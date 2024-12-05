شكرا لقرائتكم خبر عن كل شيء عن اعتلال عضلة القلب.. ما دور الصدمات العاطفية؟ والان مع تفاصيل الخبر

هل شعرت يومًا بأن كسر القلب يؤلمك جسديًا، وكأن خيطًا في صدرك قد انقطع حرفيًا؟ هذا الألم في صدرك ليس مجرد مجاز. حيث إن متلازمة القلب المنكسر، المعروفة أيضًا باسم اعتلال عضلة القلب الإجهادي أو اعتلال عضلة القلب ، هي حالة حقيقية وخطيرة في بعض الأحيان، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

وتحدث متلازمة القلب المكسور عندما يتسبب حدث مرهق عاطفيًا أو جسديًا في زيادة هرمونات التوتر، مثل الأدرينالين، والتي تعطل مؤقتًا وظيفة قلبك الطبيعية. على عكس النوبة القلبية، التي تنطوي على انسداد الشرايين، لا تظهر هذه الحالة دليلاً على الانسداد. ومع ذلك، يمكن أن تحاكي نوبة قلبية .

وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تؤدي متلازمة القلب المكسور إلى فشل عضلة القلب على المدى القصير، ورغم ندرة حدوثها، إلا أنها قد تكون قاتلة. ولا يزال الباحثون يكتشفون الآليات الدقيقة وراء هذه المتلازمة، لكنهم يشتبهون في أن زيادة الأدرينالين والتغيرات في بنية عضلة القلب تلعب دورًا رئيسيًا.

العلامات والأعراض التي يجب الانتباه لها

وفقا لجمعية القلب الأمريكية (AHA)تشمل العلامات الأكثر شيوعًا لمتلازمة القلب المنكسر ما يلي:

ـ ألم الصدر (الذبحة الصدرية).

ـ ضيق في التنفس.

ـ حتى لو لم يكن لديك تاريخ من أمراض القلب، فقد تظهر هذه الأعراض فجأة. وفي حالات نادرة، قد يؤدي متلازمة القلب المكسور أيضًا إلى:

ـ عدم انتظام ضربات القلب(نبضات قلب غير منتظمة).

ـ صدمة قلبية، حيث يصبح القلب ضعيفًا جدًا بحيث لا يتمكن من ضخ الدم بشكل صحيح.

ـ إذا تركت الصدمة القلبية دون علاج، فإنها قد تشكل تهديدًا للحياة.

ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بمتلازمة القلب المكسور؟

يمكن لمجموعة واسعة من الأحداث العاطفية أو الجسدية الشديدة أن تؤدي إلى اعتلال عضلة القلب (متلازمة القلب المكسور)، وتشمل هذه:

ـ المحفزات العاطفية : وفاة أحد الأحباء، أو الطلاق، أو الخيانة، أو الرفض. تربط دراسة حديثة بين وفاة شريك الحياة وزيادة خطر الإصابة باضطراب ضربات القلب.

ـ المحفزات الفسيولوجية : المجهود البدني المكثف أو المرض.

أثناء مثل هذه الأحداث، يفرز الجسم كميات هائلة من الأدرينالين وغيره من هرمونات التوتر. وقد تتسبب هذه الكميات الهائلة في انقباض شرايين القلب، وتقليل تدفق الدم، والتدخل في قدرة القلب على النبض بشكل طبيعي.

وعلى عكس الاعتقادات السابقة، لا يتعافى القلب دائمًا بسرعة من متلازمة القلب المنكسر. يبلغ العديد من المرضى عن أعراض مستمرة، بما في ذلك:

تعب

ضيق التنفس

ألم في الصدر غير مبرر

كيف يمكنك منع اعتلال عضلة القلب ؟

ـ في حين أنه من المستحيل تجنب كل أنواع التوتر، إلا أن بعض الخطوات قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بنوبة أخرى:

ـ علاج التوتر : يمكن أن يؤدي التوتر المزمن إلى زيادة خطر الإصابة بمتلازمة القلب المنكسر، لذا من المهم اتباع استراتيجيات لإدارته:

ـ ممارسة الرياضة بانتظام : يمكن أن يساعد النشاط البدني على تقليل التوتر وتحسين صحة القلب بشكل عام.

ـ مارس اليقظة الذهنية : يمكن أن تساعد تمارين التأمل أو اليوجا أو التنفس العميق في الحفاظ على مستويات التوتر تحت السيطرة.

ـ التواصل مع الآخرين : الانضمام إلى مجموعات الدعم أو التحدث إلى أحبائك يمكن أن يخفف الأعباء العاطفية.

