كيفية تحضير حقيبة الطفل عند الخروج لأول مرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:53 صباحاً - يمكن أن يكون اصطحاب طفلك خارج المنزل لأول مرة تجربة مثيرة وشيقة للآباء الجدد، وعلى الرغم من أن الأمر يبدو صعباً، إلا أن ترك طفلك الصغير لاستكشاف العالم الخارجي له العديد من الفوائد لنموه الجسدي والعقلي، فقد يشعر بعض الآباء بالقلق مما إذا كان طفلهم الصغير جاهزاً لإخراجه من المنزل أم لا، و فيما يلي وفقاً لموقع "raisingchildren "نصائح لاصطحاب طفلك من المنزل بأمان وراحة.

في أي عمر يستطيع حديثو الولادة مغادرة المنزل؟

يجب الانتظار حتى عمر 6-8 أسابيع قبل اصطحاب طفلك للخارج - الصورة من موقع Freepik

لا توجد قواعد محددة فيما يتعلق بالعمر الذي يمكن فيه إخراج الأطفال من المنزل أو اصطحابهم في نزهة على الأقدام ومع ذلك، يوصي بعض الأطباء بالانتظار حتى يبلغ عمر الطفل 6-8 أسابيع قبل اصطحابهم إلى مكان مزدحم، ويرجع ذلك إلى أن الأطفال حديثي الولادة لا يتمتعون بنظام مناعي قوي، مما قد يزيد من خطر إصابة الطفل بالمرض.

أما بعد عمر شهرين أو ثلاثة أشهر، يصبح جهاز المناعة لدى الطفل قوياً، لذلك لا داعي للقلق عند اصطحابه خارج المنزل على الإطلاق، ولكن يمكنك اصطحاب طفلك الصغير إلى الفناء الأمامي للاستمتاع بشمس الصباح بمجرد بلوغه عمر أسبوع واحد، وذلك لأن الأنشطة خارج المنزل تعد مفيدة للأطفال حديثي الولادة، وقد يساعد التعرض لأشعة الشمس على التكيف مع ساعات نومهم .

تعرفي إلى المزيد حول فوائد خروج الأطفال من المنزل يومياً

فوائد إخراج حديثي الولادة من المنزل

يعد خروج الأطفال الرضع من المنزل مهماً لأنه يوفر فوائد مختلفة لنمو الطفل، بما في ذلك:

يحفز التطور الحسي للطفل.

يساعد الأطفال على الحصول على فيتامين د من أشعة الشمس لنمو صحي للعظام.

زيادة جهاز المناعة لدى الطفل من خلال التعرض للبيئة الخارجية.

يساعد على النمو الاجتماعي والعاطفي للطفل من خلال التفاعل مع الآخرين.

التحفيز البصري والسمعي المتنوع لنمو دماغ الطفل.

مساعدة الوالدين للتغلب على مشاعر العزلة والتوتر بعد الولادة.

ومع ذلك، من المهم الانتباه إلى استعداد الطفل واتخاذ الاحتياطات المناسبة عند إخراج الطفل من المنزل.

تحضير لوازم الطفل للخروج من المنزل

التحضير الشامل هو مفتاح النجاح في إخراج طفلك من المنزل. فيما يلي الخطوات التحضيرية التي يجب اتخاذها:

تحضير لوازم الطفل

تجهيز حقيبة خاصة تحتوي على أدوات الطفل اللازمة أثناء الخروج مثل:

الحفاضات والمناديل المبللة

ملابس للطفل إضافية

بطانية خفيفة

زجاجات الحليب ومياه الشرب

حليب الطفل

ألعاب صغيرة لتشتيت الانتباه

الأدوية اللازمة (إن وجدت)

اختيار الملابس المناسبة

اختاري ملابس أطفال مناسبة للطقس وسهلة الارتداء، بينما في الطقس الحار، ينصح بارتداء الطفل ملابس قطنية خفيفة أما في الطقس البارد، فينصح بارتداء الطفل طبقات من الملابس يسهل خلعها.

تجهيز معدات التنقل

اختاري عربة أطفال أو حاملة أطفال مريحة وآمنة وتأكدي من أن وسيلة النقل المختارة مناسبة لعمر الطفل ووزنه أيضاً، ويمكنك تقدير مدة الرحلة واختاري طريقاً يسهل الوصول إليه وليس بعيداً جداً من المنزل.

نصائح لإخراج طفلك بأمان من المنزل

يجب أن تكون سلامة الطفل وراحته هي الأولوية الرئيسية عند إخراجه من المنزل. فيما يلي بعض النصائح المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار:

الحماية من أشعة الشمس المباشرة

النصيحة الأهم عند إخراج طفلك من المنزل هي حماية الطفل من أشعة الشمس المباشرة لأن جلد الطفل حساس ويحترق بسهولة، ولذلك يوصى بحماية بشرة الأطفال من أشعة الشمس عن طريق إبقائهم في الظل وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

لذلك استخدمي قبعة واسعة الحواف وغطي طفلك ببطانية خفيفة للمساعدة في حماية بشرته من الشمس.

إذا كان عمر الطفل أكثر من 6 أشهر، فيجب عليك وضع واقي الشمس للأطفال الرضع ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب أولاً، وتجنبي إخراج طفلك عندما تكون الشمس حارة، أي بين الساعة 10.00-14.00.

المحافظة على النظافة

يجب غسل يديك دائماً قبل لمس الطفل أو حمله؛ لذا أحضري معقم يدين لطفلك مع عدم توفر الماء والصابون، وتجنبي السماح للغرباء بلمس الطفل دون إذن، وتأكدي أيضاً من أنه قد قام بغسل يديه وأنه ليس مريضاً لتقليل خطر انتشار الجراثيم وإصابة طفلك بالمرض.

ارتداء ملابس مناسبة للطقس

اختاري ملابس توفر الدفء ومريحة لطفلك - الصورة من موقع Freepik

لإخراج طفلك من المنزل، تحتاجين أيضاً إلى تعديل ملابس طفلك الصغير؛ فإذا كان الطقس دافئاً أو حاراً، ارتدي ملابس فضفاضة ومريحة لطفلك لمنع حدوث مشاكل صحية عند الأطفال، مثل الحرارة الشائكة.

ومع ذلك، أثناء الطقس البارد أو موسم الأمطار، فكري في ارتداء ملابس أكثر سمكاً قليلاً لتجنب تعريض طفلك للهواء البارد.

كنصيحة إضافية لإخراج طفلك من المنزل، فإن استخدام البطانيات يمكن أن يوفر الدفء لطفلك الصغير في الطقس البارد، ويجب عليك أيضا الانتباه لعلامات الانزعاج لدى الطفل مثل البكاء أو الأرق.

تجنب الأماكن المزدحمة

عندما يتعين عليك إخراج طفلك الصغير من المنزل، ولكن الطفل لم يبلغ بعد 6 أشهر من عمره، عليك تجنب الأماكن المزدحمة مثل مراكز التسوق أو مناطق لعب الأطفال الأخرى.

إذا كان ذلك ممكناً، تجنبي أيضاً اصطجاب طفلك لبعض الأماكن مثل محلات البقالة أو أماكن تناول الطعام التي تعاني من ضعف دوران الهواء، وتجعل من الصعب عليك الحفاظ على مسافة بينك وبين الآخرين.

واختاري مكاناً أكثر هدوءاً مثل الحديقة أو المنطقة المفتوحة غير المزدحمة، وسيساعد ذلك في تقليل خطر العدوى ويجعل الطفل أكثر راحة.

الرضاعة بانتظام

استمري في تقديم حليب الثدي لطفلك أو الحليب الصناعي حسب الجدول الزمني حتى عند التواجد خارج المنزل، يجب التأكد من تعقيم الزجاجة واستخدام مياه معقمة.

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متى لا يجب اصطحاب الطفل إلى الخارج؟

على الرغم من عدم وجود قيود على موعد إخراج الأطفال من المنزل. من الأفضل تجنب اصطحاب طفلك في رحلة في تلك الحالات:

سوء أحوال الطقس.

في الأيام شديدة الحرارة أو يكون مؤشر الأشعة فوق البنفسجية مرتفعاً أي بين الساعة 10 صباحاً و4 مساءً.

عندما يكون الطفل مريضاً.

عدم حصول الطفل على التطعيمات اللازمة في مواعيدها المناسبة.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.