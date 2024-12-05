شكرا لقرائتكم خبر عن أهمية فحوصات العين المنتظمة الضرورية للكشف عن الجلوكوما والان مع تفاصيل الخبر

من الأهمية إعطاء الأولوية لصحة أعيننا والسعي إلى إجراء فحوصات منتظمة للعين لمنع أي مشكلة يمكن أن تحرمنا من نعمة البصر، وتقدم وزارة الصحة مبادرة للكشف المبكر عن الجلوكوما التى ستنظلق قريبا فى 4 مسشتفيات كمرحلة أولى.

تعتبر فحوصات العين المنتظمة ضرورية للكشف عن الجلوكوما، لأن معظم الأشخاص المصابين بهذه الحالة لا يعانون من أي أعراض حتى يعانوا بالفعل من فقدان كبير في الرؤية.وفقا لموقع " glaucoma" يُطلق على الجلوكوما غالبًا "سارق البصر الصامت" لأنها لا تظهِر أي أعراض عادةً حتى يحدث فقدان كبير للرؤية، وهى مجموعة من أمراض العين التي قد تؤدي، إذا تُرِكَت دون علاج، إلى فقدان الرؤية بشكل لا رجعة فيه، غالبًا ما يحدث الضرر بسبب ارتفاع ضغط العين بشكل غير طبيعي.

لماذا تعتبر فحوصات العيون الدورية مهمة؟

لا يمكن استعادة فقدان البصر الناتج عن الجلوكوما، ولكن تعتبر فحوصات العين المنتظمة ضرورية للكشف عن الجلوكوما لأن معظم الأشخاص المصابين بهذه الحالة لا يعانون من أي أعراض حتى يعانوا بالفعل من فقدان كبير في الرؤية.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن 50٪ لا يعرفون أنهم مصابون بالمرض، لذا تعد فحوصات العين المنتظمة بالغة الأهمية للأسباب التالية:

الكشف المبكر

يعد الكشف المبكر عن الجلوكوما أمرًا بالغ الأهمية لمنع فقدان البصر، يمكن لأطباء العيون التحقق من علامات الجلوكوما قبل ظهور الأعراض، مما يسمح بالتدخل المبكر والعلاج، ويمكن أن يؤدي العلاج إلى إبطاء أو إيقاف تقدم المرض.

مراقبة الأعراض

تسمح فحوصات العين المنتظمة بمراقبة مستمرة للمرض، يمكن أن تتطور الجلوكوما بمرور الوقت، وقد يكون من الضروري تعديل العلاج وفقًا لذلك، تضمن المراقبة المنتظمة استمرار فعالية العلاج وعدم تفاقم الحالة.

ماذا يحدث أثناء فحص العين لمرض الجلوكوما؟

يتضمن فحص العين الشامل عدة اختبارات لقياس الضغط في عينيك، وفحص العصب البصري، واختبار مجال الرؤية، وعادة ما تكون هذه الاختبارات سريعة وغير جراحية وغير مؤلمة، ويمكن أن يشمل فحص العين ما يلي:

قياس ضغط العين

يقيس قياس ضغط العين الضغط داخل العين، ويعتبر ارتفاع الضغط عامل خطر كبير للإصابة بالجلوكوما.

تنظير العين

يسمح فحص قاع العين لطبيب العيون بفحص شكل ولون العصب البصري، فقد تشير التغيرات في مظهر العصب البصري إلى الضرر الناجم عن الجلوكوما.

فحص زاوية العين

فحص زاوية العين يتحقق من نظام الصرف الداخلي للعين للتأكد من أن نظام الصرف يعمل بشكل صحيح.

قياس سمك الجلد

قياس سمك القرنية هو اختبار بسيط لقياس سمك القرنية - السطح الأمامي الشفاف للعين، يمكن أن تؤدي القرنية السميكة إلى قراءة خاطئة لضغط العين المرتفع، ويمكن أن تؤدي القرنية الرقيقة إلى قراءة خاطئة لضغط العين المنخفض.

من هم المعرضون لخطر الإصابة بالجلوكوما؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بالجلوكوما؛ ومع ذلك، يواجه أفراد العديد من الفئات السكانية خطرًا أعلى للإصابة بالجلوكوما، بما في ذلك:

كبار السن فوق سن الستين

الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالجلوكوما

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط العين

الأفراد الذين لديهم قرنية رقيقة كم مرة يجب عليك فحص عينيكإذا كان عمرك أقل من 40 عامًا ولا تعاني من أي عوامل خطر معروفة للإصابة بالجلوكوما، توصي الأكاديمية الأمريكية لطب العيون بإجراء فحص كامل للعين كل 5 إلى 10 سنوات، يتضمن الفحص اختبارات للتحقق من الإصابة بالجلوكوما.

الجدول الموصى به لمن هم فوق سن الأربعين هو:

ـ كل سنة إلى سنتين للبالغين من سن 40 إلى 54 سنة.

ـ كل 1-3 سنوات للبالغين من سن 55-64.

ـ كل 1-2 سنة للبالغين 65 فما فوق.

ـ قد يوصي أطباء العيون بإجراء الفحوصات كل ستة إلى اثني عشر شهرًا للكشف المبكر إذا كان لديك عوامل خطر مثل ارتفاع ضغط العين أو تاريخ عائلي للإصابة بالجلوكوما.