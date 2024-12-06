شكرا لقرائتكم خبر عن أكلات الشتا.. لهذه الأسباب أضف الفاصوليا الخضراء لنظامك الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

يدعو فصل الشتاء إلى بعض الإضافات الصحية والمغذية للنظام الغذائي المعتاد، وذلك لأن هذا هو الوقت من العام الذي يحتاج فيه الجسم إلى قوة كافية لتحمل قسوة الطقس البارد، ومن المثير للاهتمام أن الفاصوليا الخضراء، هي واحدة من الخضراوات الشتوية الشهيرة التي يحبها الناس لمذاقها الفريد وملمسها المقرمش وفوائدها الصحية العديدة، وعلى الرغم من توفر هذه الفاصوليا على مدار العام، إلا أن تناولها في هذا موسم البرد يساعد في إضافة المزيد من التغذية إلى النظام الغذائي الشتوي، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الفاصوليا الخضراء غنية بشكل طبيعي بالفيتامينات والمعادن والألياف، وإليك بعض الأسباب التي تجعلك تضيف هذا الخضار إلى نظامك الغذائي خاصة في الشتاء:

تعزز المناعة

تنتشر العدوى خلال فصل الشتاء، من الحمى ونزلات البرد والسعال والأنفلونزا، والتي لا يمكن علاجها إلا باتباع نظام غذائي صحي لتعزيز المناعة، وفي الواقع، الفاصوليا الخضراء غنية بفيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة قوي يساعد على تعزيز المناعة ودفاعات الجسم ضد الأمراض الموسمية، حيث يساعد فيتامين سي الجسم على محاربة العدوى ويدعم إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي ضرورية لمحاربة البكتيريا والفيروسات الضارة، لذلك فإن إضافة الفاصوليا الخضراء إلى نظامك الغذائي في فصل الشتاء يمكن أن يساعد في تقوية دفاعاتك المناعية، مما يحافظ على صحتك خلال الأشهر الباردة.

الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي

قد يؤدي الشتاء أحيانًا إلى حدوث تغييرات في عملية الهضم، حيث يؤثر تناول الأطعمة الغنية والثقيلة وقلة النشاط البدني على الجهاز الهضمي، وتعد الفاصوليا الخضراء مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية، والتي تساعد في الهضم الصحي وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة، وتساعد الألياف في منع الإمساك وتقليل الانتفاخ وتساعد في تسهيل حركة انتقال الطعام بسلاسة عبر الجهاز الهضمي، ومن خلال إضافة الفاصوليا الخضراء إلى وجباتك، يمكنك تعزيز صحة الجهاز الهضمي والحفاظ على سير الأمور بسلاسة خلال أشهر الشتاء.

الحفاظ على صحة القلب

يميل خطر الإصابة بأمراض القلب إلى الارتفاع في فصل الشتاء بسبب عوامل مثل درجات الحرارة الباردة، والتي يمكن أن تجهد الجهاز القلبي الوعائي، وتحتوي الفاصوليا الخضراء على مغذيات صحية للقلب مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، والتي تساهم جميعها في الحفاظ على صحة القلب، حيث يساعد البوتاسيوم في تنظيم ضغط الدم عن طريق موازنة تأثيرات الصوديوم، في حين أن المغنيسيوم ضروري لوظيفة عضلة القلب، وبصرف النظر عن ذلك، تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفاصوليا الخضراء، مثل الفلافونويد، في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وكلاهما مرتبط بأمراض القلب، كما يمكن أن يساعد تضمين الفاصوليا الخضراء في نظامك الغذائي في الحفاظ على ضغط دم صحي ودعم صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

الحفاظ على وزن صحي

غالبًا ما ينغمس الناس في تناول أطعمة مريحة ولكنها ثقيلة وغنية بالسعرات الحرارية في فصل الشتاء من أجل التدفئة، بجانب أن حركتنا تقل خلال الطقس البارد، مما يجعل الحفاظ على وزن صحي أمرًا صعبًا، والفاصوليا الخضراء منخفضة السعرات الحرارية وعالية الألياف، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يتطلعون إلى إدارة وزنهم، حيث يساعدك محتوى الألياف في الفاصوليا الخضراء على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام ويساعد في التحكم في الحصص، ويوفر دمج الفاصوليا الخضراء في وجباتك خيارًا مرضيًا ومغذيًا لن يخرب أهداف إدارة وزنك.

الحفاظ على بشرة صحية

غالبًا ما يترك طقس الشتاء بشرتك جافة وباهتة بسبب الهواء البارد والجاف، والفاصوليا الخضراء مليئة بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي تدعم بشرة صحية ومتوهجة، إنها مصدر جيد لفيتامين أ، الذي يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الجلد من خلال تعزيز نمو الخلايا وتجددها، كما يساعد فيتامين سي، بالإضافة إلى تعزيز المناعة، في إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يحافظ على مرونة الجلد وصلابته، ويمكن أن يساعد تناول الفاصوليا الخضراء في الشتاء في تغذية بشرتك من الداخل إلى الخارج، والحفاظ عليها رطبة ونضرة خلال الأشهر الباردة.