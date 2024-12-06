7 طرق للحفاظ على صحة عيون الأطفال منذ سن مبكرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 07:24 مساءً - لا ينبغي الاستهانة بمشاكل صحة العين لدى الأطفال، لأن ذلك قد يتسبب في عرقلة أنشطتهم اليومية وبعض الجوانب الأكاديمية والاجتماعية، ويجب الانتباه أيضاً إلى أن الحفاظ على صحة العين يلعب دوراً مهماً في النمو الجسدي والمعرفي والاجتماعي للأطفال ولكي تظل رؤية الأطفال مثالية، من المهم المحافظة على صحة عيون الطفل منذ سن مبكرة فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث لاين" طرق للحفاظ على صحة عيون الأطفال التي يمكن للوالدين القيام بها.

استشارة الطبيب بانتظام

يجب فحص طفلك لدى الطبيب مرة واحدة على الأقل كل عامين - الصورة من موقع AdobeStock

قومي بفحص طفلك لدى طبيب العيون مرة واحدة على الأقل كل عامين للتأكد من صحة عيون طفلك والكشف مبكراً عن أي مشاكل في الرؤية، على الجانب الآخر تشمل العديد من أمراض العيون التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال الورم الأرومي الشبكي، والحول، وطول النظر، وقصر النظر، وكلما تم اكتشاف أعراض مرض العين بشكل أسرع، كان العلاج أمثل.

تعرفي إلى المزيد حول الاستجماتيزم عند الأطفال.. أهم الأعراض وطرق العلاج المناسبة

التغذية الصحية

من المعروف أن اتباع نظام غذائي صحي يساعد في الوقاية من العديد من أمراض العين، مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم لذلك، تأكدي من حصول طفلك على الكمية الكافية من الأطعمة التي تساعد على الحفاظ على صحة عيونه الأطفال وهي كالتالي:

الفواكه التي تحتوي على فيتامينات مثل فيتامين C وE، المتواجد في البرتقال والفراولة والمانجو، تعمل هذه الفيتامينات على استعادة حالة أنسجة العين ومنع الإصابة بالعدوى.

تمنع أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك جفاف العين وتقلل من خطر إعتام عدسة العين وأمراض العين المرتبطة بالعمر.

الخضروات الخضراء التي تحتوي على فيتامين أ، مثل السبانخ واللفت، لعلاج جفاف العيون والعمى الليلي.

البروتين، مثل البيض والمكسرات، للمساعدة في تحقيق التوازن في تغذية الأطفال.

حماية العين

يجب على الطفل استخدام النظارات الواقية عند القيام ببعض الأنشطة التي قد تشكل خطورة على العيون من خلال استخدام أدوات ومواد معينة يمكن أن تسبب إصابة العين وبصرف النظر عن ذلك، يمكنك تعويد طفلك على ارتداء نظارات السباحة عند السباحة لمنع حدوث التهابات في عينيه.

على الجانب الآخر يمكن حماية عيون طفلك من الأشعة فوق البنفسجية التي يمكن أن تَلحق الضرر بالرؤية لأن التعرض لفترات طويلة لهذه الأشعة يمكن أن يؤذي العينين ويزيد من خطر إعتام عدسة العين وأمراض العيون الأخرى المرتبطة بالعمر، ويمكنك حماية عيون طفلك من خلال ارتداء النظارات الشمسية أو القبعة عند اصطحاب الطفل للخارج أثناء حرارة النهار.

تحسن إضاءة الغرفة

تلعب الإضاءة دوراً مهماً في راحة عضلات العين، ففي حال قراءة الطفل لساعات طويلة من الأفضل إيجاد مصدر ضوء مريح للعين لضمان عدم إجهادها وللحفاظ على صحة عيون الأطفال، يُنصح بقضاء ساعة واحدة على الأقل في الخارج يومياً لتجنب التسبب في قصر النظر، ويمكنك دعوة طفلك للعب أو المشي في الخارج للمساعدة على إراحة عضلات العين.

ضبط الأجهزة الإلكترونية

التحديق في شاشة الأجهزة الذكية يسبب مشاكل العين - الصورة من موقع AdobeStock

على الجانب الآخر، يُعد التحديق في شاشة الأجهزة الذكية لفترة طويلة أحد الأسباب الرئيسية لمشاكل العين، خاصة عند الأطفال، ويجب الانتباه إلى أن الأطفال الذين يمارسون اللعب لفترة طويلة يكونون أكثر عرضةً لخطر الإصابة بمشاكل الرؤية، مثل قصر النظر وإجهاد العيون وبصرف النظر عن ذلك، فإن مسافة المشاهدة من الأجهزة القريبة جداً يمكن أن تسبب أيضاً مشاكل في العين ولكي تحمي طفلك ضعي الجهاز على مسافة حوالي 20-60 سم من عيون الطفل والانتباه أيضاً لعيون الطفل.

إذا كان ضوء شاشة الهاتف ساطعاً فذلك يؤثر سلباً على عضلات العين، فيُفضل أن يكون كافياً لتمكين الطفل من الرؤية والقراءة.

تمارين لتنشيط العين

كوسيلة للحفاظ على صحة عيون طفلك، يمكنك تعليم طفلك ممارسة تمارين تنشيط العين، ويتم ذلك من خلال اتباع خطوات وهي كما يلي.

التوقف عن التحديق في الشاشة كل 20 دقيقة.

التركيز على النظر إلى الأشياء البعيدة، على الأقل 20 قدماً أو حوالي 610 سم.

التحديق في الجسم لمدة 20 ثانية.

إغلاق العينين وتحريك العين ببطء لأعلى ثم لأسفل 3 مرات ثم تحريك العين ببطء لليمين ثم لليسار 3 مرات.

افركي يديك معاً لتوليد الدفء وضعي راحتي يديك على عينين الطفل المغمضتين دون الضغط عليهما ثم اجعلي الطفل يسترخي في هذه الهيئة لبضع دقائق، مع التركيز على التنفس العميق.

تحفيز حاسة البصر

مع تطور العيون من مرحلة الطفولة إلى حوالي 8 سنوات من العمر، من المهم بالنسبة لك المساعدة في تحفيز التطور البصري لدى طفلك وتشمل الأساليب الألعاب التي تحتوي على ألوان مختلفة، وتعبيرات الوجه، والألغاز، ومكعبات البناء، وغيرها وباستخدام هذه الألعاب، يمكنك أيضاً تدريب التنسيق بين العين وأجزاء الجسم الأخرى، مثل العينين.

في النهاية من المهم أن نتذكر أن أهم طريقة للحفاظ على صحة عيون الأطفال هي أن نكون قدوةً حسنةً للأطفال، فإذا طلبتِ من طفلك تطبيق النصائح السابقة فيجب عليك أيضاً تنفيذ هذه الأشياء، لأن كل هذه التوصيات والمحظورات سيكون من الأسهل على الأطفال تنفيذها إذا كان الوالدان أيضاً مثالاً حقيقياً لهم.

ربما تودين التعرف إلى أعراض ضعف النظر عند الأطفال.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.