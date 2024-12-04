شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: تورم الغدد الليمفاوية بالرقبة والإبطين علامة للإصابة بجدرى القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحد خبراء الصحة عن العلامة الأكثر شيوعًا التي يتم تجاهلها لسلالة جدرى القرود mpox ، والتي يجب الانتباه إليها، مع اكتشاف الحالة الخامسة في المملكة المتحدة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية. وحذر خبراء بريطانيون من ظهور علامة غير معروفة لسلالة جدرى القرودmpox . ففي حين أن الفيروس معروف عمومًا بآفاته التي تنتشر بالجسم، إلا أن هناك أعراضًا أقل شهرة تحدث في المراحل المبكرة وغالبًا ما يتم الخلط بينها وبين أمراض أخرى أقل خطورة.

عادة ما تكون الغدد المتورمة أو الغدد الليمفاوية مؤشرا على وجود عدوى أكثر شيوعا مثل نزلات البرد أو التهاب اللوزتين، غير أن الصيدلي عباس كناني المقيم في لندن قال إن هذه يمكن أن تكون العلامة الأولى على الاصابة بسلالة جدرى القرود mpox clade 1b ، والتي وصفها الخبراء بأنها "الأكثر خطورة حتى الآن".

تؤدي هذه الطفرة إلى مقتل واحد من كل 10 من المصابين بها، ويعتقد أنها السبب وراء موجة من حالات الإجهاض، يتم تحفيز الغدد المتورمة في الرقبة والفخذ والإبطين بواسطة الفيروس بسبب دورها في مكافحة العدوى.

عندما يهاجم الفيروس الجسم، تتسارع خلايانا المقاتلة - خلايا الدم البيضاء - إلى الغدد الليمفاوية للدفاع عن الجسم، مما يتسبب في تضخم الغدد.

وقال كاناني: "يمكن الخلط عادة بين الغدد المتورمة أو الغدد الليمفاوية وأسباب أخرى، ولا تكون واضحة دائما، وخاصة إذا كان هناك تورم خفيف أو كان عميقا في الجسم، وقد ارتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في بريطانيا الآن إلى 5 حالات، ولم يكن للمريض، وهو من مدينة ليدز، أي صلة بالحالات الأربع السابقة.

وينتشر هذا النوع من الفيروس حاليا في وسط أفريقيا، وأودى بحياة ما لا يقل عن ألف شخص منذ بدء تفشي المرض، وقد تضررت بلدان مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل خاص مع رصد حالات في بوروندي ورواندا وأوغندا وكينيا.

وأوضح الصيدلي أن الأعراض الأولية الشائعة الأخرى للعدوى تشمل ارتفاع درجة الحرارة وآلام العضلات وآلام المفاصل.

وأوضح، أنه عادة ما يظهر الطفح الجلدي على الوجه بعد يوم إلى خمسة أيام من ظهور الأعراض الأولى .

ويحذر كاناني من أن الطفح الجلدي الذي يظهر على شكل بقع مرتفعة وبثور صغيرة مليئة بالسوائل قد يخطئ البعض في تشخيصه على أنه جدري الماء، ويمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم بما في ذلك الفم والأعضاء التناسلية والشرج، وفي بعض الحالات يسبب نزيفا وألما في الشرج، حيث تم اكتشاف سلالة مميتة للغاية من فيروس جدرى القرود الآن في جميع أنحاء البلاد - مع حالة منفصلة على بعد 160 ميلاً من آخر اصابة.

يقول الخبراء إن معدلات الوفيات الناجمة عن سلالة جدرى القرود القاتلة 1ب من وسط أفريقيا من غير المرجح أن تتكرر في الدول المتقدمة مثل المملكة المتحدة بسبب سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية ذات الجودة الأعلى.

تم استخدام لقاحات جدرى القرودmpox الحالية، والتي تم تصميمها للعمل على الجدري وهو قريب من فيروس جدرى القرود mpox، أثناء تفشي المرض في عام 2022 ضد السلالة الأكثر اعتدالا، ولكن لم يتم اختبارها على نطاق واسع ضد سلالة 1ب الأكثر فعالية.

توصي منظمة الصحة العالمية وهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بالحصول على لقاح في غضون 4 أيام من الاتصال بشخص مصاب بالفيروس أو في غضون ما يصل إلى 14 يومًا إذا لم تكن هناك أعراض.

وينصح العاملين في مجال الرعاية الصحية والرجال الذين يمارسون بطرق غير طبيعية بتلقي اللقاح حتى لو لم يتعرضوا لأي فيروس من عائلة جدرى القرود mpox، لا توجد علاجات مباشرة متاحة، حيث يركز الأطباء بدلاً من ذلك على دعم المريض لمساعدة جسمه على محاربة الفيروس.