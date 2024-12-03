شكرا لقرائتكم خبر عن احمِ طفلك من مخاطر السمنة بهذه النصائح السهلة والان مع تفاصيل الخبر

سمنة الأطفال تعد من أخطر المشاكل الصحية الشائعة وتشكل مصدر قلق كبير للصحة العامة وأيضًا على الصحة النفسية لهم بسبب تعرضهم للتنمر في بعض الأحيان، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز الأسباب وطرق الوقاية والعلاج.

قال الدكتور محمد حلمي، استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة، إن السمنة تزيد فرص التعرض لمضاعفات صحية كثيرة، وللأطفال تزيد من تعرضهم للكثير من المضاعفات، ومنها الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، والكوليسترول والسكر، ومشاكل في العظام.

وأوضح الدكتور محمد حلمي، أن من أبرز العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالسمنة لدي الأطفال:

- قلة حركة الطفل أو قلة النشاط البدني فهى من أبرز الأسباب.

- زيادة الجلوس أمام الشاشات تعد من أبرز الأسباب.

- عدم ممارسة التماريين الرياضية.

- تناول الطعام غير الصحي الذي يعتمد بشكل ملحوظ علي السكريات أو الأطعمة السريعة.

- في حالة وجود تاريخ عائلي للإصاية بالسمنة.

- الإجهاد والإكتئاب وشعور الطفل بالتوتر تعد من أبرز الأسباب.

- عدم أخذ قسط كافٍ من النوم تعطل تنظيم الهرموني للطفل، وهذا يزيد من تعرضه للسمنة.

طرق الوقاية من السمنة لدي الأطفال

قدم استشاري السمنة والنحافة العديد من النصائح الوقائية للحد من إصابة الطفل بالسمنة ومنها:

- الاهتمام بالتغذية الجيدة، أي الغنية بكل مت يحتاجه أجسامهم من الفيتامينات والعناصر الغذائية المختلفة التي يحتاجها الجسم.

- اتباع ممارسة الرياضية بشكل دوري للطفل تعد من أهم الحيل التي تقلل من فرص الإصابة بالسمنة.

- النوم وتحديد مواعيد الإستياقظ والنوم تعد من أهم النصائح التي تقلل من فرص الإصابة بالسمنة لدي الأطفال.

جدير بالذكر، أن سمنة الأطفال تعد خطرًا ومنتشرة في العالم، وفي حالة عدم السيطرة عليها فهذا يزيد من فرص الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية كأمراض القلب، وارتفاع الضغط والكولسترول، والعديد من المشاكل الأخري.

