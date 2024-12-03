شكرا لقرائتكم خبر عن المقدار الزمنى والطريقة.. ازاي نغلى اللبن فى البيت بطريقة صحية والان مع تفاصيل الخبر

الألبان هي المصدر الرئيسي للكالسيوم وأحد أهم المشروبات الصحية المفيدة الغنية بالبروتين والعناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها للجسم بشكل شبه يومي.واللبن المعلب لا يحتاج للغلي هذا أمر معروف، ولكن اللبن غير المعلب يحتاج لعملية بسترة بسيطه وبدائية، فلابد من القيام بغليه جيدا، هذا ما أكد عليه تقرير نشر في موقعslurrp.

ذكر التقرير أن اللبن هو المشروب الأفضل أن في النظام الغذائي يجب إدخاله وعدم إهماله مطلقا، وإن كنت ممن لا يفضلون اللبن بشكل مباشر ادخله في طعامك لكي تحصل على فوائده.

تابع التقرير موضحا أنه لابد من غلي اللبن جيدا على درجة حراره معتدلة، الفرق هنا يحدثه التوقيت، فيجب ألا يقل عن مدة الخمس دقائق كاملة فوق النار، يغلى غليانا جيدا ويظهر الفقاعات ويتصاعد حجمه كدلالة على إتمام غليانه.

فى السياق ذاته قال الدكتور محمد المنيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد قصر العيني، أن غلي اللبن أحد اهم العمليات البسيطه والبدائيه داخل المنازل للتخلص من البكتيريا وكل ما يحويه اللبن من شوائب غير مرغوبه، يجب أن يتم هذا الأمر بطريقة صحيحة وسليمة للاستفادة القصوى من فوائد اللبن الصحية.

اللبن هو الداعم الأساسي للعظام والأسنان لإمداد الجسم بالكالسيوم وتنشيط قوه الأعصاب وسلامه العضلات ومواطن القوة أيضا.

من أهم النصائح عند غلي اللبن:

ـ تخير دوما نوع اللبن من مصدر موثوق.

ـ اهتم بغليه وجيدا ولا تتسرع في غليانه فيجب ان يتخطى خمس دقائق.

ـ اهتم بتبريده بعد غليانه في الثلاجة.

يفضل ان يتم تقليب اللبن اثناء عمليه الغليه برفق شديد وذلك لكي تتمكن الحراره من الوصول لكل اجزاء اللبن.

بعد تبريده يمكنك إزالة طبقة القشطه الدهنية وبدء استخدامه.