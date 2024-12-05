شكرا لقرائتكم خبر عن لو ابنك عنده تقييم.. أكلات ومشروبات صحية هتزود تركيزه وطاقته والان مع تفاصيل الخبر

تسعى الأمهات خاصة خلال فترة الامتحانات إلى تزويد أطفالها بأكلات غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجون إليها وتهدف إلى تحسين مستويات تركيزه، وتعزيز الذاكرة من أجل تقديم أداء أفضل في التقييمات، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" أكلات وفاكهة تعزز مستويات التركيز لدى طفلك.

فيما يلى.. أكلات صحية للأمهات تهدف إلى تعزيز مستويات التركيز والذاكرة لدى طفلك خاصة خلال فترة التقييمات:

الخضراوات الورقية مثل السبانخ والكرنب، والخضراوات الملونة، والحبوب الكاملة، والأسماك أو الدواجن، وحفنة من المكسرات، والتوت، وقليل من زيت الزيتون.

كوب الزبادي في حد ذاته غني بالبروتين وبالعناصر الغذائية الصحية فضلا عن الكالسيوم الهام لصحة العظام والعضلات والأعصاب، وكذلك غني بالأحماض المفيدة لصحة الجسم وتعزيز توازن الهرمونات في الجسم، كما يُعزز صحة الدماغ.

فوائد الحمضيات

ولا يمكن أن ننسى فوائد الفاكهة لتعزيز التركيز والإدراك لدى طفلك، مثل الحمضيات بأنواعها والتي تنتشر بكثرة خلال فصل الشتاء، فتلك النوعية من الفاكهة تحتوي على فيتامينات مركزة كما أنها تعزز الترطيب بفضل محتواها العالى من الماء، وذلك مثل البرتقال الغني بفيتامين سي الضروري لصحة الدماغ ويساعد على تحسين عمل النواقل العصبية وبالتالي تعزيز عمل الدماغ بشكل عام.

ويُعزز أيضًا اليوسفي والليمون من نسب فيتامين سي في الجسم، وبالتالي تعزيز المناعة، وتحسين عمل المخ، فهما خياران مثاليان لنظام غذائي صحى لأي طفل، كما أنها تعزز من زيادة حدة الانتباه داخل الدماغ كما أنها تحتوي على مضادات للأكسدة طبيعية وقوية تقاوم تأكسد الخلايا تجعل الطفل نشطا وتجعله أكثر طاقة وحيوية وفهم.

ويمكن أيضًا للفراولة أن تعزز من ترطيب الجسم وتحسين الوظيفة الإدراكية للدماغ، فهي وجبة خفيفة رائعة خلال اليوم الدراسي وغنية بمضادات الأكسدة أيضًا، التي من شأنها أن تعزز صحة الدماغ والترطيب.

ويُنصح بتجنب الأطعمة المقلية واللحوم الحمراء والمعجنات والحلويات، والتي تؤثر سلبًا على صحة وأداء طفلك خلال فترة الدراسة وخاصة أثناء أداء التقييمات والامتحانات، حيث يُفضل مده بالأطعمة الصحية.