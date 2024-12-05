شكرا لقرائتكم خبر عن أكلات الشتا.. فوائد الخرشوف لإنقاص الوزن وضبط ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر الخرشوف، أحد الخضراوات التي تزدهر خلال فصل الشتاء والمعروف بفوائده الصحية، فو ليس مجرد إضافة جميلة ولذيذة للطعام، بل أيضًا محمل بثروة من العناصر الغذائية والفوائد المذهلة، كما أن الخرشوف منخفض الدهون وغني بالألياف، بصرف النظر عن كونه غنيًا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، كما أنه غني بشكل خاص بحمض الفوليك وفيتامين سي، بصرف النظر عن المعادن المهمة الأخرى مثل المغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، كذلك يحتوى الخرشوف على 90 سعرة حرارية فقط لكل كوب مطبوخ (170 جرامًا) وحوالي 5 جرامات من البروتين، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الفوائد الصحية لتناول الخرشوف:

يعزز صحة الكبد

إذا كنت تبحث عن تعزيز وظائف الكبد، فإن الخرشوف يمكن أن يكون رفيقك الغذائي المثالي، ووفقًا لـResearch Gate، فإن نشاط مضادات الأكسدة وتأثيراتها على الكبد ومستوى الدهون هي الخصائص الرئيسية المعززة للصحة لهذا النبات، ويمكن للخرشوف أن يعمل على تحسين وظائف الكبد للأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، وفقًا للدراسات.

يساعد في إدارة ارتفاع ضغط الدم

يُعد الخرشوف مكملًا غذائيًا رائعًا لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Complementary Therapiesin Medicine، فإن تناول الخرشوف لمدة 12 أسبوعًا أدى إلى انخفاض ضغط الدم بشكل ملحوظ بين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

يُعزز فقدان الوزن

يحتوي الخرشوف على سعرات حرارية منخفضة، 44 سعرة حرارية فقط لكل 100 جرام وهو مصدر قوي للألياف، ويمكن أن تساعد الستيرولات النباتية الموجودة في هذا الخضار على تقليل مستويات الكوليسترول "الضار"، وذلك وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nutrients، بالإضافة إلى ذلك، فهو مخزن للعناصر الغذائية مثل البروتينات والألياف والفوسفور والبوتاسيوم والستيرولات والسينارين.

الحفاظ على صحة الأمعاء

الخرشوف مفيد أيضًا لعملية الهضم، وتعد مجموعة متنوعة من الخرشوف تسمى الخرشوف القدسي مصدرًا رائعًا للإينولين وتوفر البريبايوتكس التي يمكن أن تعزز صحة أمعائك، وخصائص أخرى لتعزيز الصحة كما أن الخرشوف له خصائص مضادة للسرطان وومضادة للسمنة ومضادة للبكتيريا والجراثيم ومضادة للسكري ومضادة للبكتيريا والفيروسات.

فيما يلى.. طرق إضافة الخرشوف إلى نظامك الغذائي:

يمكن استخدام الخرشوف في مجموعة متنوعة من الوصفات، حيث يمكنك طهيه على البخار أو سلقه وإضافة بعض الزبدة المذابة أو صلصة الخل اللاذعة للاستمتاع بالنكهات الطبيعية للخرشوف، ويمكنك أيضًا إضافته إلى السلطات والبيتزا والمكرونة بعد تتبيلها، حيث يتمتع الخرشوف بطعم خفيف، ولكن قد لا يستشعر لسانك حلاوته بسبب مركب يسمى السينارين.