أغرب 11 ولادة حول العالم في العام 2024 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - كشف الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمناسبة اليــــوم العالمي لحقوق الطفل، أن عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة على مستوى العالم بلغ 2.4 مليار طفل من السكان، وذلك بنسبة 29.8% من سكان العالم، مضيفاً أن الهند تعد أعلى دولة على مستوى العالم، حيث بلغ عدد الأطفال بها 431 مليون طفل.

كما يبلغ متوسط عدد المواليد اليومية 5,385 مولوداً، للوصول إلى 105 ملايين نسمة، هذه الولادات منها السليمة، لكن الكثير منها، يأتي بحالات نادرة، وغير طبيعية، ما يثير وسائل الإعلام للتحدث عن هذه الولادة النادرة.

"الخليج 365 وطفلك" جمعت لكم أندر 12 ولادة في العام 2024 .

ولادة توأم في يومين وعامين مختلفين بأمريكا

ولادة توأم في يومين وعامين مختلفين بأمريكا



في يناير 2024، رحّبت عائلة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية بتوأم لا يتشاركان تاريخ الميلاد أو سنة الميلاد عينها.

فقرابة الساعة السادسة صباحاً من ليلة رأس السنة، عايدت إيف همفري زوجها بيلي بمناسبة يوم ميلاده، وأخبرته عن نزول ماء الجنين للتو.

التقى الزوجان بالدكتورة ميليسا يوركانين، إلى جانب فريق المخاض والولادة، في مستشفى "فيرتوا فورهيس"، وحصل ما لم يكن في الحسبان.

ولد التوأم في يومين وعامين مختلفين، أي قبل منتصف ليلة رأس السنة الجديدة وبعدها، بفارق 40 دقيقة تماماً ولد الطفل الآخر.

وقال بيلي الأب لـCNN: "لدي ثلاثة أولاد، وأيام ميلادنا جميعاً متقاربة، ومن الواضح أن يوم ميلادي سيأخذ المقعد الخلفي في هذه المرحلة، يمكنني على الأقل التمسّك بيوم الأب".

وكان الوالدان احتفلا بذكرى زواجهما في مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول، بالتزامن مع يوم ميلاد إيف، ويوافق ذكرى ميلاد ابنهما البالغ من العمر 3 سنوات في الثالث من شهر يناير/ كانون الثاني.

أميركية تلد مرتين خلال 6 أشهر بسبب الحمل الفائق

في فبراير من العام 2024 وفي حالة نادرة للغاية، أنجبت مصففة شعر أمريكية من كاليفورنيا، تدعى جيسيكا، طفلين خلال ستة أشهر، ووفقاً للأطباء، فقد حدث ذلك بسبب "الحمل الفائق"، وهي حالة يحدث خلالها حمل جديد ثانٍ أثناء الحمل الأولي، وهو نادر عند البشر، ويتم ملاحظته في الحيوانات بشكل متكرر، بحسب ما نشر موقع "تايمز ناو".

وبحسب التقارير فإن الحمل الفائق هو حالة نادرة جداً، وحتى الآن تم الإبلاغ عن 10 حالات فقط من هذه الحالة في جميع أنحاء العالم، وقالت جيسيكا لم تعرف عن حمليها إلا بعد الاختبارات المناسبة في الأشهر الأولى من الحمل.

حالات الحمل الفائق تشبه حالات الحمل بتوأم، إلا أنهما ليسا توأمين في بعض النواحي لأن الجداول الزمنية لكليهما مختلفة.

فالجنين الذي تم الحمل به أولاً سوف ينضج قبل الجنين الذي تم الحمل به لاحقاً، وقد يتعرض الطفل الأصغر لخطر الولادة المبكرة، ومشاكل في التنفس، وانخفاض الوزن عند الولادة، ومشاكل في الحركة والتنسيق، ونزيف في المخ.

بالإضافة إلى ذلك، تكون النساء اللواتي يحملن أكثر من طفل واحد أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات معينة، بما في ذلك: ارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول، وسكري الحمل، وقد يحتاج الأطفال إلى عملية قيصرية.

ولادة رضيعة دون عيون والسبب مفاجأة

في فبراير 2024، وُلدت طفلة أمريكية مصابة بحالة وراثية نادرة تؤثر على 30 شخصاً فقط في جميع أنحاء العالم، وقالت والدة الطفلة "تايلور آيس": "لاحظت يوم الولادة أن ابنتي لا تستطيع فتح عينيها، وسألت الممرضة لكنها قالت لي إن الرضع حديثي الولادة لا يستطيعون فتح أعينهم على الفور، وقد فحص طبيب الأطفال عيني ابنتي الذي اكتشف أنها ليس لديها عيون"، وفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقرر الأطباء في النهاية أن الطفلة "رينلي" ولدت مصابة بانعدام الرؤية، وهي حالة وراثية تؤدي إلى ولادة حديثي الولادة بدون أنسجة العين أو الأعصاب البصرية، كما وُلدت أيضاً دون هرمون الكورتيزول، وهذه العوامل أدت إلى إغلاق عينيها.

هذه الحالة قد تؤثر على نمو رينلي الفكري والجسدي، وهناك احتمالية بنسبة 50% أن تنقل الطفلة هذا الاضطراب النادر إلى أطفالها في المستقبل، ولا يوجد علاج معروف يمكن أن يعيد العيون، لذلك يركز الأطباء على إعطاء الأطفال عيوناً صناعية للمساعدة في نمو العظام والأنسجة الرخوة حول تجويف العين، ومن المتوقع أن تخضع رينلي لعملية جراحية لتركيب عين صناعية.

امرأة تضع طفلة في منتصف رحلة جوية من الأردن إلى بريطانيا

امرأة تضع طفلة في منتصف رحلة جوية من الأردن إلى بريطانيا

في مارس 2024، نشرت وسائل الإعلام، خبر مفاده أن طبيب بريطاني ساعد راكبة على الولادة بينما كانت الطائرة تحلق على ارتفاع 35 ألف قدم في الهواء، ووصف هذه الحادثة بـ«المعجزة».

حيث تمكن الطبيب المبتدئ حسن خان، من مساعدة امرأة على إنجاب طفلة سليمة بعد أن دخلت المسافرة في المخاض أثناء رحلة جوية من الأردن إلى لندن في بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز».

قال الدكتور خان «من بين جميع الرحلات الجوية التي من المحتمل أن يحدث فيها هذا الأمر، أود أن أقول إنها كانت جيدة نسبياً بالنظر إلى عدد الطاقم الطبي المتاح، إن المرأة دخلت مرحلة المخاض، ولم تكن تتحدث كلمة واحدة باللغة الإنجليزية، وبسبب حاجز اللغة، ونقص المعدات التي عادة ما تجدها في جناح الولادة، طلبت الضروريات اللازمة لإكمال الولادة.

مثل المناشف لتجفيف الطفلة بمجرد خروجها، ولفها لإبقائها دافئة، وليس هناك كثير من شركات الطيران المستعدة لحدوث ولادة في الهواء، لقد كنت مهووساً جداً بإدارة الوضع، لدرجة أنني نسيت أننا كنا على متن طائرة، وشعرت بالسريالية عندما ساعدت في ولادة طفلة بأمان مع وجود أكثر من 200 راكب مجهول وطاقم الطائرة حولي».

يشار إلى أن طائرة «Wizz Air» اضطرت إلى التحول إلى جنوب إيطاليا في منتصف الرحلة حتى تجري رعاية الأم والطفلة، لكن الطبيب وصف الركاب الآخرين بأنهم «مندهشون مما حدث» أكثر من أي شيء آخر.

طفل يخرج مرتين من رحم أمه في الأسبوع 27 والأسبوع 38!

في سبتمبر 2024، شاركت إحدى الأمهات البريطانيات، الوكالات الرسمية، تجربتها مع ابنها، الذي يعاني من حالة نادرة جعلته "يولد مرتين"، وشرحت ليزا كوفي، 23 عاماً، كيف خضع ابنها لوكا لعملية جراحية نادرة لمرض السنسنة المشقوقة، حيث تم إخراجه مؤقتاً من رحمها ثم إرجاعه لاستكمال الحمل.

والسنسنة المشقوقة (الفتق النخاعي السحائي) هو تشوه خلقي، حيث لا يتشكل العمود الفقري والحبل الشوكي بشكل صحيح، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مضاعفات مختلفة، مثل مشاكل الحركة.

وكان لا بد من إزالة الطفل من رحم ليزا لإجراء عملية جراحية نادرة منقذة للحياة في الأسبوع 27 من الحمل، قبل إعادته إلى مكانه، وولادته للمرة الثانية في الأسبوع 38، وقالت ليزا: "الجميع سعداء ومندهشون لأنه قادر على القيام بذلك، لقد كانت رحلة عاطفية بالنسبة لعائلتي، ولكن بطريقة إيجابية للغاية، فخورة جداً... وممتنة للغاية لأن الجراحة أعطته فرصة المشي يوماً ما".

وعلى الرغم من أنه ولد عاجزاً عن المشي، إلا أن لوكا تحدى الصعاب، وفي عمر عام واحد فقط، أحرز تقدماً كبيراً من خلال جلسات العلاج الطبيعي، مما يمنحه الأمل في المستقبل.

"ولادة بدون حمل"... ضجة تعليقات طريفة على إعلان غريب لطبيب نساء مصري

في مايو 2024 نشر ناشط على فيسبوك من اللوحة، قائلاً: "ولادة بدون حمل إزاي يعني؟ هنشتريه من السوبر ماركت ولا هنكسبه في كيس شيبسي"، فضجت مواقع التواصل في مصر بموجة تعليقات ساخرة وطريفة على إعلان طبيب نساء وتوليد عن عيادته الخاصة عن طريق لوحة دعائية تم التلاعب بحجم الكتابة فيها لتظهر من بعيد "ولادة بدون حمل".

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اللوحة الدعائية بسخرية، حيث كتب أحدهم: "الطب اتقدم واتطور يا جدعان، إليكم هذا العرض... ولادة بدون حمل"، ومن بين التعليقات: "أكيد سمعت عن ولادة بدون ألم، الجديد بقى في مصر ولادة بدون حمل".

وقال آخر متهكما على الدعاية: "ولادة بدون حمل ولا تعب، مش دكاترة المنصورة اللي تقعد ساعتين في الكشف... اتقوا ربنا واتعلموا من العلم الحديث ده وواكبوا التطور".

وكشف أحد النشطاء أن هذه دعاية بهدف جذب الانتباه، مضيفاً: "عشان تعرف... جذب الانتباه للإعلان على الطريقة المنوفية، لو شوفت الإعلان لأول مرة هتشوف فقط جملة "ولادة بدون حمل"، ولكن لو رجعت وقرأت الإعلان بتركيز مرة تانيه، هتلاحظ كلمة (سهلة) تحت كلمة (ولادة) وكلمة (صعب) فوق كلمة (حمل)، ليكون شعار الإعلان الأصلي "ولادة سهلة بدون حمل صعب".

ممرضة صينية تنقذ طفلاً يزن 820 جراماً ولد في مرحاض طائرة

ممرضة صينية تنقذ طفلاً يزن 820 جراماً ولد في مرحاض طائرة



في أغسطس 2024، أنقذت ممرضة في الصين حياة طفل خديج "مولود مبكراً"، أثناء رحلة جوية، ولدت أم في مرحاض طائرة تابعة لشركة Southern Airlines من هايكو بمقاطعة هاينان في جنوب البلاد إلى بكين في 3 أغسطس، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الصينية، واستجابت تشين شانشان، الممرضة التي تعمل في قسم حديثي الولادة في مستشفى هاينان الشعبي الإقليمي، بسرعة بعد أن طلب المضيفون من الطائرة مساعدة طبية طارئة للطفل حديث الولادة، وقالت تشين إنها رأت الأم، تشانغ، وهي تحمل طفلاً بحجم راحة اليد في يدها، وكان الطفل لا يزال ملفوفاً في الغشاء الجنيني، بحسب ما ذكر موقع scmp. AD، فمزقت تشين، مرتدية القفازات، الغشاء الجنيني حتى يتمكن الطفل من التنفس. ولم يستجب الطفل للتحفيز، فطلبت الممرضة من طاقم الطائرة كيس ماء دافئ للحفاظ على درجة حرارة الطفل مستقرة، وعندما استقرت أنفاس الطفل ونبض قلبه تنهدت تشين وهبط الطيار اضطرارياً في تشانغشا، بمقاطعة هونان بوسط الصين، من أجل سلامة الطفل ووالدته، وواصلت تشين الضغط على الصدر لمدة 90 دقيقة حتى تم إرسال الطفل إلى مستشفى في تشانغشا.

امرأة تعاني من رحم مزدوج نادر تلد توأماً

في سبتمبر 2024، أنجبت امرأة تعاني من حالة نادرة تتمثل في وجود رحمين توأمين، واحد من كل رحم، في مستشفى في شمال غرب الصين، وفقاً لمسؤولي الصحة ووسائل الإعلام الرسمية.

وقد أنجبت الأم لي، صبياً وفتاة من خلال عملية قيصرية، حسبما قال مستشفى شيآن الشعبي في مقاطعة شنشي، واصفاً ذلك بأنه حدث "واحد في المليون".

وقال المستشفى على حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي الصينية "ويبو": "من النادر للغاية أن يولد توأم بشكل طبيعي في كل تجويف من تجويف الرحم، بل ومن النادر أيضاً أن يستمر الحمل حتى موعده".

ووفقاً للمستشفى، ولدت الأم الجديدة بعنق رحم ورحمين، وهي حالة تسمى الرحم المزدوج التي توجد في حوالي واحدة من كل 2000 امرأة.

وقد أثارت قصتها اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي الصينية وأصبحت موضوعاً شائعاً، حيث حصدت أكثر من 50 مليون مشاهدة في الأيام الأخيرة، وشارك العديد من المستخدمين رسائل الإعجاب.

السويدية إيملي تعود للظهور بعد إنجاب طفلها الثامن وتقول "مستمرة حتى إنجاب الطفل رقم 11"

في نوفمبر 2024 وللمرة الثامنة تعود السويدية إميلي كارلستروم، البالغة من العمر 34 عاماً، للظهور إعلامياً بعد إنجابها طفلها الثامن في مدينة هالستاهامار وسط السويد، حيث ظهرت إيملي مع أطفالها وزوجها وطفلها الجديد رقم 8 وتقول إيملي إنها مستمرة بالإنجاب حتى عمر الــ40 وحتى الطفل رقم 11، فهذا هو هدفها أن تنجب 11 من الأبناء.

ولدت السويدية إميلي وحيدة وعاشت بدون إخوة، بينما اختفى والدها وهي طفلة رضيعة ثم تركتها والدتها، وتنقلت بين منازل العائلات الحاضنة، ولذلك كانت تخطط أن يكون لها عائلة كبيرة ويعيشوا جميعاً في منزل واحد .

إيملي تعمل ممرضة، وتهدف إلى أن تصبح قابلة تساعد النساء على الإنجاب، على الرغم من أن لديها الآن عائلة كبيرة، إلا أنها لم تكن تتوقع في شبابها أن تكون أماً لثمانية أطفال. كانت ترغب دائماً في تكوين عائلة كبيرة، لكنها لم تتوقع أن تصل إلى هذا العدد.

وتأمل أن يتلاشى الموقف السلبي تجاه العائلات الكبيرة قريباً في السويد، وأن يُترك الناس ليعيشوا حياتهم بالطريقة التي يرونها مناسبة بدون تدخل المجتمع أو القوانين، وتقول إنها سعيدة برؤية المزيد من العائلات الكبيرة في المجتمع السويدي خصوصاً القادمين من خارج السويد، وتعتقد أن هذا التغيير الاجتماعي الإيجابي سيستمر في النمو.

أنجبت أم ثلاثة توائم في اليوم الكبيس، وهي الحالة الثانية فقط المسجلة في العالم

أنجبت أم ثلاثة توائم في اليوم الكبيس، وهي الحالة الثانية فقط المسجلة في العالم



في فبراير 2024، يحتفل الأطفال المولودون في السنة الكبيسة زافيير وريمينجتون وجيد إستس بذكرى ميلادهم العشرين والسادس عشر والثاني عشر في 29 فبراير 2024، حيث وُلِد زافيير، وريمينجتون، وجيد إستيس في 29 فبراير 2004، و2008، و2012، على التوالي، والثلاثي يبلغون من العمر 20 و16 و12 عاماً، لكنهم احتفلوا بذكرى ميلادهم بالضبط 5 و4 و3 مرات فقط.

ويعادل هذا الرقم القياسي العالمي الذي سجل في ستينيات القرن الماضي، وهي الحالة الأخرى المعروفة لأطفال السنة الكبيسة المتتالين.

وعندما قام زافيير وريمينجتون وجايد إستيس بتقطيع كعكة ميلادهم المشتركة كانت الأرقام الموجودة في الأعلى هي 20 و16 و12، ولكن أشارت مجموعة إضافية من الأرقام الفردية الموجودة على الكعكة إلى أعمارهم "التقنية" وهي 5 و4 و3.

الأيام الكبيسة، التي تحدث كل أربع سنوات، تعيد معايرة التقويم ليشمل 365 يوماً وحوالي ست ساعات تستغرقها الأرض للدوران حول الشمس.

ولادة الطفلة كلير بدون عظام الوجنتين

في فبراير2024، ولدت طفلة بدون عظام الوجنتين بسبب حالة وراثية نادرة، كانت الأم فانيسا، 28 عاماً، تعلم أن طفلتها الصغيرة كلير ستبدو "مختلفة بعض الشيء" عندما ولدت في مستشفى ماتر ماذرز في جنوب بريسبان، وقد أظهر فحص نموها بعد 32 أسبوعاً من الحمل أن طفلتها التي لم تولد بعد تعاني من تشوهات في الوجه والجمجمة، والتي شخصها الأطباء على أنها متلازمة "تريتشر كولينز".

متلازمة "تريتشر كولينز" هي حالة وراثية تؤثر في أغلب الأحيان على عظام الخد والفك والذقن والأذنين لدى طفل واحد من كل 50 ألف طفل، تشمل الأعراض عيوناً مائلة للأسفل، وفكاً وذقناً صغيرين جداً، وفقدان السمع والبصر.

ويولد بعض الأطفال مع ثقب في سقف الفم (الحنك المشقوق).

وقالت فانيسا: "كانت آذان كلير مشوهة وكان فكها صغيراً للغاية، تلقينا الأخبار في 22 ديسمبر قبل أيام قليلة من يوم الميلاد في 2023، وكنا في حالة صدمة تامة، لكنني أصبحت "مُعجبة" بالطفلة كلير منذ اللحظة التي احتضنتها فيها، ستتمتع كلير بمتوسط عمر طبيعي، وسوف تعاني من بعض الانتكاسات ولكنها ستستمر في التمتع بحياة سعيدة، أنا أحبها كثيراً.

ولدت كلير بوزن صحي بلغ 3 كيلوغرامات، وتم نقلها إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى ماتر لمدة ثلاثة أسابيع بسبب تضيق القناة الأنفية، وهي حالة تسد فيها الأنسجة الزائدة أحد جانبي مجرى الهواء الأنفي أو كليهما لدى الطفل؛ مما يجعل من الصعب عليه التنفس.

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