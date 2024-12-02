شكرا لقرائتكم خبر عن وأنت داخل على عمر التلاتين.. مارس هذه الرياضة لإنقاص وزنك بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

مع اقترابك من أواخر العشرينيات من العمر، سوف تلاحظ تباطؤ عملية التمثيل الغذائي لديك. ومع تراكم العمل والالتزامات الاجتماعية والمسؤوليات الأخرى، قد يبدو إيجاد الوقت لممارسة اللياقة البدنية بمثابة تحدٍ. وهنا يأتي دور المشي باعتباره تمرينًا مثاليًا منخفض التأثير - مثاليًا لأي شخص يتطلع إلى فقدان بضعة كيلوجرامات دون الالتزام بتدريبات عالية الكثافة، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

فوائد المشي لإنقاص الوزن السعرات الحرارية المحروقة

"بسرعة معتدلة تبلغ حوالي 3-4 ميل في الساعة، يمكن للشخص الذي يزن 70 كجم حرق ما يقرب من 250-300 سعر حراري في الساعة. ورغم أن المشي قد لا يحرق الكثير من السعرات الحرارية مثل الأنشطة الأكثر كثافة مثل الجري أو ركوب الدراجات، إلا أنه لا يزال بإمكانه المساهمة في إنقاص الوزن إذا تم القيام به بانتظام".

ممارسة التمارين الرياضية المستدامة



من أهم فوائد المشي هو استدامته. فعلى عكس التمارين عالية الكثافة التي قد تبدو مرهقة للمبتدئين أو أولئك الذين لديهم جداول زمنية مزدحمة، يمكن ممارسة المشي بشكل منتظم، حتى يوميًا. وهو أمر مهم بشكل خاص مع اقترابك من أواخر العشرينيات وما بعدها، عندما قد يستغرق التعافي من الأنشطة الشاقة وقتًا أطول.

تخفيف التوتر



يمكن أن يعمل المشي في الهواء الطلق على تقليل التوترمستويات التوتر، والتي بدورها يمكن أن تؤثر على فقدان الوزن. غالبًا ما يؤدي الإجهاد المزمن إلى الإفراط في تناول الطعام أو اختيار أطعمة غير صحية. يتيح لك الخروج للتنزه تصفية ذهنك وتقليل هرمونات التوتر، مما يسهل عليك البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهداف اللياقة البدنية والصحة.

وعلى الرغم من أن المشي قد يساعد في الحفاظ على نمط حياة صحي، إلا أن الاعتماد عليه وحده لفقدان الوزن قد لا يكون الاستراتيجية الأفضل. وإليك السبب، وفقًا لخبيرنا:

توصيات الخبراء لتحقيق أقصى قدر من فقدان الوزن في أواخر العشرينيات من العمر



إذا كنت في أواخر العشرينيات من عمرك وترغب بجدية في إنقاص وزنك، فقد يكون المشي جزءًا من الخطة، ولكن يجب أن يُستكمل بتمارين أخرى وتغييرات في النظام الغذائي. وفيما يلي بعض الاستراتيجيات المدعومة من قبل خبراء لمساعدتك على تحقيق أهدافك:

دمج تدريب القوة

مزج المشي مع فترات زمنية

جرب التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT)

التركيز على التغذية

ابق ثابتا

بالنسبة للمبتدئين، يتضمن تدريب القوة تمارين تعمل على تحسين قوة العضلات والقدرة على التحمل باستخدام المقاومة مثل الأوزان أو وزن الجسم، في حين أن التدريب المتقطع عالي الكثافة هي طريقة تمرين تتناوب بين فترات قصيرة من النشاط المكثف مع فترات تعافي قصيرة لتعزيز اللياقة القلبية الوعائية وحرق السعرات الحرارية بكفاءة.