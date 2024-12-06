شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف.. هذه الطريقة في تنظيف أسنانك تحميك من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من أنه قد يبدو وكأنه مهمة شاقة في بعض الأحيان، فإن استخدام خيط تنظيف الأسنان هو عنصر أساسي في تعزيز نظافة الأسنان وصحة القلب، وقد ناقشت العديد من الدراسات العلاقة بين أمراض اللثة وصحة القلب، على الأقل فيما يتعلق بأمراض اللثة، بالإضافة إلى ذلك، هناك ارتباط قوي جدًا بين الاثنين، حيث يكون الأشخاص المصابون بأمراض اللثة أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من الحالات بشكل كبير، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

علاقة الالتهاب المزمن بأمراض القلب

يلعب الالتهاب المزمن دورًا مهمًا في تطور حالات متعلقة بالقلب مثل تصلب الشرايين، وهي حالة تصبح فيها الشرايين ضيقة ومتصلبة بسبب تراكم اللويحات، وتصلب الشرايين هو السبب الرئيسي للنوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من الأحداث القلبية الوعائية، وقد أظهرت الأبحاث أن سوء نظافة الفم يرتبط بمستويات مرتفعة من العلامات مثل البروتين التفاعلي سي (CRP)، مما يشير إلى التهاب جهازي، وعلى العكس من ذلك، فإن الحفاظ على صحة الفم الجيدة من خلال عادات مثل استخدام خيط تنظيف الأسنان يوميًا يمكن أن يخفض مستويات البروتين التفاعلي سي ويقلل من عبء الالتهاب على الجهاز القلبي الوعائي.

ومن المعروف أيضًا أن الالتهاب هو عامل رئيسي في تصلب الشرايين، وهى تعتبر أحد الأسباب الرئيسية للقلق فيما يتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية ويمكن أن يؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من الأحداث، وأشارت مثل هذه الدراسات إلى أن انخفاض مستويات نظافة الفم يتميز بزيادة تركيزات المؤشرات الحيوية مثل البروتين التفاعلي سي (CRP)، والذي يعتبر علامة على الالتهاب، ومن ناحية أخرى، كما هو موضح في التجربة المرتبطة باستخدام خيط تنظيف الأسنان باستمرار، فإن الحفاظ على نظافة الفم الجيدة يساهم في خفض مستويات البروتين التفاعلي سي وبالتالي القضاء على الحمل الزائد على الجهاز القلبي الوعائي.

وقد أظهرت دراسة أجراها المعهد الوطني للصحة أن الحفاظ على نظافة الفم الجيدة، من خلال تنظيف الأسنان بالفرشاة واستخدام خيط الأسنان والفحوصات الدورية للأسنان، يمكن أن يخفض بشكل كبير العلامات المرتبطة بأمراض القلب، مثل مستويات البروتين التفاعلي سي، وبينما لا يزال هناك بحث مستمر، فإن الأدلة الموجودة تؤكد أن العناية الجيدة بالأسنان أمر بالغ الأهمية ليس فقط لصحة الفم ولكن أيضًا للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية .

في حين أن بعض الأشخاص الذين نادرًا ما ينظفون أسنانهم بالفرشاة أو خيط الأسنان قد لا يعانون من أي مشاكل على الإطلاق، فقد يعاني آخرون من قدر ضئيل من طبقة البلاك على أسنانهم ويصابون بمشاكل خطيرة، فعلى سبيل المثال، وقد يعاني الأفراد من انحسار اللثة، وتسوس الأسنان، وتراكم البلاك، وتخلخل الأسنان، ونزيف اللثة أو التهابها، ورائحة الفم الكريهة، فما الذي يمكننا فعله إذن لوقف ذلك؟

لا يتعلم الكثير من الناس التقنية الصحيحة أو نوع الخيط المستخدم، حاول تنظيف ما بين الأسنان باستخدام فرشاة متخصصة أو أداة تنظيف الأسنان بالماء، وبعد ذلك، قم ببساطة بإضافتها إلى جدولك اليومي، ومن الناحية المثالية، يجب عليك استخدام خيط تنظيف الأسنان مرة واحدة يوميًا قبل النوم لأنه مفيد جدًا.

كيفية تنظيف أسنانك بالخيط بالطريقة الصحيحة؟

حرك الخيط برفق لأعلى ولأسفل بين أسنانك مع إمساكه مشدودًا بين إبهامك والسبابة، ولكن احرص على استخدامه برفق حتى لا يؤدي إلى إصابتك بقطع أو كدمات في أنسجة اللثة الحساسة، بالإضافة إلى استخدام خيط تنظيف الأسنان، فإن تنظيف الأسنان بالفرشاة وزيارة طبيب الأسنان واتباع نظام غذائي مناسب يساعد أيضًا في تحسين الصحة العامة، ومن خلال شيء عادي مثل تنظيف الأسنان بالخيط يوميًا، ويمكن للأشخاص تقليل خطر الإصابة بأمراض الفم والأوعية الدموية.