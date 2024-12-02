بقع بيضاء على اللسان.. 9 أعراض تشير إلى الإصابة بالإيدز

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذرت وزارة الصحة من خطورة مرض الإيدز، موضحة أنه يحدث عند دخول فيروس نقص المناعة البشرية إلى الجسم ويتغلب تدريجيا على الجهاز المناعي.

وذكرت في إنفوجرافيك نشرته “صحة مكة المكرمة” أن ينتقل عبر الممارسات الجنسية غير المحمية، والمشاركة في استخدام أدوات الحقن والحلاقة، وخلال فترة الحمل من الأم المصابة إلى الجنين وأثناء الرضاعة، وأيضا عبر نقل الدم الملوث من الشخص المصاب إلى الشخص السليم.

وفي سياق متصل كشف “تجمع المدينة المنورة الصحي” أعراض فيروس نقص المناعة البشري وتشمل: الصداع، والتعرق الليلي، وعدم وضوح الرؤية، وارتفاع حرارة الجسم، والسعال وضيق في التنفس، وفقدان الوزن، والإسهال، والطفح الجلدي، وبقع بيضاء على اللسان أو في الفم.

وشدد على أن عدم اكتشاف الإيدز وتلقي العلاج المناسب يؤدي إلى ظهور طفح جلدي وبقع بيضاء في الفم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط