نكات للأطفال مضحكة 2025 من عمر 3 حتى 11 سنة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2024 07:23 صباحاً - هل تصدقين أن الدراسات تثبت، أن الأطفال يبدأون بتطوير الفكاهة قبل أن يتجاوز عمرهم شهرًا واحدًا، حيث يمكنهم البدء في إيجاد أشياء مضحكة. يتطور حس الفكاهة مع تقدمهم في السن، وفي عمر الأشهر تثير حس الفكاهة لدى الأطفال (لعبة الغميضة، الدغدغة)، فيما الأطفال في سن عام واحد يثيرهم (المزاح، والتصرف مثل الحيوانات)، أما الأطفال في سن عامين، فيثير ضحكهم (فعل الأشياء بطريقة خاطئة، أو الكلمات غير المنطقية) وأخيرًا الأطفال في سن 3 سنوات، الذين يبدأون في فهم النكات السخيفة واللعب بالكلمات.

عندما يصلون إلى هذه المرحلة، لتكن في ذاكرتك. أفضل النكات للأطفال، من مرحلة ما قبل المدرسة (3 و4 سنوات) إلى الأطفال الكبار (8 أو 9 أو 10 أو 11 سنة). سواء كان أطفالك يحبون التصرف بشكل سخيف بشأن الطعام أو الحيوانات أو الرياضيات أو المشاهير أو المواقف السريالية، فمن المؤكد أن هذه النكات ستضع ابتسامة على وجوه الجميع.

نكات عن الحيوانات

نكات عن الحيوانات

لماذا عبرت الدجاجة ساحة اللعب؟

لتصل إلى المنزلق الآخر!

لماذا لا يأكل أسود السيرك المهرجين؟

لأن طعمهم غريب!

ماذا قالت البطة بعد أن اشترت مرطب الشفاه؟

أضفها إلى فاتورتي!

ماذا قال الكلب ذو الأرجل الثلاثة عندما دخل إلى الصالون؟

"أنا أبحث عن الرجل الذي أطلق النار على مخلبي!"

كيف تفرق بين الثور والبقرة؟

إما واحد أو الضرع!

لماذا لا يمكنك إرسال بطة إلى الفضاء؟

لأن الفاتورة ستكون فلكية!

ماذا قالت البقرة الأم لصغيرها؟

لقد حان وقت النوم في المرعى!

لماذا يطنطن الطائر الطنان؟

لأنه لا يعرف الكلمات!

ما نوع القطة التي تحب العيش في الماء؟

القطة الأخطبوطية.

لماذا عبر الديناصور الطريق؟

لأن الدجاج لم يكن قد تطور بعد.

ماذا نسمي البقرة التي لا تنتج الحليب؟

فشل الضرع – حليب فاسد.

ماذا تأكل القطط في وجبة الإفطار؟

فئران مقرمشة!

ماذا تسمي الفيل الذي لا يهم؟

الفيل الذي لا يهم!

أين يخبئ الدب القطبي أمواله؟

في بنك ثلجي!

لماذا تم إرسال المهر إلى غرفته؟

لم يتوقف عن اللعب!

ما نوع الكلب الذي يمتلكه الساحر؟

لابراكادابردور!

لماذا لم تستطع المهرة أن تغني أغنية "يوم ميلاد سعيد؟"

لأن صوتها كان أجش!

كيف تجعل الأخطبوط يضحك؟

بعشر دغدغات!

كيف تمنع الثور من الهجوم؟

خذ منه بطاقة الائتمان!

لماذا كانت الفراولة الصغيرة تبكي؟

لأن والديها كانا في ورطة.

أين تجد الفيل؟

نفس المكان الذي فقدته فيه!

ماذا تسمي النملة التي تحارب الجريمة؟

حارسة!

لماذا لا تمضغ الفيلة العلكة؟

إنها تفعل ذلك، ولكن ليس في الأماكن العامة.

كيف تجعل السنجاب يحبك؟

تصرف كالمجنون!

ما هو أول حيوان سافر إلى الفضاء؟

البقرة التي قفزت فوق القمر

هل تحفظين أسئلة مضحكة تطرح على الأطفال؟

نكات عن الخضروات والفاكهة

نكات عن الخضروات والفاكهة



لماذا الفلفل هو الأفضل في الرماية؟

لأنه حار!

كيف يتحول الخيار إلى مخلل؟

يمر بتجربة قاسية.

ماذا قالت الموزة للكلب؟

لا شيء. الموز لا يستطيع التحدث.

لماذا ذهبت الموزة إلى الطبيب؟

لأنها لم تكن تقشر جيداً.

كيف يمكنك إصلاح القرع المتشقق؟

باستخدام رقعة القرع.

ما هي الفاكهة التي نسميها جذابة ؟

تفاحة جميلة!

لماذا فاز الملفوف بالسباق؟

لأنه كان متقدمًا.

نكات مواقف غريبة

لماذا ألقى جوني الساعة من النافذة؟

لأنه أراد أن يرى الوقت يمر بسرعة.

ماذا قال أحد المرحاضين للآخر؟

يبدو أنك متوتر.

ماذا قال أحد القبعتين للآخر؟

انتظر هنا - سأستمر في المضي قدمًا!

ماذا قالت العين اليسرى للعين اليمنى؟

بيننا رائحة!

ماذا قال الميكروويف للميكروويف الآخر؟

هل الجو حار جدًا هنا؟

ما اسم الغازات التي يطلقها الديناصور؟

ريح من الماضي.

ما هو الشيء الذي يسقط في الشتاء ولا يتأذى أبدًا؟

الثلج!

ما هو اسم الحب الحقيقي للشبح؟

صديقه الغول.

ماذا قال أحد البركانين للآخر؟

أنا أقذفك بالحمم!

متى تدق الساعة 13؟

عندما يحين الوقت لشراء ساعة جديدة.

كيف تجعل المناديل ترقص؟

شغل لها الموسيقى.

ماذا قالت الزهرة الكبيرة للزهرة الصغيرة؟

مرحبًا يا برعم!

لماذا وضع الرجل أمواله في الثلاجة؟

كان يريد نقودًا باردة!

ماذا نسمي رجل الثلج القديم؟

الماء.

لماذا لا يخاف الروبوت أبدًا؟

لديهم أعصاب من فولاذ.

نكات عن الأشخاص

ماذا قال القراصنة عندما بلغوا الثمانين من عمرهم؟



ماذا قال القراصنة عندما بلغوا الثمانين من عمرهم؟

"لن نتمكن من إخافتكم"

لماذا سقط الممثل من بين ألواح الأرضية؟

لقد كانوا يمرون عبر خشبة المسرح!

لماذا سقط رجل عجوز في بئر؟

لأنه لم يستطع الرؤية بشكل جيد!

لماذا لعب رجال الشرطة البيسبول؟

أرادوا أن يمسكوا الكرة!

متى تصبح النكتة نكتة "أبوية"؟

عندما تكون النكتة عن أحد الوالدين.

كم يكلف ثقب أذني القراصنة؟

حوالي دولار واحد للأذن.

كيف تتحدث إلى عملاق؟

استخدم كلمات كبيرة!

ما نوع الجائزة التي حصل عليها طبيب الأسنان؟

لوحة صغيرة.

لماذا رفض الرجل الخفي عرض العمل؟

لأنه لم يكن يتصور نفسه قادراً على القيام بذلك.

ماذا قال رائد الفضاء عندما ارتطمت طائرته بالقمر؟

"أنا أبولو".

لماذا لم يتمكن رائد الفضاء من حجز فندق على القمر؟

لأنه كان ممتلئًا.

هل تعجبك نكات مضحكة للأطفال 2024؟

نكات عن الطعام

ماذا تسمي المعكرونة المزيفة؟

إمباستا!

ماذا قال أحد الطبقين للآخر؟

العشاء على حسابي!

ماذا يأكل العداءون قبل السباق؟

لا شيء، فهم يصومون!

ما هو أسوأ من العثور على دودة في تفاحتك؟

العثور على نصف دودة.

ما هي الوجبة الخفيفة المفضلة لدى الكمبيوتر؟

رقائق الكمبيوتر!!

ماذا قال الذرة الصغيرة للذرة الأم؟

أين الفشار؟

ما رأيك في ذلك المطعم الجديد على سطح القمر؟

كان الطعام جيدًا، لكن لم يكن هناك جو مناسب.

ما هو العصير المفضل لدى المهر؟

إنها تحب عصير الليمون حقًا.

ماذا تحصل عليه إذا التقت فطيرة مع ثعبان؟

ماراثون الفطائر.

125. ماذا تفعل إذا علق زبدة الفول السوداني بمقبض بابك؟

استخدم إطار الباب.

لماذا لم يكمل الروبوت إفطاره؟

لأن عصير البرتقال طلب منه التركيز.

لماذا لم تفز البرتقالة بالسباق؟

لقد نفد منها العصير.

أفكار مرحة للاحتفال مع الأطفال في ليلة رأس السنة 2022

نكات عن المدرسة

ماذا يفعل الكتاب في الشتاء؟



لماذا لم يتمكن الهيكل العظمي من الذهاب إلى المدرسة؟

لأنه يكره الذهاب هناك!

لماذا أكل الطالب واجباته المدرسية؟

لأن المعلمة قالت له إنها قطعة من الكعكة!

ما اسم البطة التي تحصل على جميع الدرجات (أ) في المدرسة؟

البطة الحكيمة.

لماذا أحضرت الطفلة سلمًا إلى المدرسة؟

لأنها أرادت الذهاب إلى المدرسة الثانوية.

لماذا ترتدي المعلمة نظارة شمسية في المدرسة؟

لأن طلابها أذكياء للغاية.

ماذا قالت الورقة للقلم؟

اكتب!

ما هو الشيء الذي له أوراق كثيرة ولكنه لا ينمو أبدًا؟

الكتاب!

لماذا كان الكمبيوتر باردًا؟

لقد ترك نافذته مفتوحة!

ماذا يفعل الكتاب في الشتاء؟

يرتدي سترة.

نكات عن الألوان

ما هو الشيء الأحمر ورائحته مثل الطلاء الأزرق؟

طلاء أحمر!

ماذا حدث عندما سقط اللحية الزرقاء في البحر الأحمر؟

لم يعد هناك حيلة!

ماذا قال النمل الأبيض عندما دخل إلى المطعم؟

"أين عامل الكباب؟"

ما هو الشيء البني اللون، المشعر، الذي يرتدي نظارة شمسية؟

جوز الهند الرائع.

كيف تبرق الأسنان الصناعية كالنجوم؟

عندما تظهر في الليل!

ما هو اللون الأخضر الذي يمكنه الطيران؟

سوبر بيكل!

لماذا احمر وجه الطماطم؟

لقد رأت صلصة السلطة.

تابعي معنا نكات للأطفال مضحكة في 2022