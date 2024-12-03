أفضل أنواع الفواكه الغنية بالفيتامينات لتقوية صحة الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:53 صباحاً - هل تعرفين ما الذي يتعرض إليه طفلك إذا أصيب بنقص في الفيتامينات ببساطة سيصاب بالخمول وتقل مناعته بهذا يصبح عرضة للأمراض خصوصاً في الشتاء وربما تستغربين أيضاً أنه غالباً ما يصاب بنوبات غضب عندما يتعلق الأمر بالأكل. وقد يؤدي هذا إلى نقص العناصر الغذائية الأساسية في جسمه.

لهذا السبب من المهم جداً أن يتضمن نظام طفلك الغذائي الأطعمة المغذية وهي موجودة في الكثير من الأنواع والأصناف، لكن الخليج 365 وطفلك في هذا الموضوع تركز على الفواكه. بوجه الخصوص. إليك دليلك لأفضل 10 فواكه للأطفال والتي تعد مصادر غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية التي تقدم مساهمات كبيرة في صحة طفلك ونموه وتطوره، كما يضعه الأطباء والاختصاصيون.

لماذا يحتاج الأطفال إلى الفاكهة في نظامهم الغذائي؟

إن مؤشر صحة الطفل لا يقتصر على اللياقة البدنية فقط بل يشمل أيضاً الكفاءة العقلية والنفسية. فالطفل المتطور جيداً سوف يظهر مهارات ممتازة وأداءً عالي الجودة، بينما الطفل الذي يعاني من ضعف الصحة سوف يفشل في تحقيق ذلك.

الفيتامينات والعناصر الغذائية الموجودة في الفواكه ضرورية لنمو الطفل وتطوره، فهي لا تحفز النمو البدني فحسب، بل تعمل أيضاً على تحسين الوظائف الإدراكية. فالطفل الذي ينشأ على نظام غذائي صحي من الفواكه والخضروات سيكون أكثر مناعة ضد الأمراض وسيظهر أداءً صحياً لجسده وعقله.

إذا كنت تريدين أن تعرفي ما هي الفاكهة الأفضل، إليك قائمة بالفواكه التي يمكن للأطفال تناولها!

1: الموز

يستحق الموز أن يحتل الصدارة



في قائمة الفواكه المناسبة للأطفال، يستحق الموز أن يحتل الصدارة، وذلك لأنه مصدر غني بالكربوهيدرات الضرورية لتزويد الأطفال بالطاقة.

إلى جانب ذلك، فهو يحتوي على فيتامينات B6، C، وA، والبوتاسيوم، والألياف الغذائية، وصفر دهون.

وبالتالي، فإن هذه الفاكهة مسؤولة بشكل كبير عن تحسين البصر، وتوفير بشرة متوهجة، وتعزيز المناعة، والحفاظ على صحة القلب لأطفالك.

كم موزة يأكل الطفل يومياً؟

وبالنسبة للأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن سنة يفضل تناول ما يقارب نصف موزة في اليوم فقط، أما بالنسبة للأطفال بين سن 1-5 من العمر فيمكن تناول موزة إلى موزة ونصف في اليوم، والأطفال الأكبر سناً والبالغون موزتين في اليوم

يشار إلى أن الإفراط في تناول الموز قد يؤدي إلى آثار جانبية، ومنها الآتي:

النفخة والغازات.

الإمساك.

زيادة الوزن، لاحتواء الموز على نسبة عالية من السكريات والسعرات الحرارية.

عدم الحصول على نسبة كافية من العناصر الغذائية الأخرى للشعور بالشبع بعد تناول كمية كبيرة من الموز للأطفال، لذلك يفضل التنويع في تناول الفواكه للحصول على فوائد أكثر.

2: تفاحة

إن تناول تفاحة يومياً قد يغني طفلك عن زيارة الطبيب بسبب فوائد التفاح الصحية للأطفال، فهي تضمن لطفلك أن يظل لائقاً ونشطاً، حيث يحتوي التفاح على ألياف غذائية تسمى البكتين والتي تعمل على تسهيل حركة الأمعاء لدى الأطفال مع ضمان بقاء أمعائهم صحية.

وفي الوقت نفسه، ينتج التفاح معدناً يسمى البورون، والذي يعمل على تقوية العظام والأسنان والأظافر لدى الأطفال.

ولكن هذا ليس كل شيء لأن التفاح يعد مصدراً غنياً بالعديد من العناصر الغذائية الأخرى التي تضمن بقاء أطفالك محصنين ضد العديد من الأمراض والمشاكل الصحية، مثل ارتفاع نسبة السكر في الدم ومشاكل القلب وضعف البصر وما إلى ذلك.

كم عدد التفاح المسموح للطفل به في اليوم؟

يشار إلى أن العدد المسموح به من تناول التفاح الأخضر يمكن أن يختلف من طفل لآخر حسب احتياجاتهم الغذائية الفردية وحالتهم الصحية، ولكن بشكل عام لا ينصح بتناول أكثر من تفاحتين في اليوم الواحد، واتباع نظام غذائي صحي. تجنباً لأضرار التفاح، فالمعروف أنه حمضي، وقد يؤدي عصيره إلى إتلاف مينا الأسنان، ويضر أكثر بأربع مرات من المشروبات الغازية. بل إن طريقة أكل الطفل للتفاح هي التي تضر؛ حيث يأكل الطفل التفاح ببطء، ما يزيد من احتمالية إتلاف الأحماض لمينا الأسنان.

3: الجوافة

يعتبر فيتامين C الموجود في الجوافة علاجاً ممتازاً للسعال ونزلات البرد مما يجعلها واحدة من أفضل الفواكه للأطفال، علاوة على ذلك، فهو مصدر غني بالحديد مما يجعل الفاكهة فعالة ضد الالتهابات الفيروسية الأخرى أيضاً.

يمكن أن يكون الطعم الحلو للجوافة خياراً مثالياً للحلوى للأطفال بعد تناول الطعام، خاصة لأن فيتامينات B3 وB6 تزيد من الدورة الدموية في الدماغ، مما يضمن تطوير المهارات الإدراكية للطفل على نطاق واسع.

كم حبة جوافة يمكن للطفل تناولها يومياً؟

يفضل الا تزيد حبات الجوافة يومياً للطفل عن اثنتين، ذلك أن الإفراط في تناول الجوافة يؤدي إلى زيادة كمية الألياف التى يتناولها الطفل، وكلما زادت كمية الألياف، يمكن أن تؤدي إلى بعض الآثار الجانبية الهضمية المؤقتة، مثل: الانتفاخ، الغازات ، أو التغيير في حركات الأمعاء.

إذا كانت لدى طفلك حالة صحية تستدعي تناول كمية أقل من البوتاسيوم أو الألياف ، تحدثي مع طبيبك قبل إضافة الجوافة إلى نظامه الغذائي.

4: الأناناس

يجب ألا يتعدى الأناناس 2 حصة يومياً



يعد الأناناس مصدراً ممتازاً للعديد من العناصر الغذائية المختلفة المسؤولة عن بناء جهاز مناعي قوي للأطفال. وفي الوقت نفسه، ينتج الأناناس الكربوهيدرات التي توفر الطاقة، وفيتامينات C وB6، والألياف الغذائية التي تسهل حركة الأمعاء، والمنجنيز الذي يعد ضرورياً لنمو العظام والمفاصل عند الطفل

كم حصة من الأناناس يمكن أن يتناول الطفل يومياً؟

حسب منظمات الصحة الغذائية يجب ألا يتعدى الأناناس 2 حصة يومياً، حيث تحتوي الحصة الواحدة من الفواكه على 15 غراماً من النشويات ( الكربوهيدرات)، 0 غرام من البروتين، 0 غرام من الدهون، 60 سعرة حرارية.

حيث يمكن أن يؤدي تناول الأناناس إلى الإصابة بطفح جلدي. يمكن أن يسبب الأناناس الحساسية لدى بعض الأطفال، لذا يجب مراقبة أي أعراض قد تشير على إصابة الطفل بالحساسية. يجب تجنب استخدام الأناناس غير الناضج تماماً، فإن ذلك من شأنه أن يسبب ظهور أعراض مزعجة، مثل: الإسهال، وتهيج الحلق، والقيء.

5: البرتقال

لا يمكن لأي فاكهة أخرى أن تتفوق على البرتقال في إنتاج فيتامين سي، وبالتالي فهي واحدة من أفضل الفواكه للأطفال لبناء مناعة قوية. وتنتج الفاكهة أيضاً مادة البيتا كاروتين التي لها فعالية كبيرة في الوقاية من السرطان.

علاوة على ذلك، فهو غني بالسكريات الطبيعية من الفركتوز والجلوكوز والسكروز، في حين تنتج قشرة البرتقال البكتين، وهو أحد الألياف الغذائية.

ومن ثم فإن عصر البرتقال لصنع كوب لطفلك، هو الحل المثالي للاستفادة من جميع فوائد البرتقال للأطفال.

كم برتقالة يسمح للطفل بتناولها يومياً؟

وفيما يخص استهلاك البرتقال يومياً، فإنه يمكن وينصح بالحصول على حبة واحدة من البرتقال يومياً، حيث توفر حبة واحدة متوسطة الحجم من البرتقال ما يلي: 60 سعرة حرارية. 3 غم من الألياف.

واعلمي أن الضرر يقع من كثرة إعطاء عصير البرتقال للطفل، حيث يحتوي عصير البرتقال على نسبة عالية من الأحماض، والتي قد تسبب تهيج معدة الطفل, هناك. زيادة احتمالية حدوث مشكلات في الأسنان، مثل: تسوس الأسنان إذا أُعطي بكميات كبيرة. افتقار عصير البرتقال للألياف التي يحتويها البرتقال، مما يقلل من قيمته الغذائية.

6: التوت

يعتبر التوت مصدراً

ممتازاً لمضادات الأكسدة وفيتامين C مما يجعله ضرورياً لبناء والحفاظ على نظام مناعي صحي.

علاوة على ذلك، فإن التوت له أهمية كبيرة في تحسين وظائف المخ لدى الأطفال، فهو يحسن القدرات الإدراكية ويعزز الذاكرة لدى الاطفال، وهو ما ينعكس على مهاراتهم وأدائهم. يمكن تقديم التوت للأطفال مع اللبن أو إضافته إلى أطباق الحبوب الخاصة بهم.

كم كمية التوت المسموح بها للطفل يومياً؟

وحسب الاختصاصيين فإنه ينصح إعطاء الأطفال 200 جرام يومياً ليس أكثر. ذلك أن الإكثار منه، قد يسبب ردود الفعل التحسسية، لأنواع معينة من التوت. يمكن أن تشمل الأعراض التورم وصعوبة التنفس. أو يتسبب باضطراب المعدة: تناول الكثير من التوت، وخاصة الحمضية مثل الفراولة والتوت البري، يمكن أن يسبب اضطراباُ في المعدة، بما في ذلك الإسهال والقيء.

7: العنب

فوائد العنب الصحية للأطفال من قشرته إلى قلبه العصير



يقدم العنب فوائد صحية هائلة للأطفال من قشرته إلى قلبه العصير. يوفر القشر العديد من مضادات الأكسدة المسؤولة عن المساهمة في النمو الصحي للطفل.

من ناحية أخرى، يحتوي اللب العصير على العديد من العناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن التي تحمي أجسامهم من الأمراض والمشاكل الصحية.

كم حصة العنب المسموحة للطفل يومياً؟

يسمح بإعطاء الطفل 10 حبات يومياً، وقد يتسبب محتوى العنب من الألياف باضطرابات هضمية كالإٍسهال، عند تناوله بإفراط، أو عند تناوله من قبل مصابين بمتلازمة القولون العصبي عند الاطفال.

كما يمكن لبذور العنب الموجودة داخل الثمار أن تتسبب في مشكلات أخرى في القناة الهضمية، مثل التهاب الزائدة الدودية، وآلام حادة في البطن. حيث يستغرق هضمها وقتاً أطول مما يضمن بقاء طفلك نشيطاُ لفترة أطول.

8: الأفوكادو

الأفوكادو للأطفال من أفضل الفواكه نظراً لفوائده الصحية العديدة، فهو مصدر غني بالدهون الصحية التي يمكنها الحفاظ على صحة قلب طفلك.

علاوة على ذلك، تنتج الفاكهة فيتامينات E وB6، حيث يعمل الأول على تنظيم تكوين خلايا الدم الحمراء في الجسم وتقوية أغشية الجسم، بينما يكون الثاني مسؤولاً عن بناء نظام عصبي سليم، وتعزيز صحة الجلد، وإنتاج الطاقة عند الأطفال.

فهو أيضاً مصدر رائع للألياف الغذائية التي تساعد على تهدئة حركة الأمعاء وتمنع الإمساك عند الأطفال.

كم حصة الأفوكادو المسموح بها يومياً للأطفال؟

حصة من الأفوكادو وتزن 30 جم؛ حيث يحتوي على حمض الفوليك وفيتامين E واللوتين أكثر من الفواكه الأخرى.

فقد يسبب تناوله بكثرة ظهور رد فعل تحسسي لاحتواء لب الأفوكادو على مادة بروتينية تشبه إلى حد كبير المادة البروتينية الموجودة في منتجات اللاتكس والتي تسبب ظهور رد الفعل التحسسي. أعراضه طفيفة، مثل: الحكة، واحمرار الجلد، والطفح الجلدي.

9: الخوخ

يعد الخوخ مصدراً غنياً بالسكر الطبيعي والألياف الغذائية والعديد من الفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والعقل لدى الأطفال.

إن مذاقها الحلو للغاية يجعلها من الفواكه المفضلة لدى الأطفال. وبالتالي، لن تواجه الكثير من المتاعب عندما تحاول جعل طفلك يأكل الخوخ.

علاوة على ذلك، فإن الخوخ الذي يحتوي على لب أصفر ينتج بيتا كاروتين الذي يمكنه أن يمنع السرطان بشكل فعال.

كم حصة الخوخ المسموح بها يومياً للأطفال؟

تجدر الإشارة إلى أنه يوصى باستهلاك ما لا يزيد عن 1 - 2 حبة من الخوخ يومياً، للأطفال حيث إن المبالغة في تناول أطعمة محددة كالخوخ أو غيرها قد يسبب الآثار الجانبية التالية: الحصول على سعرات حرارية زائدة، قد تزيد من خطر السمنة.

كما قد يصاب بعض الأطفال بحساسية الخوخ، ويمكن أن يتسبب تناوله في ظهور أعراض تحسسية، مثل طفح جلدي، وحكة، وتورم في الشفاه أو اللسان، وصعوبة في التنفس. وقد يعاني بعض الأطفال من مشاكل في الجهاز الهضمي عند الأطفال عند تناول الخوخ، مثل الانتفاخ والغازات، والإسهال.

10: الليمون

يُعد الليمون أيضاً من الفواكه المثالية للأطفال نظراً لمحتواه العالي من فيتامين سي، وهو مفيد للغاية في تعزيز المناعة وتحسين الصحة العامة للأطفال.

علاوة على ذلك، تنتج هذه الفاكهة أليافاً غذائية قابلة للذوبان تسمى البكتين والتي لا تسهل عملية الهضم والتغوط فحسب، بل تنظم أيضاً مستويات الكوليسترول في الدم.

اعصري الفاكهة واصنعي كوباً من عصير الليمون الطازج لأطفالك بعد يوم حار ونشط واتركيهم يشعرون بالانتعاش.

ومع ذلك، يجب عليك تعليم أطفالك المضمضة جيداً بعد ذلك، لأن المحتوى الحمضي العالي الموجود في الفاكهة يمكن أن يؤدي إلى إتلاف مينا الأسنان وتآكلها.

كم حصة الليمون المسموح بها يومياً للأطفال؟

بالنسبة للأطفال ينصح بعد تجاوز كمية الليمون المستهلكة يومياً عن ليمونة، لتجنب التعرض لحموضة المعدة أو ارتفاع نسبة بعض العناصر الغذائية عن الحد الطبيعي في الجسم.

ورغم احتواء الليمون على فيتامين ج والذي يعد من العناصر الغذائية المهمة، ولكن الإكثار منه يسبب مشكلات صحية، مثل: الغثيان، والقيء، واضطرابات المعدة. السبب في ذلك يعود إلى أن جسم الإنسان لا يستطيع امتصاص كميات كبيرة من هذا الفيتامين فتندفع الكمية الزائدة منه في الأمعاء ويسبب الغثيان، وتشنجات البطن، والإسهال.

هل تبحثين عن أهمية الفواكه للأطفال؟

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص