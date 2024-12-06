شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات صحية فى فصل الشتاء.. لتعزيز مناعتك والحصول على الدفء والان مع تفاصيل الخبر

فى فصل الشتاء، لا يوجد شيء أفضل من تناول مشروب دافئ ومريح، لا توفر المشروبات الشتوية الصحية الدفء الفوري فحسب، بل توفر أيضًا مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية التي يمكن أن تعزز جهاز المناعة لديك وتعزز صحتك العامة.

مشروبات شتوية صحية لتعزيز المناعة وتدفئتك

هناك العديد من المشروبات اللذيذة والمغذية التي يمكن أن تساعد في تعزيز مناعتك وتوفير أقصى درجات الراحة خلال الأشهر الباردة، وذلك وفقا لموقع " truemeds"

1. الشاى الأخضر بالقرفة

مشروب يجمع بين أوراق الشاي الأخضر والتوابل العطرية مثل الهيل والقرفة والزنجبيل، هذا المشروب الدافئ غني بمضادات الأكسدة ويمتلك خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد على تقوية جهاز المناعة لديك وإبقائك دافئًا خلال فصل الشتاء.

2. الشوكولاتة الساخنة

يعمل مشروب الشوكولاتة الساخن على تدفئتك ولكن يمكن لمن يخافون من زيادة الوزن استبدال الحليب خالى الدسم أو حليب اللوز بالحليب كامل الدسم، ويمكن إضافة القليل من القرفة أو رشة من العسل.

3. الزنجبيل

بسبب خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات والمعززة للمناعة، يجعله خيارًا مثاليًا للأشهر الباردة ، لتحضير شاي الزنجبيل، ما عليك سوى نقع شرائح الزنجبيل الطازجة في الماء الساخن، ويمكن تعزيز نكهته وفوائده بإضافة القليل من الليمون أو القليل من العسل، يساعد بشكل خاص على تقليل التهاب الحلق ويمكن أن يساعد في الهضم.

4. حليب بالكركم (الحليب الذهبي)

لاتيه الكركم، أو الحليب الذهبي، هو مشروب اكتسب شهرة عالمية لفوائده الصحية، يتم تحضير هذا المشروب المهدئ عن طريق غلي الحليب مع الكركم والزنجبيل والفلفل الأسود وأحيانًا القرفة والعسل، وهو غني بالكركمين، وهو مركب موجود في الكركم له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، يمكن أن يساعد الحليب الذهبي في تقوية المناعة والهضم وتخفيف أعراض البرد والأنفلونزا، مما يجعله مشروبًا مثاليًا لفصل الشتاء.

5. مشروب الليمون الساخن والعسل

مشروب الليمون الساخن والعسل هو مشروب شتوي بسيط وفعال، يتم تحضيره عن طريق خلط عصير الليمون الطازج مع العسل في الماء الساخن، وهو معروف بتأثيراته المهدئة والمريحة، يساعد فيتامين سي الموجود في الليمون على تعزيز جهاز المناعة، بينما يوفر العسل مُحليًا طبيعيًا وله خصائص مضادة للميكروبات.

فوائد صحية أخرى لهذه المشروبات فى الشتاء 1. تعزيز المناعة

من أهم فوائد المشروبات الشتوية قدرتها على تعزيز جهاز المناعة ، لأنها تحتوي على مكونات ذات خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

2. تحسين الهضم

تحتوي العديد من هذه المشروبات على مكونات يمكن أن تساعد في تهدئة المعدة المضطربة، وتقليل الانتفاخ.

3. تخفيف أعراض البرد

إذا أصبت بنزلة برد أو أنفلونزا هذا الشتاء، فإن بعض المشروبات قد تساعد في تخفيف الأعراض وتسريع عملية التعافي.

4. تعزيز الدورة الدموية

يمكن أن تساعد مشروبات الشتاء في تحسين الدورة الدموية وتعزيز الاسترخاء.

