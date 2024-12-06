شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب لتساقط الشعر في الشتاء وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

تحدث نسبة معينة من تساقط الشعر بشكل طبيعي كل يوم، وغالبًا ما يفقد الأفراد ما يصل إلى 100 شعرة يوميًا، ومع ذلك، يعانى بعض الأشخاص من استمرار تساقط الشعر بشكل غير طبيعى خاصة خلال فصل الشتاء، وقد يتسبب الهواء البارد خلال أشهر الشتاء هذه في التهاب جذع الشعر وإضعاف جذوره، ولعل الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر هي الصلع الوراثي عند الذكور والإناث، وفي حين قد تكون أمراض أخرى أو خيارات نمط الحياة مسئولة أيضًا عن تساقط الشعر، لذلك من المهم زيارة الطبيب في هذه الحالة ومعرفة السبب الحقيقى وراء تساط الشعر لتحديد مسار علاج مناسب، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 6 عوامل تساهم في تساقط الشعر خاصة خلال أشهر الشتاء الباردة: غسل الشعر بمنتجات غير مناسبة

إن غسل الشعر وترطيبه بمنتجات غير صحية أو مناسبة قد يؤدي إلى ترققه أو تساقطه لأن الشعر هش وسهل التلف، لذلك استخدمي شامبو لطيفًا، ويمكن لبعض أنواع الشامبو أن تجرد شعرك من الرطوبة، لذلك ضعي بلسمًا مرطبًا بعد الشامبو، وتأكدى من أن البلسم يغطي خصلات شعرك، مما يقلل من التقصف، حيث يساعد استخدام البلسم في كل مرة بعد غسل شعرك وترطيبه على تقليل التقصف والأطراف المتقصفة والتجعد، لذلك لفي شعرك بمنشفة من الألياف الدقيقة لمساعدته على الجفاف بشكل أسرع، ويساعد هذا في تقليل الوقت الذي تقضيه في تجفيف الشعر.

علاجات الزيت الساخن

يلجأ أغلب الناس إلى استخدام زيت الشعر الساخن خلال فصل الشتاء للتخلص من تساقط الشعر، وقد يؤدي استخدام الزيت الساخن إلى زيادة تساقط الشعر، كما يعمل على تسخين الشعر، مما يؤدي إلى إتلافه بشكل أكبر.

تصفيف الشعر بشكل متكرر

توقفي عن صبغ الشعر وتجعيده وفرد الشعر بالمواد الكيميائية، فإذا كنتِ ترغبين في استخدام هذه المنتجات، فابحثي عن مكان يستخدم منتجات صحية لتصفيف الشعر وتجنب إتلافه بجانب وجود أفراد متخصصين يعرفون كيفية فحص فروة رأسك وشعرك من أجل العثور على المنتج الأنسب لك، وتأكدي من استخدامهم مرطب لشعرك بعد الانتهاء من تصفيفه، وقلّلي من استخدام مكواة التجعيد ومكواة فرد الشعر والأمشاط الساخنة، واستخدميها فقط في المناسبات الخاصة، فهذه المنتجات تزيد من حرارة شعرك، مما قد يؤدي إلى إضعافه وتساقطه.

سحب شعرك إلى تسريحات الشعر الضيقة

توقفي عن شد شعرك للخلف على شكل ضفائر أو ضفائر صغيرة أو كعكات أو ذيل حصان، حيث أن تساقط الشعر قد ينتج عن الشد نتيجة تسريحة شعر تضيقة خاصة عند القيام بها بانتظام، فأي شيء يشد شعرك بمرور الوقت قد يؤدي إلى تساقطه وبشكل لا رجعة فيه، لذلك يمكنك تصفيف شعرك على شكل ضفائر فضفاضة أو كعكة منخفضة لمنع الشد وتجنب هذا النوع من تساقط الشعر.

التدخين

توقف عن التدخين إذا كنت تدخن، حيث يؤدي التدخين إلى تفاقم تساقط الشعر عن طريق التسبب في تهيج في جميع أنحاء الجسم.

تناول الطعام الصحي

قد ينتج تساقط الشعر عن عدم تناول كمية كافية من بعض العناصر الغذائية، مثل البروتين أو الحديد، لذلك إذا كنت تعانى من تساقط الشعر أضف أطعمة غنية بالبروتين والحديد إلى نظامك الغذائي.