لماذا يفتقر بعض المراهقين إلى الاحترام؟ وكيف أعلمهم هذه القيمة الأخلاقية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:53 صباحاً - بعض الناس يفتقرون إلى احترام الآخرين بشكل عام، وهذه الحالة نجدها حتى عند كبار السن، فالبعض منهم لا يحترمون الناس والآراء على الإطلاق. فهم يعتقدون دائماً أنهم على حق لأنهم أكبر سناً.

بعض الناس لا يحترمون الأشخاص الذين يكسبون "أقل"، ولا يحترمون السباكين، أو عامل توصيل البيتزا، أو العمال، أو أي شخص لديه وظيفة بمستوى أقل بشكل عام.

يأتي هذا النوع من عدم الاحترام عند المراهق بسبب الطبيعة البشرية، في العصور القديمة عندما كان البقاء على قيد الحياة صعباً، كان الأشخاص الذين اعتادوا البقاء على قيد الحياة فائزين في الحياة، لذا عندما يكبر الناس، يبدأ عقلهم في التفكير بأنهم يجب أن يفعلوا الأشياء بالطريقة الصحيحة، ولهذا السبب ما زالوا على قيد الحياة. وهذا يغذي الإحساس بالتفوق لديهم في الجزء الخلفي من أدمغتهم، والغريب أن هذه الصفات قد تنطبق على أغلب المراهقين، لماذا وكيف يمكن جعلهم أكثر مرونة، واحتراماً للآخرين، هذا ما تكشفه تجارب الأمهات. التي جمعتها "الخليج 365 وطفلك"، وآراء المتخصصين.

كيف أربي مراهقاً محترماً في المجتمع؟

كيف أربي مراهقاً محترماً في المجتمع؟

سيعكس سلوك ابنك المراهق سلوكك، كما يؤكد الخبراء والاختصاصيون، فهم منذ طفولتهم يسمعون كل شيء. افترضي أن المراهق أصغر سناً. عندما تكونين على الهاتف، فهو يسمع ما تقولينه ومن المرجح أن يستوعب كل ما تقولينه، هذه هي أول الأسباب، وإليك طرق تربية مراهق محترم:

لا تحاولي فرض آرائك على طفلك أيضاً. تحدثي معه واجعليه يشعر بأن آراءه مهمة أيضاً.

إذا رأيت شيئاً يحدث وينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، خذي طفلك المراهق جانباً وقولي له: "مرحباً، هذا ما يحدث ولكن لا يدوم". يوجد داخل المجتمع الكثير من المفاهيم الخاطئة والتحيزات التي يراها الأبناء ومعظمها من الإنترنت. هم لا يحتاجون بالضرورة إلى الحماية من هذه الأشياء، لكن تأكدي من أن طفلك على دراية بمحيطه وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

تحدثي عن العلاقة بين الرجل والمرأة عندما يكبر ابنك بما يكفي، وتذكري أمك وكيف كانت تمنعك من مجرد الحديث عن هذه الأشياء، وكيف أثر ذلك على تصوراتك، وما زلت تقولين في نفسك: "على الرغم من أنني توصلت إلى فهم الأمور من خلال الإنترنت، كان ينبغي على أمي أن ترد على أسئلتي.

علمي ابنتك المراهقة الأنثى، ضرورة عدم الدفاع عن نفسها بالهجوم، وألا تضع في رأسها أن كل الذكور سيئون، وعلمي الذكور احترام الإناث عندما يتعلق الأمر بالعلاقات أيضاً.

تأكدي من إخبار ابنك أنه يمكنه اللجوء إليك في كل شيء وهذا سيسمح لك بتربية أفضل شخص يمكن أن يكون عليه.

ما هي بعض النصائح التي يمكن أن تساعد المراهق على الاستماع إلى والديه واحترامهما؟

نصائح تساعد المراهق على الاستماع إلى والديه واحترامهما

إن الوصول إلى هذه النتائج يبدأ من الطفولة، باتباع نهج هو نفسه المتبع في التربية مع الأطفال الأصغر سناً، من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى مرحلة المراهقة المبكرة أو المتأخرة، ونصيحة الخبراء أن تتبعي الآتي:

اكسبي احترام ابنك وثقته

اعملي مع ابنك، وليس ضده ولا تقللي من شأنه، بل اكسبي احترامه وثقته، واحصلي على موافقته ودعمه لأي قرارات تتخذينها أو قواعد تضعينها كأم، لا تخبري ابنك بالذهاب إلى الفراش في وقت معين، بل اجعليه يلتزم بذلك. فمن منا لا يرغب بالنوم، بل وحتى الحصول على قدر أكبر منه، أبناؤنا حتى الأطفال منهم، يدركون مدى أهمية الحصول على القدر المناسب من النوم لمحاربة التوتر أو الاكتئاب، ومنحهم الطاقة التي يحتاجون إليها لممارسة حياة نشطة خارج الفصل الدراسي، مثل ممارسة الرياضة عند المراهقين، أو الأنشطة اللامنهجية، أو التواصل الاجتماعي.

استمعي إلى أبنائك وشاركيهم الرأي

اشركي أبناءك في اتخاذ القرارات، مثل ما الذي سنعده للعشاء بحيث يكون صحياً ومغذياً ولا يستغرق وقتاً طويلاً في التحضير، ولا تتفاجئي إذا غيروا مخططك، فعندما أخبرت إحدى الأمهات ابنتها أنها لا تعرف كيف تصنع الطبق الذي طلبته، وقد يستغرق وقتاً طويلاً، عرضت عليها البحث عن الوصفة على جوجل بل وحتى مساعدتها في صنعه! لقد نجحت العملية حتى أن العائلة استمتعت بالعشاء قبل الموعد المخطط له، وذهبت إلى الفراش قبل الموعد المحدد بكثير.

لا تكوني حازمة، وجاهزة فقط للرفض، بل استمعي إلى أبنائك، وشاركيهم في التخطيط واتخاذ القرار، فمن خلال إشراك الأطفال وإخبارهم بالحقائق، أو ما هي أهدافك، مثل تناول العشاء في الوقت المحدد، ستجدين أنهم متقبلون وراغبون في العمل معك.

تواصلي معهم بطريقة يفهمونها

إن أصل كلمة الانضباط يعني التعليم. ولكي نعلم الأطفال ما يحتاجون إلى معرفته وكذلك لتصحيح أخطائهم عند الضرورة، يجب علينا أن نتواصل معهم بطريقة يمكنهم فهمها واحترامها والاستجابة لها. وللحصول على مساعدة كبيرة في هذه المهارة الضرورية، يرجى قراءة كتاب بعنوان "كيف تتحدث حتى يستمع المراهقون وكيف تستمع حتى يتحدث المراهقون". للمؤلفة أديل فاربر المتخصصة في التواصل والسلوك.

ذلك أن العقاب البدني والضرب والحرمان والعزلة والإذلال والصراخ وما إلى ذلك، كلها تسيء إلى ابنك المراهق منذ طفولته، وهي غير ضرورية على الإطلاق! لن يفكر الآباء الجيدون أبداً في استخدام هذه الأساليب، فهي قبيحة وغير فعالة. الآباء الذين يلجأون إلى هذه الأساليب لا يعرفون سر التواصل الفعال مع المراهق، أو أنهم محبطون ويتصرفون فقط على حسابهم وحزن أبنائهم. يجب على الآباء أن يثقفوا أنفسهم ويحافظوا على الحب الذي يكنونه لهم.

كيف أجعل ابني المراهق مسؤولاً عن حاجياته؟

كيف أجعل ابني المراهق مسؤولاً عن حاجياته؟

ما هي أفضل الطرق لتعليم أبنائك المراهقين الذين غالباً ما يتركون ممتلكاتهم الثمينة في الأماكن العامة أن يصبحوا أكثر مسؤولية؟ اعلمي أن العواقب الطبيعية سوف تعتني بهذا الأمر بالنسبة لك. اسمحي لممتلكات ابنك بالضياع أو السرقة ولا تقومي باستبدالها. يجب على الابن شراء البدائل بنفسه.

ومع ذلك، إذا كان العنصر القيم ملكك، فيجب عليك أن تكوني مسؤولة، ولا تتركي العنصر القيم في رعاية مراهق لم يتعلم بعد كيفية العناية بهذه العناصر بشكل مسؤول.

لا ينبغي أن تكون الهواتف وأجهزة الكمبيوتر باهظة الثمن وما إلى ذلك "ملكاً" للمراهق حتى يظهر مسؤوليته عن امتلاك مثل هذه الأشياء باهظة الثمن. يمكنك السماح للمراهق باستخدام الأشياء، ولكن فقط في ظل الظروف التي تتأكدين فيها من أنه سيتم الاعتناء بها بشكل صحيح. بعد أن يظهر المسؤولية، يمكن أن يكون مالكاً للأشياء باهظة الثمن. يجب أن تأتي هذه الملكية مع التفاهم المتبادل بأنهم مسؤولون عن العناية بالعنصر واستبداله إذا لزم الأمر.

كيف تنمين حس المسؤولية لدى طفلك.. وفقاً لسنوات عمره؟

كيف أجعل ابني المراهق أكثر مراعاة للآخرين؟

كونك تربين ابناً مراهقاً فهو وقت يستهلك الكثير منك، لذا، يجب أن تظهري لهم كيف يمكن لمعاملتهم للآخرين أن تجعل حياتهم أفضل، ويكون ذلك كالآتي:

ضعي ابنك في الموقف

اشرحي لهم كيف يبدو الأمر عندما يستجيب شخص ذو وعي محدود بشكل سلبي. كل ما يتطلبه الأمر هو رحلة إلى متجر البقالة في المكان الذي تعيشين فيه، أشيري إلى الأشخاص الذين يعاملون الآخرين بهذه الطريقة غير المرضية، اسألي ابنك كيف شعر بذلك. يمكنك الإشارة إلى العديد من السلوكيات الأنانية وعادة ما يكونون أطفالاً صغاراً أو مراهقين. من المؤكد أن بعض البالغين سيئون أيضاً، ولكن يمكنك الإشارة إلى ما يشترك فيه كل عمر بدءاً من (سنتين وحتى المراهقة) ما يوضح حقاً مدى الدور الذي يلعبه النضج.

يمكنك التحدث عن الطريقة التي يتفاعل بها الأشخاص المفكرون بطريقة أكثر احترافية. فهذا يجعل الناس يشعرون بالراحة وليس الانزعاج. يمكن أن يتطرق النقاش إلى العديد من الموضوعات الجانبية الأخرى، لكنك ستفهم جوهر الأمر.

علّميه أن الهدف من بناء العلاقات هو تحقيق النجاح

وإذا لم تفعلي ذلك، فمن المحتمل أن يشتكي ابنك من كل شيء تقولينه أو تقترحينه. إن إبداء الاهتمام الحقيقي بحياة ابنك من شأنه أن يحسن علاقته بمن حوله، فهم لديهم القدرة على إدراك ما إذا كنت على حق أم على خطأ.

يجب أن يدرك أن التواصل مع الآخرين ليس فقط للتسلية، بل إننا نعيش في مجتمع له منظومة عملية، وشروط في كيفية التعامل، بحيث يجب أن يبني علاقاته على أسس واضحة، يعرف فيها الطرف الآخر مثلاً على الأماكن المسموح له زيارتها، والتي تم الاتفاق مسبقاً مع عائلته لأجلها، ليعرف الصديق حدوده، ولا يعتبر الرفض مفاجئاً. علميه أن يخبر أصدقاءه بوقت العودة المناسب إلى البيت، كي لا يتعرض لأي حرج، ويضمن بذلك نجاح العلاقة مع الصديق منذ بدايتها.

افهمي اهتمامات ابنك

خذي الوقت الكافي للتعرف إلى اهتمامات ابنك وتطبيقها على خططك. يمكنك إجراء بحث عبر الإنترنت، في بداية العام واستخدام النتائج لمشاركة ابنك مخططاتك، يمكنك جدولة أنشطة للقراءة والاستماع والتحدث عن هذه الموضوعات التي تهمك. يمكنك أيضاً التفكير في نوع الأنشطة التي يفضلها سواء كانت الاستماع إلى الموسيقى، أو مشاهدة الأفلام الكاملة، ومشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة، وما إلى ذلك، لا يمكنك ببساطة ترك ابنك يختار ما يريد فعله. أشيري إلى الاختيار كاستراتيجية مخططة داخل المنزل،. يمكن أن يكون الاختيار لنوع العمل، والأداة التي سيتم استخدامها، وكيفية تقديمه، من بين أمور أخرى، وانتبهي إلى أن المراهقين يشعرون بالملل بسهولة. استخدمي التنوع كصديق لك. يمكنك تغيير الموضوعات وأنواع المهام وما إلى ذلك. فقد يؤدي التنبؤ إلى الإضرار بعلاقتك بابنك. يمكنك تغيير الطريقة التي تقومين بها بالأشياء عادةً والتوصل إلى مهام غير متوقعة.

كيف تعلّم طفلك المراهق احترام الآخرين؟

كيف تعلّم طفلك المراهق احترام الآخرين؟

إذا كان هناك شيء يمكن تعليمه عن السلوك، فيمكن تعليم الطفل بشكل أفضل من المراهق. إذا كان الآباء منذ سن مبكرة يحترمون أطفالهم ويتواضعون تجاههم، فإنهم يتعلمون من خلال الملاحظة والتقليد. لا يمكننا تعليم هذه الأشياء شفهياُ. السلوك يتبع السلوك. المراهقة هي مرحلة توجد فيها بالفعل مشاكل ويظل الأطفال في حيرة من أمرهم. نحن كآباء نتحمل مسؤولية أكبر في التعامل معهم بعناية أكبر ومحاولة فهم مشاكلهم. عندما نتحدث بهدوء ونعطي تأكيدات على الفهم، عندها فقط يمكننا أن نتوقع نفس الشيء كمعاملة بالمثل. كلمة متبادلة في حد ذاتها تعني من كلا الجانبين.

يمكنك تدريب الأطفال على التصرف باحترام. يمكنك مدحهم عندما يفعلون أشياء يشعرون بالاحترام تجاهها ومعاقبتهم عندما يفعلون أشياء يشعرون بعدم الاحترام تجاهها. ولكن لا يوجد ما يضمن أنهم يحترمونك بالفعل. ومن المرجح أنهم لا يحترمونك، لا تتضايقي فمن المرجح ألا يكون احترامهم حقيقياً، بل هو أقرب إلى الطاعة والخوف. ويخلط بعض الآباء بين الاحترام الحقيقي والاحترام المصطنع.

لذا، كوني صادقة، وجديرة بالثقة، وصبورة، ولطيفة أثناء مساعدتهم ودعمهم في استكشاف العالم. اظهري لهم كيف تعمل هذه القيم عندما تنهار الأمور. كوني شخصاً يستحق الاحترام.

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