كيفية تقديم أول طعام للطفل الرضيع بعد عمر الستة أشهر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - تتغير احتياجات طفلك الغذائية خلال عامه الأول. فإلى جانب حليب الأم أو الحليب الصناعي، يكون معظم الأطفال مستعدين للبدء في تناول الأطعمة الصلبة عندما يبلغون من العمر حوالي 6 أشهر. ومع تناول طفلك المزيد من الأطعمة الصلبة، سيبدأ في شرب كمية أقل من حليب الأم أو الحليب الصناعي، على الرغم من أن هذه الأطعمة تظل مهمة بالنسبة له. فإن التكيف مع الأطعمة الصلبة يستغرق وقتاً. تذكري أن طفلك يستكشف ويتعلم كيفية استخدام فمه ولسانه وحلقه بطريقة جديدة. إليك المعلومات التي تحتاجينها للبدء بشكل جيد مع الأطعمة الصلبة. وتعرفي إلى الأطعمة والقوام الذي يجب تقديمه له، ومتى يجب تقديمها له، والكمية التي يجب تقديمها له، كما يشرح الأطباء والاختصاصيون.

بعد 6 أشهر، يرضع طفلك رضاعة طبيعية من الثدي عادة حوالي 5-6 مرات في اليوم (24 ساعة). استمري في الرضاعة الطبيعية أثناء البدء في تناول الأطعمة الصلبة. كلما طالت مدة الرضاعة الطبيعية، استفدت أنت وطفلك أكثر. إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فلا داعي لإعطاء أي حليب آخر لطفلك.

إرضاع الطفل من الحليب الصناعي

إرضاع الطفل من الحليب الصناعي



بين 6 إلى 8 أشهر، سوف يرضع طفلك حليباً صناعياً 4 إلى 5 مرات في اليوم (24 ساعة)، حوالي 120 إلى 240 مل (4 إلى 8 أونصات) في كل رضعة.

بين 9 و12 شهراً، سينخفض عدد مرات إرضاع طفلك، ولكن قد تزيد الكمية التي يشربها في المرة الواحدة. يمكنك أيضاً إعطاء طفلك حليباً كامل الدسم مبستراً ومتجانساً (3.25% دهون حليب) بدلاً من حليب الأم أو الحليب الصناعي في هذا العمر.

سيحصل طفلك على كل التغذية التي يحتاجها من الأطعمة الصلبة التي يتناولها بدءاً من الشهر السادس. ولهذا السبب، لن تكون هناك حاجة إلى الكالسيوم والفوسفور الإضافيين الموجودين في تركيبة الحليب الصناعي للأطفال.

متى وما شكل الكوب الجيد لشرب الحليب؟

متى وما شكل الكوب الجيد لشرب الحليب؟



عندما يبلغ طفلك حوالي 6 أشهر، حاولي تقديم كمية صغيرة من حليب الثدي أو الحليب الصناعي أو الماء في كوب. يساعد استخدام كوب مفتوح بدون غطاء في نمو أسنان طفلك وفمه وقدرته على الكلام. لا يُنصح باستخدام الأكواب ذات الأغطية المزودة بفوهة أو الحلمات مثل أكواب الشرب أو زجاجات الرياضة.

ابدئي بكميات صغيرة من السائل في الكوب لأن طفلك من المرجح أن يسكبه. يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتعلم طفلك استخدام الكوب، ساعديه حتى يتمكن من استخدامه بمفرده. سيساعد استخدام الكوب طفلك على التخلي تدريجياً عن زجاجة الرضاعة، إذا كان يستخدمها، فيما يلي بعض الأمور التي يجب التفكير فيها عند تقديم المشروبات لطفلك من الكوب:

حاولي أن تقدمي له بضع رشفات من الماء من كوب مفتوح؛ إذا شعرت أن طفلك يشعر بالعطش. لا ينبغي للماء أن يحل محل الحليب.

إذا قررت إعطاءه العصير، فاختاري الخالي من السكر بنسبة 100% وقدميه في كوب مفتوح كجزء من وجبة أو وجبة خفيفة. إن إعطاء طفلك أي نوع من المشروبات السكرية، مثل عصير الفاكهة أو المشروبات الغازية أو الكوكتيلات، يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالإسهال عند الرضع.

قد تحتوي المشروبات مثل المشروبات الغازية، والليمونادة، والمياه المنكهة أو الغنية بالفيتامينات، والمشروبات الرياضية، والقهوة، والشاي، أو شاي الأعشاب على سكر أو كافيين مضاف، ولا ينبغي تقديمها لطفلك.

عند تقديم الحليب لطفلك عندما يبلغ من العمر حوالي 9 إلى 12 شهراً، استخدمي الحليب الكامل المبستر والمتجانس (3.25% من دهون الحليب) لمدة أول عامين. الحليب غير المبستر ليس آمناً لطفلك. تعرفي إلى المزيد حول إطعام طفلك الحليب.

اعلمي أن إضافة الماء إلى العصير لا يجعله صحياً أو آمناً لأسنان طفلك. إذا تم إعطاؤه طوال اليوم، فقد يعتاد طفلك على شرب السوائل الحلوة وسيؤدي السكر الموجود فيه إلى زيادة خطر تسوس الأسنان عند الأطفال.

ماذا أفعل عندما أفطم ابني من الزجاجة؟

ماذا أفعل عندما أفطم ابني من الزجاجة؟

قدمي له رشفات من الماء من كوبه الخاص طوال اليوم.

مع مرور الوقت، قللي عدد الزجاجات التي تقدمينها لطفلك خلال اليوم. استمري في تقديم كوب مفتوح لطفلك ليشرب منه.

تعتبر الزجاجة مصدراً للراحة، وخاصةً وقت النوم. فبمجرد فطامه عن معظم زجاجاته النهارية، بدلاً من إعطائه زجاجة قبل الذهاب إلى النوم، حاولي تهدئته من خلال حمله أو هزه أو الغناء أو قراءة قصة أو تدليك رأسه أو بطنه برفق.

للحصول على صحة أسنان جيدة، حاولي إيقاف إطعام طفلك بالزجاجة عندما يبلغ من العمر 12 إلى 14 شهراً.

إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن فطام طفلك عن الرضاعة من الزجاجة، فتحدثي مع الطبيب الخاص بك.

علامات تدل على أن طفلك مستعد لتناول الطعام الصلب

علامات تدل على أن طفلك مستعد لتناول الطعام الصلب

يختلف بلع الأطعمة الصلبة عن بلع الحليب. قبل بلوغ الطفل ستة أشهر من العمر، يكون فم الطفل مصمماً للمص والبلع. وفي حوالي ستة أشهر من العمر، يبدأ الطفل في تطوير القدرة على نقل الطعام من مقدمة فمه إلى الخلف حتى يتمكن من البلع بأمان. يتم تقديم الأطعمة الصلبة تدريجياً في هذا الوقت، وفيما يلي علامات أخرى تشير إلى أن طفلك مستعد لتناول الأطعمة الصلبة:

يمكنه الجلوس مع القليل من المساعدة.

لديه سيطرة جيدة على الرأس والرقبة ويمكنه تحويل رأسه بعيداً إذا كان لا يريد تناول الطعام.

بإمكانه فتح فمه عندما يتم تقديم الطعام له.

إذا كان عمر طفلك حوالي 6 أشهر ويظهر كل العلامات التي تشير إلى أنه مستعد، فقد حان الوقت لبدء تقديم الأطعمة الصلبة.

نصائح لبداية جيدة

يعد تحديد توقيت البدء في تناول الأطعمة الصلبة أمراً مهماً. فتقديم الأطعمة الصلبة عندما يكون طفلك مستعداً، إليك بعض النصائح لمساعدة طفلك على البدء بشكل جيد عند البدء في تناول الأطعمة الصلبة في حوالي عمر 6 أشهر:

اجعلي وقت تناول الطعام وقتاً عائلياً، سيتعلم طفلك عن عادات وتقاليد تناول الطعام في أسرتك كيفية تناول الطعام وماذا يأكل باتباع مثالك.

دعي طفلك يكون فوضوياً، كما يريد عند تناول الطعام، يحب الأطفال لمس طعامهم ومحاولة إطعام أنفسهم - فهذه هي الطريقة التي يتعلمون بها. كلما تمكنوا من معرفة المزيد عن الطعام، زادت احتمالية رغبة طفلك في تجربته. استخدمي مريلة عريضة واحتفظي بقطعة قماش دافئة ومبللة بالقرب منك لتسهيل التنظيف.

ابدئي بتقديم الأطعمة الغنية بالحديد. ومن الأمثلة على ذلك اللحوم وحبوب الإفطار التي تحتوي على الحديد والفاصوليا والعدس. تعرفي إلى المزيد حول الأطعمة الغنية بالحديد.

بعد ذلك، قدمي لطفلك الأطعمة المسببة للحساسية الشائعة. بمجرد أن يجرب طفلك الأطعمة الغنية بالحديد، قدمي له الفول السوداني والبيض كأول الأطعمة المسببة للحساسية الشائعة. قدمي له هذه الأطعمة بقوام آمن. تعرفي إلى المزيد حول الأطعمة المسببة للحساسية الشائعة وكيفية تقديمها لطفلك.

ابدئي بتقديم الأطعمة الصلبة مرة واحدة يومياً. استمري في تقديم حليب الأم أو الحليب الصناعي . سيظل حليب الأم و/أو الحليب الصناعي المصدر الرئيسي للتغذية لطفلك على مدار الأشهر القليلة القادمة. لمعرفة كميات الأطعمة التي يجب تقديمها، انظري ما هي، ومتى، وكمية الطعام التي يجب تقديمها.

جرّبي أطعمة ونكهات جديدة. قدّمي الأطعمة الجديدة عندما يكون طفلك منتبهاً ومسترخياً، فمن المرجح أن يجربها. إذا عبّر طفلك عن استيائه عندما تطعمينه، فهذا لا يعني دائماً أنه لا يحب المذاق. إذا استمر الطفل في رفض طعام ما، فحاولي مرة أخرى في وقت آخر، ولا تجبريه على تناوله. دعي طفلك يستكشف الأطعمة الجديدة أكثر من مرة. قد يحتاج إلى رؤيتها ولمسها وشمها عدة مرات قبل تجربتها. لتتبع موعد تقديمك لطعام جديد لطفلك، نزّلي سجل طعام طفلك الجديد.

تحلي بالصبر. سوف يتسبب الأطفال في فوضى أثناء تعلمهم إطعام أنفسهم، أولاً بأيديهم ثم بالملعقة. إن القدرة على استخدام الملعقة هي خطوة مهمة في النمو. يساعد تناول الطعام بالملعقة الطفل على الانتقال من المص إلى المضغ والعض. كما يساعد طفلك على تعلم المهارات التي يحتاجها ليتمكن من إطعام نفسه عندما يكبر. من الشائع أيضاً أن يحب الأطفال طعاماً ما في يوم ويرفضونه في اليوم التالي. استمري في تقديم كميات صغيرة من الطعام لطفلك واتركيه يقرر متى يريد تجربته.

هل تنتبهين إلى كيفية اختيار الطفل طعامه في عمر السنة؟

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.