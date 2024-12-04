شكرا لقرائتكم خبر عن النوبات القلبية في الشتاء.. 5 علامات مبكرة لانسداد الشرايين تظهر ليلاً والان مع تفاصيل الخبر

يجلب الشتاء العديد من التحديات لجسم الإنسان، وتعد صحة القلب واحدة من أكثر المخاوف أهمية خلال الأشهر الباردة. وأظهرت الدراسات أن النوبات القلبية وغيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية تميل إلى الارتفاع خلال فصل الشتاء بسبب درجات الحرارة الباردة، والتي يمكن أن تضيق الأوعية الدموية وتزيد من ضغط الدم. أحد الأسباب الرئيسية للنوبات القلبية هو انسداد الشرايين، وهي حالة تعرف باسم تصلب الشرايين، وفقا لما نشره موقع thehealthsite

ويمكن أن تؤدي الشرايين المسدودة إلى تقييد تدفق الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية. غالبًا ما تظهر العلامات المبكرة لانسداد الشرايين في الليل، ولكن غالبًا ما يتم تجاهلها. يمكن أن يساعدك اليقظة بشأن هذه الأعراض في طلب التدخل الطبي في الوقت المناسب ومنع الحالات المهددة للحياة.

فيما يلي خمس علامات مبكرة لانسداد الشرايين قد تظهر في جسمك في الليل 1 - ألم أو انزعاج في الصدر



من أكثر علامات انسداد الشرايين وضوحًا هو ألم الصدر أو عدم الراحة، والمعروف باسم الذبحة الصدرية. يمكن أن يظهر هذا الشعور في الليل، وخاصة عند الاستلقاء. قد تشعر بضغط أو انقباض أو شعور بالامتلاء في صدرك. من المهم فهم هذه الأعراض، لأنها قد تعني أن قلبك لا يحصل على ما يكفي من الأكسجين. إذا شعرت بألم في الصدر، فمن الضروري طلب العناية الطبية على الفور.

2 - ضيق في التنفس



ضيق التنفس هو علامة رئيسية أخرى على انسداد الشرايين. قد يحدث فجأة أثناء الراحة أو حتى أثناء النوم، مما يجعلك مذعورًا وتلهث بحثًا عن الهواء. يشير هذا غالبًا إلى أن قلبك يكافح لضخ الدم بشكل فعال، وعادةً ما يكون ذلك بسبب انسداد الشرايين. إذا حدثت هذه الأعراض بشكل متكرر، فمن الضروري التحدث إلى أخصائي رعاية صحية لإجراء تقييم.

3 - التعب أو الضعف



إن الشعور بالتعب أو الضعف بشكل غير طبيعي قد يكون علامة على مشاكل محتملة في القلب. وقد يكون هذا التعب أكثر وضوحًا في الليل عندما يُفترض أن تحصل على قسط من الراحة. إذا كنت تشعر بالإرهاق حتى بعد ليلة نوم كاملة، فقد يشير ذلك إلى أن قلبك مجهد. إن التعب المستمر يستدعي التحدث مع طبيبك لاستكشاف المزيد.

4 - تعرق بارد



إن الاستيقاظ وأنت تتعرق بشدة قد يكون علامة تحذيرية أخرى لانسداد الشرايين. قد تشير نوبات التعرق غير المتوقعة هذه، والتي تصاحبها أحيانًا قشعريرة، إلى أن جسمك يتعرض لضغوط. قد ينشأ التعرق البارد من انخفاض تدفق الدم أو الضغط على القلب. إذا كنت تستيقظ كثيرًا وأنت تتعرق، فراقب الأعراض الأخرى واطلب المشورة الطبية حسب الضرورة.

5 - الغثيان أو عسر الهضم



قد يرتبط الشعور بالغثيان أو عسر الهضم أيضًا بمشاكل القلب. قد يعتقد الكثيرون خطأً أن هذه الأعراض تنبع من مشاكل الجهاز الهضمي، لكنها قد تكون مرتبطة بأمراض القلب، وخاصة عند النساء. إذا حدثت هذه الأعراض كثيرًا أثناء الليل أو جاءت مع مؤشرات أخرى، فمن الضروري مناقشتها مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.