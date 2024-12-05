شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاكل شائعة تصيب العين فى الشتاء.. طرق الوقاية والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

قد يشكل الشتاء تحديات خاصة لصحة العين بسبب الطقس البارد وانخفاض الرطوبة وزيادة التعرض للرياح والمواد المسببة للحساسية، وإليك نظرة على بعض مشاكل العين الشائعة في الشتاء وكيفية حماية عينيك، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. مشاكل العين الشائعة في الشتاء:

جفاف العين

قد ينخفض محتوى الرطوبة في العينين نتيجة للهواء البارد والجاف وأنظمة التدفئة الداخلية، والتي تقلل بشكل متكرر من مستوى رطوبة العينين.

الأعراض: قد يسبب ألمًا أو حرقة أو خشونة أو احمرارًا أو حكة والتهابًا، وقد تصبح التهابات العين أكثر انتشارًا أيضًا بسبب نقص الرطوبة.

طرق العلاج:

استخدم القطرات

يمكنك الحفاظ على ترطيب عينيك وتجنب التهيج باستخدام قطرات الترطيب التي لا تستلزم وصفة طبية، ويرجى مراجعة طبيب العيون لتلقي العلاج إذا كنت تعاني حاليًا من جفاف العين.

أجهزة الترطيب

لمنع جفاف عينيك، استخدم جهاز ترطيب في الداخل لإضافة الرطوبة إلى الهواء.

الحفاظ على رطوبتك

يساعد ذلك في الحفاظ على رطوبة عينيك.

زيادة خطر الإصابة بعدوى العين وردود الفعل التحسسية

يمكن أن يؤدي الجفاف والتهيج الناجم عن البرد، إلى جانب ميل الناس إلى لمس أعينهم أكثر من غيرهم بسبب الانزعاج، إلى زيادة حدوث التهابات مثل التهاب الملتحمة (العين الوردية)، وفي الأماكن المغلقة، يمكن أن تكون مسببات الحساسية الشتوية مثل العفن والغبار وحبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة أكثر شيوعًا، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب الهواء البارد ردود فعل تحسسية وتهيج العين.

الأعراض: قد تكون العين الجافة والملتهبة أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، علاوة على ذلك، قد يفرك الناس أعينهم بشكل متكرر، مما يزيد من احتمالية انتشار الفيروسات أو البكتيريا، ويمكن أن تسبب حساسية الشتاء عيون دامعة وحمراء وحاكة، وقد يؤدي استخدام التدفئة الداخلية والطقس الجاف والبارد إلى تفاقم الأعراض.

طرق العلاج:

منع ارتفاع درجة الحرارة

استخدم جهاز ترطيب للحفاظ على مستويات عالية من الرطوبة وحاول ألا ترفع منظم الحرارة إلى درجة عالية جدًا في الأماكن المغلقة.

تهوية المنزل

لمنع جفاف الهواء، افتح نافذة لفترة وجيزة كلما أمكن للسماح بدخول الهواء النقي.

استشارة طبيب عيون

إذا أصبت بالتهاب الملتحمة، حدد موعدًا مع طبيب العيون في أقرب وقت ممكن، لمنع انتشاره، واحرص على ممارسة نظافة العين الجيدة.

التعرض للهواء الجاف "الرياح"

تزداد فرصة جفاف العين أو الإصابة بسبب الهواء الجاف خاصة في الشتاء وهو ما قدي يؤدى بدوره إلى تهيج العينين.

الأعراض: قد يسبب التعرض للهواء الجاف أو الرياح إلى احمرار وتهيج العين وقد يزيد من الأعراض الموجودة مسبقًا لجفاف العين، وللحماية من البيئة القاسية، وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة دموع العين بشكل مفرط.

طرق العلاج:

ارتداء النظارات الشمسية

يمكن أن تساعد هذه النظارات الشمسية على حماية عينيك من الرياح الجافة والحطام عندما تكون بالخارج في البرد.

ارتداء القبعات والأوشحة

يمكنك حماية عينيك من الهواء البارد والرياح من خلال ارتداء وشاح أو قبعة ذات حافة عريضة.

إجهاد العين من الإضاءة الداخلية والأجهزة الرقمية

خلال فصل الشتاء، يميل الناس إلى قضاء المزيد من الوقت في الداخل، وغالبًا ما يكون ذلك في إضاءة اصطناعية أو باستخدام شاشات رقمية.

الأعراض: يمكن أن يؤدي الجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات أو الجلوس في أماكن بها إضاءة غير مناسبة إلى إجهاد العين والتعب والشعور بعدم الراحة، والمعروف أيضًا باسم إجهاد العين الرقمي أو متلازمة رؤية الكمبيوتر.

طرق العلاج: الحد من وقت الشاشة

في فصل الشتاء، يميل الناس إلى قضاء المزيد من الوقت في الداخل، مما يؤدي غالبًا إلى استخدام الشاشة لفترة طويلة،

اتبع قاعدة 20-20-20 لتقليل إجهاد العين

وتعتمد هذه الطريقة على آخذ استراحة لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة، والنظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا.

ضبط الإضاءة

تأكد من أن منزلك أو مكان عملك به إضاءة جيدة لتقليل الضغط على عينيك عند القراءة أو استخدام الشاشات.

العناية بالعدسات اللاصقة

يمكن للهواء البارد والجاف والتدفئة الداخلية أن تزيد من خطر الشعور بعدم الراحة والجفاف ومشاكل العين الأخرى، كما أن هناك خطرًا متزايدًا للإصابة بخدوش القرنية بسبب ارتداء العدسات اللاصقة في الشتاء.

الأعراض: يمكن أن يصبح ارتداء العدسات اللاصقة مؤلمًا في الشتاء ويسبب عدم وضوح الرؤية وحساسية الضوء والشعور بالحصى في العين.

طرق العلاج: استخدم قطرات مرطبة

إذا كنت ترتدي عدسات لاصقة، فاستخدم قطرات العين المرطبة المصممة لمرتدي العدسات اللاصقة للمساعدة في الحفاظ على رطوبة عينيك.

خذ فترات راحة

قلل من مقدار الوقت الذي ترتدي فيه العدسات اللاصقة، خاصة عندما يكون الهواء جافًا جدًا أو عاصفًا، لتقليل خطر تهيج العين.