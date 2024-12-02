شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توابل اصنع منها مشروبًا يعزز مناعتك ويمنع العدوى في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

الحفاظ على قوة جهاز المناعة أمر ضروري للصحة العامة، وأحد أبسط الطرق لدعم وظيفة المناعة لديك هو من خلال نظامك الغذائي، وتحتوي العديد من التوابل على خصائص طبية طبيعية يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة لديك، خاصة عند تناولها في شكل مشروب مهدئ، وفقًا لتقرير موقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. 5 توابل قوية يجب التفكير في إضافتها إلى روتينك اليوم لدعم جهاز المناعة لديك خاصة في فصل الشتاء: مشروب الزنجبيل

الزنجبيل هو نوع من التوابل المعروفة بتاريخ طويل من استخدامها في علاج العديد من الحالات الطبية، خاصة أن الزنجبيل غني بالمركبات النشطة بيولوجيًا مثل جينجيرول، ويتمتع الزنجبيل بخصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ويمكن أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة عن طريق تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وكلاهما يمكن أن يضعف وظيفة المناعة، ويساعد تناول مشروب الزنجبيل على تحسين الدورة الدموية وتقليل الغثيان ومحاربة العدوى.

مشروب الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب له خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات، وتساعد هذه الخصائص في دعم الجهاز المناعي عن طريق تقليل الالتهابات ومحاربة العدوى، وغالبًا ما يُنصح بتناول مشروب الكركم لقدرته على تقوية دفاعات الجسم وتحسين صحة الأمعاء وتعزيز العافية بشكل عام، ولتحضير مشروب الكركم، قُم بغلي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم أو جذر الكركم المبشور الطازج في الماء الساخن، وتعمل إضافة الفلفل الأسود على تعزيز امتصاص الكركمين، كما يمكنك أيضًا تحليته بالعسل للحصول على تأثير مهدئ.

مشروب القرفة

لا تعد القرفة مجرد إضافة عطرية أثناء طهى الطعام، بل إنها تتمتع أيضًا بخصائص معززة للمناعة، وتحتوي هذه التوابل على زيوت أساسية ومضادات أكسدة ومركبات مضادة للبكتيريا تساعد في مكافحة العدوى وتعزيز جهاز المناعة، وقد ثبت أن القرفة تعمل على تحسين الدورة الدموية وتنظيم نسبة السكر في الدم، وكلاهما يساهم في تعزيز المناعة بشكل عام، فقط اغلي عود قرفة في الماء لمدة 10-15 دقيقة لتحضير مشروب بسيط وفعال، كما يمكنك إضافة القليل من العسل أو شريحة من الليمون للحصول على فوائد صحية ونكهة إضافية.

مشروب القرنفل

القرنفل غني بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية الجسم من الجذور الحرة وتعزز المناعة، كما أن له خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات، مما يجعله مثاليًا لمحاربة العدوى، ويمكن تناول مشروب القرنفل لتخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا في الشتاء، ويمكن أن يساعد أيضًا في تحسين الهضم، فقط اغلي بضع فصوص كاملة في الماء واتركها منقوعة لبضع دقائق، كما يمكنك مزج القرنفل مع توابل أخرى تعزز المناعة مثل القرفة أو الزنجبيل للحصول على مزيج قوي.

مشروب الثوم

على الرغم من استخدام الثوم غالبًا كتوابل في الطهي، إلا أنه يتمتع أيضًا بخصائص رائعة لتعزيز المناعة، حيث يحتوي الثوم على الأليسين، وهو مركب له تأثيرات مضادة للميكروبات والفيروسات والبكتيريا، ويمكن أن يساعد تناول مشروب الثوم في محاربة العدوى وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتقوية جهاز المناعة، فقط اسحق أو افرم بضع فصوص من الثوم وانقعها في الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق، ويمكنك إضافة الليمون والعسل لإخفاء النكهة القوية للثوم وتحسين مذاقه.