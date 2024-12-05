شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: التبغ والمشروبات المحلاة يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت المجلة الصحية لشرق المتوسط إصدارًا خاصًا لبحث دور الضرائب في التصدي لتحديات الصحة العامة التي يفرضها استهلاك التبغ والمشروبات المحلاة بالسكر في إقليم شرق المتوسط.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إن زيادة استهلاك هذه المواد ومنتجات التبغ والنيكوتين من خطر الإصابة بالأمراض غير السارية، ومنها السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

وتتزايد الأمراض غير السارية في إقليم شرق المتوسط، وهو اتجاه يتغذى على استهلاك التبغ والمشروبات المحلاة بالسكر، والأرقام تنذر بالخطر:

• التبغ يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم، إذ تحدث 1.3 مليون حالة وفاة نتيجة للتدخين السلبي.

• الاستهلاك المنتظم للمشروبات المحلاة بالسكر يزيد خطر الإصابة بالسكري من النمط 2 بنسبة 26%.

ويمكن استخدام الضرائب فيما يلي:

دعم التغييرات السلوكية: يؤدي ارتفاع الأسعار إلى خفض الاستخدام، لا سيّما بين الشباب.

تعزيز الإيرادات لتمويل برامج الوقاية والعلاج.

تعزيز الإنصاف في مجال الصحة من خلال حماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

وتشير الدراسات إلى أن زيادة أسعار التبغ بنسبة 10% يمكن أن تقلل الاستهلاك بنسبة تصل إلى 5% في البلدان المنخفضة الدخل و4% في البلدان المرتفعة الدخل.

يمكن لفرض ضريبة بنسبة 20% على المشروبات السكرية أن يخفض استهلاكها بنسبة تصل إلى 20%.

ويبحث هذا الإصدار الخاص من المجلة الصحية لشرق المتوسط كيف يمكن للسياسة الضريبية أن تدفع عجلة التقدم نحو تحقيق الغايات العالمية الخاصة بالأمراض غير السارية وأهداف التنمية المستدامة. ويبحث هذا الإصدار:

تجربة البلدان في مجال فرض الضرائب على منتجات التبغ والمشروبات المحلاة بالسكر والتحديات التي تواجهها في فرض الضرائب لأغراض صحية.

‏خبرة البلدان في تمويل استهلاك السكر ومكافحة التبغ ووضع الميزانيات الخاصة بذلك.

عائد الاستثمار في مكافحة الأمراض غير السارية والتبغ والمشروبات المحلاة بالسكر.

الدروس المستفادة من النُهُج المتعددة القطاعات لفرض الضرائب لأغراض صحية.