شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فواكه صحية فى الشتاء لصحة قلبك ومنع الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

جميع الفواكه غنية بالعناصر الغذائية، ووفقا لموقع " eatthis"، تحتوى الفاكهة على فيتامينات ومعادن وألياف ومغذيات نباتية، الذى يعد حجر الزاوية في نظام غذائي متوازن.نعرض فيما يلى 10 فواكه صحية يمكنك إضافتها إلى وجباتك ووجباتك الخفيفة، فهي لذيذة ومتعددة الاستخدامات ومليئة بفوائد مكافحة الأمراض.

أفضل 10 فواكه صحية التفاح

التفاح مليء بالعناصر الغذائية مثل فيتامين سي والألياف ومضادات الأكسدة القوية، بما في ذلك الفلافونويد والأحماض الفينولية.

يرتبط تناول التفاح بانتظام بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، كما قد يساعد في إدارة الوزن، وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، والمساعدة في الحماية من الربو، ومرض السكري من النوع 2، والتدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

التوت الأزرق

غالبًا ما يُشار إلى التوت الأزرق باعتباره فاكهة خارقة نظرًا لفوائده الصحية المذهلة، فهو غني بمضادات الأكسدة الأنثوسيانين، التي تمنح التوت لونه الأزرق النابض بالحياة وتساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مع إبطاء عملية الشيخوخة.

تشير أبحاث إلى أن تناول التوت الأزرق بشكل متكرر يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، ومرض السكري من النوع 2، والالتهابات، ومشاكل الإدراك والذاكرة المرتبط بالشيخوخة.

الرمان

يحتوى الرمان على فيتامين سي والبوتاسيوم وفيتامين ك والبوليفينولات النشطة بيولوجيًا والتي تعمل كمضادات أكسدة قوية، تساعد مضادات الأكسدة في تحييد الجذور الحرة - الجزيئات غير المستقرة في الجسم - وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة معينة.

البرتقال

يحتوي البرتقال على عناصر غذائية أساسية، بما في ذلك فيتامينات C وA والبوتاسيوم والكالسيوم والألياف وفيتامينات B وتُظهِر الدراسات أن البرتقال يمكن أن يعزز جهاز المناعة، ويحسن صحة الجلد، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الفراولة

الفراولة مفيدة للقلب، وتساعد في التحكم في الوزن، وتحسن ميكروبيوم الأمعاء، وقد ثبت أنها تساعد في إبطاء التدهور المعرفي.

التوت الأحمر

غني بالعناصر الغذائية، فهو يوفر فيتامين سي والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات ب ووفرة من مضادات الأكسدة، تأتي مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأحمر بشكل أساسي من حمض الإلاجيك، الذي أظهر خصائص مضادة للسرطان، والأنثوسيانين، التي تدعم صحة القلب وقد تساعد في الحماية من أمراض القلب ومرض السكري من النوع 2 والسمنة والتدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

العنب الأحمر

يوفر العنب سعرات حرارية منخفضة السعرات، بالإضافة إلى فيتامين ك والكالسيوم والألياف والفلافونويدات النشطة بيولوجيًا، والتي تمنح العنب لونه الأحمر النابض بالحياة.

المانجو

تحتوي المانجو على أكثر من 20 فيتامين ومعادن أساسية، وتوفر مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، من تقليل الالتهابات إلى خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2.

الكرز الحلو

الكرز الحلو غني بالألياف والبوتاسيوم، كما أنه منخفض السعرات الحرارية بشكل طبيعي، حيث يحتوي على 100 سعر حراري فقط لكل كوب.

الشمام

يُعد الشمام من أكثر الفواكه الصحية التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي، يحتوي كوب واحد منه على 50 سعرة حرارية فقط مع توفير الألياف والبوتاسيوم وفيتامين سي وحمض الفوليك وفيتامين ك والكالسيوم والمغنيسيوم واللوتين وزياكسانثين وبيتا كاروتين.



