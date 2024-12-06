شكرا لقرائتكم خبر عن "ضعف الإدراك الخفيف".. الأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

يحدث ضعف الإدراك الخفيف ، أو MCI ، عندما يلاحظ الأشخاص مشاكل في الذاكرة يتم تأكيدها من خلال الاختبارات، ومع ذلك لا يزالون قادرين على إدارة أنشطتهم اليومية بشكل مستقل، وفقا لما نشره موقع healthtoday.

أسباب ضعف الإدراك البسيط



السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالاختلال العقلي البسيط هو مرض الزهايمر ، والذي يؤدي أيضًا إلى الخرف . ومع ذلك، يمكن للعديد من العوامل الأخرى أن تساهم في الإصابة بالاختلال العقلي البسيط، بما في ذلك:

ـ السكتات الدماغية أو أمراض الأوعية الدموية الدماغية.

ـ مرض أجسام لوي (يرتبط أيضًا بمرض باركنسون).

ـ بعض الالتهابات.

ـ إصابات الرأس.

ـ نقص فيتامين ب12.

كيف يتم الكشف عن ضعف الإدراك البسيط؟



قد يكون اكتشاف الاختلال المعرفي الإدراكي صعبًا. تشمل الاختبارات الشائعة تقييم مونتريال المعرفي (MoCA)،

تم تصميم هذه الاختبارات للكشف عن مشاكل الذاكرة البسيطة وغالبًا ما تستغرق وقتًا أطول من فحوصات الخرف التقليدية. كما يتم تطوير اختبارات رقمية أحدث لجعل الكشف أسرع وأكثر سهولة.

هل يمكن منع تدهور الحالة العقلية البسيطة؟



الأشخاص المصابون بالاختلال الإدراكي البسيط يمكنهم تحسين فرصهم في منع تدهور الذاكرة من خلال إجراء تغييرات على نمط حياتهم. وفيما يلي بعض الطرق التي أثبتت جدواها:

تمارين عقلية



إن تنشيط العقل من خلال تمارين الذاكرة والألغاز وتعلم مهارات جديدة يمكن أن يساعد في هذا الأمر.

تعتبر الأنشطة مثل ألغاز الكلمات المتقاطعة وألعاب التذكير ممتازة للحفاظ على حدة العقل.



ينبغي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والتي يجب أن تتضمن تدريبات القوة، لمدة 30 دقيقة على الأقل، 5 أيام في الأسبوع.

يعتبر النشاط البدني ضروريا للحفاظ على صحة الدماغ.

نظام عذائي



وقد ارتبطت بعض الأنظمة الغذائية، مثل النظام الغذائي المتوسطي أو نظام أوكيناوا الغذائي ، بانخفاض مخاطر التدهور المعرفي.

ينصح بشدة بتناول الأسماك الزيتية (السلمون والماكريل والتونة) مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، إلى جانب الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات الطازجة، وتقليل تناول اللحوم الحمراء والدهون .

المشاركة الاجتماعية



إن البقاء نشيطًا اجتماعيًا، سواء من خلال العائلة أو الأصدقاء أو التطوع، أمر ضروري للصحة الإدراكية.

يعتبر العمل التطوعي فعالاً بشكل خاص لأنه يمنح إحساسًا بالهدف والمسئولية بالإضافة إلى تعزيز الروح المعنوية عندما تكون الأمور صعبة.

تعلم مهارات جديدة



يساعد التعليم المستمر، سواء تعلم لغة جديدة، أو تعلم آلة موسيقية، أو حتى مواصلة التعليم العالي، في الحفاظ على وظائف المخ.