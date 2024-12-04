شكرا لقرائتكم خبر عن البروسيلا.. تنتقل من الحيوانات ومنتجاتها بـ9 طرق والحمى أول أعراضها.. طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

البروسيلا هو مرض معدٍ تسببه عائلة من البكتيريا تسمى البروسيلا، ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية والوقاية منها CDC يمكن أن تصاب بالمرض عندما تلامس حيوانات مصابة أو منتجات حيوانية ملوثة بالبكتيريا، وتشمل الحيوانات التي تصاب بالمرض بشكل شائع القطط والكلاب والأغنام والماشية والماعز والأيائل والخنازير البرية، وغيرها.

أكل اللحوم غير المطبوخة جيدًا مثل لحوم الأغنام والبقر والماعز والإبل.

أكل لحوم الحيوانات البرية غير المطبوخة جيدًا.

شرب الحليب غير المبستر (الخام) أو منتجات الألبان الأخرى المصنوعة من الحليب الملوث غير معلوم المصدر.

استنشاق البكتيريا المسببة لمرض البروسيلا.

الدخول إلى سوائل الجسم من الحيوانات المصابة عن طريق العين أو الأنف أو الفم.

تحضير اللحوم أو الجلود بعد الصيد.

التعرض لبعض اللقاحات الحيوانية في العين أو الأنف أو الفم أو حقن نفسك عن طريق الخطأ أثناء تطعيم الحيوانات

العمل في المختبر مع عينات داء البروسيلات.

كيف ينتقل للبشر

قد يواجه الأشخاص الذين لديهم وظائف أو هوايات معينة تعرضًا متزايدًا للبكتيريا المسببة لمرض البروسيلا، بما في ذلك:

الأطباء والموظفون البيطريون.

مربو الحيوانات أو موظفي ملاجئ الحيوانات.

من النادر جدًا أن ينتشر مرض البروسيلا بين الأشخاص.

العلامات والأعراض لمرض مرض البروسيلا

يمكن أن يسبب داء البروسيلات مجموعة من العلامات والأعراض لدى الأشخاص، وقد يستمر بعضها لفترة طويلة قبل تشخيصه، قد تشمل الأعراض الأولى ما يلي:

الحمى

التعرق

الشعور بالسوء بشكل عام (الضيق)

عدم الرغبة في الأكل (فقدان الشهية)

الصداع

ألم في العضلات والمفاصل أو الظهر

الشعور بالتعب أكثر من المعتاد (الإرهاق)

قد تستمر الأعراض الأخرى أو قد تأتي وتختفي حتى تتلقى العلاج، بما في ذلك:

التهاب المفاصل

تورم منطقة الخصيتين والصفن

عدوى القلب (التهاب الشغاف)

فقدان الذاكرة والارتباك والانفعال

اكتئاب

تورم الكبد أو الطحال

طرق الوقاية من مرض البروسيلا

أفضل طريقة للوقاية من الإصابة بمرض البروسيلا هي التأكد من عدم تناول الأطعمة أو المشروبات التالية:

اللحوم غير المطبوخة جيدا.

منتجات الألبان غير المبسترة (الخام)، بما في ذلك الحليب والجبن والآيس كريم.

البسترة هي عملية التسخين المستخدمة لتدمير البكتيريا الضارة التي قد تجعل الحليب ومنتجات الألبان غير آمنة للأكل أو الشرب.

إذا لم تكن متأكدًا من أن منتج الألبان مبستر، فلا تأكله أو تشربه.



الأشخاص الذين يعملون مع أنسجة الحيوانات وسوائل الجسم، بما في ذلك القائمون على رعاية الحيوانات ( الأطباء البيطريون ، وفنيو الطب البيطري، وموظفو الملاجئ، وما إلى ذلك)، والصيادون، والجزارون، ورعاة الحيوانات، هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى داء البروسيلات. إذا كنت تعمل مع أنسجة الحيوانات، فاحمِ نفسك بارتداء:

قفازات مطاطية

نظارات واقية

العباءات أو المآزر

أقنعة أو أجهزة تنفس

إذا كان الحيوان مصابًا، فإن هذه الملابس الواقية ستساعد في منع البكتيريا المسببة لمرض البروسيلا من الدخول إلى عينيك أو داخل قطع أو جرح على بشرتك.

موظفو المختبر

البروسيلا هي العدوى البكتيرية الأكثر شيوعًا المرتبطة بالمختبرات. إذا كنت تعمل في مختبر، فاتخذ الاحتياطات اللازمة عند التعامل مع العينات لمنع العدوى، إذا تعرضت للعدوى، حدد المخاطر التي قد تتعرض لها واتبع التوصيات لمراقبة الأعراض والوقاية أو العلاج المحتمل بعد التعرض.

علاج البروسيلا

بمجرد أن يؤكد أنك مصاب مرض البروسيلا من نتائج الاختبار، يمكنك البدء في العلاج بالمضادات الحيوية، سيقرر طبيبك المضادات الحيوية التي ستتناولها لمدة لا تقل عن 6-8 أسابيع.

إذا كنت تعاني من عدوى من سلالة من البروسيلا تسمى RB51 نتيجة تناول منتجات حيوانية مصابة، فستحتاج إلى مضادات حيوية أخرى غير الريفامبين، هذه السلالة من البروسيلا مقاومة لها، مما يعني أن الريفامبين لن يعالج العدوى.

من المهم أن تتناول جميع أدويتك أثناء العلاج من داء البروسيلات، إذا لم تتلق العلاج المناسب، فقد تصبح العدوى مزمنة وتؤدي إلى مرض طويل الأمد مرتبط بالتهاب المفاصل والتهاب الشغاف والتعب المزمن والاكتئاب وتورم الكبد أو الطحال.

اعتمادًا على توقيت العلاج ومدى إصابتك بالمرض، قد يستغرق التعافي بضعة أسابيع إلى عدة أشهر، الوفاة بسبب داء البروسيلات نادرة ولا تحدث إلا في أقل من 2% من الحالات.