحة. أديري الطفل بعناية إلى الجلوس منبطحاً ودلكي ظهره بحركات طولية من الرقبة إلى الأرداف وتجنبي الضغط بقوة.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.