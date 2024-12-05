شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات صحية تقلل نسبة الكوليسترول وتدعم صحة القلب.. منها الرومان والقرفة والان مع تفاصيل الخبر

مع نمط الحياة المليء بالضغوطات والتوتر وعادات الأكل غير الصحية، زادت المخاوف المتزايدة بشأن صحة القلب، وأحد مؤشرات تراجع صحة القلب هو البروتين الدهني منخفض الكثافة والكوليسترول السيئ، وإليك كل ما تحتاج إلى معرفته عنه وكيف يمكن لهذه المشروبات البسيطة أن تساعد في خفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة "الكوليسترول الضار"، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما هي مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)؟ وكيف يمكن أن تؤثر على صحة القلب؟

قد يؤدي الكوليسترول السيئ، المعروف أيضًا باسم البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، إلى تراكم اللويحات في الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ومع ذلك، يعتقد خبراء الصحة أن نمط الحياة والنظام الغذائي الصحي يمكن أن يساعد بالتأكيد في إدارة مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة بشكل أفضل.

وفيما يلى.. 7 مشروبات بسيطة أضفها إلى نظامك الغذائي لخفض الدهون والسعرات الحرارية ومنع تراكم الكوليسترول السيئ وخفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة:

الشاى الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة، وخاصة الكاتيكين، والتي ثبت أنها تخفض نسبة الكوليسترول السيئ في الدم وتقلل الالتهابات، إن شرب بضعة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا يمكن أن يعزز صحة القلب من خلال تحسين وظيفة الأوعية الدموية وتقليل تراكم الدهون، ويرجع هذا إلى وجود الكاتيكين في الشاي الأخضر الذي يساعد في منع أكسدة الكوليسترول السيئ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

مشروب خل التفاح

يرتبط خل التفاح بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك المساعدة في خفض نسبة الكوليسترول السيئ في الدم، ويُعتقد أن حمض الأسيتيك، المكون الرئيسي لخل التفاح، يمكن أن يقلل من إنتاج الكوليسترول في الكبد، ويمكن أن يساعد إضافة هذا المشروب مع بعض الزنجبيل المبشور في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ عن طريق تحسين عملية التمثيل الغذائي للدهون وتعزيز وظائف الكبد الصحية، ولتحضير هذا المشروب، قُم بتخفيف 1-2 ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء وتناوله قبل الوجبات، ويمكنك إضافة العسل أو الليمون لتعزيز مذاقه.

ماء الليمون

يحتوي الليمون على نسبة عالية من ألياف البكتين، مما يساعد على خفض نسبة الكوليسترول السيئ في الدم، وهذا المشروب ليس مرطبًا فحسب، بل يوفر أيضًا دفعة إضافية من فيتامين سي، والذي يمكن أن يعزز صحة القلب ويقلل من أكسدة الكوليسترول، كما يعمل هذا المشروب على تقليل الوزن وتحسين صحة القلب، لأن وجود ألياف البكتين في الليمون تساعد في تقليل امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم.

عصير الرمان

عصير الرمان غني بالبوليفينول، وهي مضادات أكسدة قوية يمكن أن تساعد في تقليل الكوليسترول السيئ ومنع تراكم الترسبات في الشرايين، وتشير الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم لعصير الرمان يمكن أن يساعد في تحسين صحة القلب عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي، حيث تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان عن طريق منع أكسدة الكوليسترول السيئ وتحسين تدفق الدم، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

حليب الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للكركم على خفض نسبة الكوليسترول السيئ عن طريق تقليل الالتهاب في الأوعية الدموية وتحسين عملية التمثيل الغذائي للكوليسترول، كما يساعد الكركمين على خفض مستويات الكوليسترول السيئ عن طريق تثبيط إنتاج الكبد للكوليسترول وتقليل تراكم اللويحات في الشرايين.، فقط أضف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم إلى الحليب الدافئ واستمتع به كمشروب مسائي مهدئ.

مشروب الزنجبيل

يُعرف الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات والتي يمكن أن تساعد أيضًا في خفض نسبة الكوليسترول السيئ عن طريق تحسين الهضم وتقليل تراكم الدهون، ويمكن أن يساعد شرب الزنجبيل بانتظام أيضًا فى تحسين الدورة الدموية وتقليل المخاطر المرتبطة بالكوليسترول، كما يساعد الزنجبيل على خفض مستويات الكوليسترول عن طريق تعزيز إنتاج الصفراء، مما يساعد في هضم الدهون ويساعد الجسم على التخلص من الكوليسترول الزائد.

مشروب القرفة

لقد ثبت أن القرفة تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول السيئ والدهون الثلاثية، وتعمل على تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مستويات الدهون في مجرى الدم، حيث تحتوي القرفة على مركبات تساعد على خفض مستويات الكوليسترول ودعم تنظيم نسبة السكر في الدم بشكل صحي، فقط أضف عودًا من القرفة أو القرفة المطحونة إلى الماء المغلي لتحضير مشروب بسيط وصحي للقلب.