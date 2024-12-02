شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة امرأة هندية بعد فصلها التليفون من الشاحن.. إزاى تنقذ شخصًا تعرض لصدمة كهربائية؟ والان مع تفاصيل الخبر

توفيت امرأة هندية تبلغ من العمر 22 عامًا بسبب تعرضها لصعق كهربائي أثناء إخراج هاتفها المحمول من الشاحن، ووفقًا لمسئولي الشرطة بالهند، تعرضت الفتاة لصدمة كهربائية وعلقت بهاتفها قبل أن تأتي عائلتها لإنقاذها، في هذا التقرير نتعرف على كيفية تقديم المساعدة الطبية عندما يتعرض شخص ما لصدمة كهربائية، بحسب موقع "تايمز ناو".

ما الذي يسبب الصدمة الكهربائية؟

وفقًا للخبراء، تحدث الصدمة الكهربائية عندما يكون لدى شخص ما اتصال مباشر بتيار كهربائى عالي الجهد ينتقل عبر الجسم.

هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى الصدمة الكهربائية، بما في ذلك:

صعقة البرق

الاتصال بخطوط الكهرباء الساقطة

وضع الأصابع أو الأشياء في مقبس كهربائي

لمس الأسلاك الكهربائية أو الأجهزة المعيبة أو المهترئة

لمس المنافذ الكهربائية المثقلة

علامات وأعراض الصدمة الكهربائية

يقول الأطباء إن علامات وأعراض الصدمة الكهربائية تختلف بناءً على نوع وكمية الجهد الكهربائى الذي قد تتلامس معه. وتشمل بعض هذه الأعراض:

تنميل ووخز

حروق

نوبات

عدم انتظام ضربات القلب

اضطرابات التنفس أو ضيق التنفس

مشاكل الرؤية أو السمع

تشنجات العضلات

الصداع

فقدان الوعي

السكتة القلبية

عادةً ما تكون العديد من الأعراض الناجمة عن لمس سلك جهاز مطبخ مهترئ أقل حدة بكثير من تلك الناجمة عن صدمات كهربائية ذات جهد أعلى من مصادر مثل خطوط الكهرباء أو البرق.

ما نوع الإسعافات الأولية التي يجب تقديمها لشخص تعرض لصدمة كهربائية؟

عندما يتعرض شخص لحروق خطيرة، قد يعالج الأطباء الشخص من الحروق. ومع ذلك، تأكد من اتباع الخطوات التالية:

افحص الشخص بصريًا ولكن لا تلمسه على الفور، حيث يمكن أن ينقل التيار الكهربائي إليك إذا كان لا يزال متصلاً بالمصدر الكهربائي.

اتصل بخدمات الطوارئ على الفور.

تحقق من مصدر الكهرباء الرئيسي وأغلقه كلما أمكن ذلك.

عندما تتأكد من أنك ستكون آمنًا من الصدمة الكهربائية، تحقق من تنفس الضحية ونبضه.

ابدأ في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي أو الإنعاش القلبي الرئوي، إذا توقف التنفس.

إذا أصبح تنفس الضحية ضعيفًا، ضعه على الأرض مع رفع ساقيه. أنزل الرأس قليلاً أسفل جذع الجسم.

لا تعالج أي حروق أو تخلع الملابس حتى وصول المساعدة.

لا تلمس الحروق حتى، أو تفتح البثور، أو تخلع الملابس المحروقة، حيث قد تسبب الصدمة الكهربائية حروقًا داخل الجسم، لذا تأكد من نقل الشخص إلى الطبيب أولاً.

كيف تحمي نفسك من المخاطر الكهربائية؟

عند وجودك في المنزل، تأكد من: