شكرا لقرائتكم خبر عن قبل اتباع دايت قليل الملح.. 7 أشياء يجب أخذها فى الاعتبار لتجنب أى مشاكل صحية والان مع تفاصيل الخبر

يتجه معظم الناس تدريجيًا نحو اتباع أنظمة غذائية عصرية تساعد في تحقيق أهداف اللياقة البدنية بشكل أسرع، ولعل أحد هذه الأنظمة الغذائية هو النظام الغذائي قليل الملح، والذي يساعد في فقدان وزن الماء بشكل أسرع، ولكن هل هو مستدام على المدى الطويل؟ إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول هذا النظام الغذائي ولماذا يجب تجنب اتباع نظام غذائي قليل الملح، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

لماذا الملح؟

الملح معدن أساسي، وهو ضروري للعمل السليم للجسم، في حين أن تناول الملح باعتدال مهم، فإن تناول الملح المفرط يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم، وعلى الرغم من أن الاعتدال هو المفتاح، إلا أن التخلص تمامًا من الملح أو تقليله بشكل كبير من نظامك الغذائي قد لا يكون دائمًا الخيار الأفضل لصحتك.

فيما يلى.. 7 أسباب يجب أخذها في الاعتبار قبل اتباع نظام غذائي قليل الملح:

الصوديوم ضروري لوظائف الجسم

يلعب الصوديوم دورًا حيويًا في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك الحفاظ على توازن السوائل، ونقل النبضات العصبية، وتنظيم انقباضات العضلات، وهناك حاجة إلى مستوى معين من الملح حتى يعمل جسمك بشكل فعال، حيث يساعد الصوديوم في الحفاظ على ضغط الدم، وبدونه قد تعاني من الجفاف وتشنجات العضلات والتعب، ويمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي منخفض الملح إلى تعطيل هذه العمليات الأساسية.

نقص صوديوم الدم

عندما تستهلك كمية قليلة جدًا من الصوديوم، يمكن أن يصاب جسمك بنقص صوديوم الدم، وهي حالة تنخفض فيها مستويات الصوديوم في الدم بشكل خطير، وتشمل أعراض نقص صوديوم الدم الغثيان والصداع والدوار والارتباك، وفي الحالات الشديدة، النوبات والغيبوبة، ويمكن أن تكون هذه الحالة مهددة للحياة وغالبًا ما تكون نتيجة لتقييد الملح الشديد مع تناول كميات كبيرة من السوائل.

التأثير على مستويات الطاقة والمزاج

يشارك الصوديوم في الحفاظ على وظيفة الأعصاب السليمة وتوازن السوائل في الجسم، وعندما تنخفض مستويات الصوديوم لديك إلى مستوى منخفض جدًا، فقد تشعر بالتعب أو الضعف أو التقلب المزاجي بشكل غير عادي، ويبلغ بعض الأشخاص عن معاناتهم من الانفعال وصعوبة التركيز وضباب الدماغ عندما يكون تناولهم للملح منخفضًا جدًا، ويمكن أن تؤثر اضطرابات المزاج والطاقة هذه على جودة حياتك بشكل عام.

ضعف وظيفة العضلات

الصوديوم ضروري لتقلص العضلات ووظيفتها بشكل صحيح، عندما تكون مستويات الصوديوم منخفضة جدًا، فقد لا تنقبض العضلات بشكل صحيح، مما يؤدي إلى الضعف والتشنجات وحتى التشنجات، وهذا مهم بشكل خاص للرياضيين أو أولئك الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا بانتظام، ويمكن أن يعيق إجهاد العضلات وتشنجاتها أداءك ويسبب انزعاجًا.

ضعف صحة العظام

يلعب الملح دورًا في احتباس الكالسيوم في الجسم، وعندما تقلل من تناول الصوديوم بشكل كبير، تفرز كليتاك المزيد من الكالسيوم في البول، وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا إلى فقدان كثافة العظام، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، وبالتالي، يمكن أن يساهم اتباع نظام غذائي منخفض الملح في إضعاف العظام، وخاصة عند كبار السن أو المعرضين لخطر الإصابة بقضايا متعلقة بالعظام.

زيادة مقاومة الأنسولين

تشير بعض الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض الملح للغاية يمكن أن يزيد من مقاومة الأنسولين، مما يجعل من الصعب على الجسم تنظيم مستويات السكر في الدم، وتعد مقاومة الأنسولين عاملاً رئيسيًا في تطور مرض السكري من النوع 2، وقد يؤدي انخفاض الصوديوم إلى تفاقم المشكلة، حيث يعد موازنة تناول الملح مع العناصر الغذائية الأخرى أمرًا ضروريًا للحفاظ على مستويات صحية من السكر في الدم.

توازن الكهارل

تعد الكهارل، مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، ضرورية للحفاظ على الترطيب والوظيفة الخلوية السليمة للجسم، ويمكن أن يؤدي قلة الصوديوم إلى زعزعة توازن الكهارل في الجسم، مما يؤدي إلى أعراض مثل الصداع والتعب والدوخة وعدم انتظام ضربات القلب، ويساعد تناول كمية متوازنة من الصوديوم على إبقاء هذه الإلكتروليتات تحت السيطرة، مما يدعم صحة الخلايا بشكل عام