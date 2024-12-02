علاجات طبيعية آمنة للأطفال لتخفيف المغص وآلام البطن

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2024 07:23 صباحاً - إذا أخبركِ طفلك ذات يوم بأن بطنه تؤلمه؛ فعلى الأرجح أنكِ ستجرين بحثاً عبْر الإنترنت؛ فهناك عدد من الأشياء التي يمكن أن تسبب آلام المعدة عند الأطفال، ربما يكون ذلك بسبب شيء تناولوه، أو أنهم جائعون فقط. أو ربما يشعرون بالتوتر بشأن شيء ما. ولكن لحسن الحظ، يمكن علاج معظمها في المنزل، بطرق هي في متناول يديك بالفعل؛ بدءاً من شاي الأعشاب، إلى وسادات التدفئة، والعلاجات الكثيرة. فيما يلي، سنوضح بعض هذه العلاجات الطبيعية التي يمكن عملها في المنزل لآلام المعدة عند الأطفال، إلى جانب الأسباب الشائعة لآلام المعدة، ومتى يجب الاتصال بمقدم الرعاية الصحية. حسب اقتراح الأطباء والاختصاصين أنفسهم.

علاجات منزلية آمنة للأطفال لألم المعدة

آلام المعدة شائعة بين الأطفال، ويمكن أن تكون ناجمة عن عدد من الأسباب. وقد تستمر معظم آلام البطن لبضع ساعات أو أقل، ويمكن علاجها بسهولة في المنزل. لكن تعتمد طريقة علاج آلام معدة طفلك بالطبع على السبب الأساسي. ولكن إليك بعض العلاجات المنزلية الموصَى بها من قِبل الخبراء؛ لتجربتها عندما يصاب طفلكِ بآلام في البطن.

قومي بتدفئة بطنه

قومي بتدفئة بطنه



إن وضع زجاجة ماء ساخن أو وسادة تدفئة على بطن طفلك أثناء جلوسه أو استلقائه، من شأنه أن يساعد في تخفيف بعض الألم. أو يمكنك بدلاً من ذلك أن تقدّمي له حماماً دافئاً ومريحاً لتخفيف الانزعاج، ذلك أن الحرارة تَزيد من تدفق الدم إلى سطح الجلد؛ مما قد يقلل من الشعور بالألم القادم من عمق البطن.

حاولي أن تجعلي طفلك يرتاح

عندما يشعر طفلك بألم في البطن، حاولي أن تجعليه يرتاح. ومن المفيد أيضاً أن تجعلي طفلك يتنفس بعمق. من المعروف أن التنفس العميق يخفف من القلق عند الأطفال؛ حيث يمكن أن يؤدي التوتر إلى تفاقم أعراض البطن (وحتى التسبب فيها) لدى الأطفال.

إذا كان سبب آلام بطن طفلك غير معروف؛ فاستغلي هذه الفرصة لسؤال طفلك عما إذا كان هناك أيّ شيء يقلقه. شجعيه على التواصل المفتوح معك، ووفّري بيئة داعمة له لمشاركة أفكاره ومشاعره.

قومي بتدليك بطنه

إذا كنتِ تشكّين في أن آلام بطن طفلك قد تكون ناجمة عن الغازات أو عسر الهضم؛ فإن التدليك اللطيف لبطن الطفل قد يساعد. لأن طفلك قد يضع يديه على مكان الألم في بطنه بشكل غريزي. حاولي أن تقدّمي له بعض اللمسات المهدئة، أو شجعيه على تدليك بطنه إذا كان يشعر بالراحة.

هل قرأت عن طرق إخراج الغازات من بطن الرضيع؟

قدّمي له شاي البابونج

قدّمي له شاي البابونج



قدّمي لطفلك كوباً من شاي البابونج (كوب واحد من الماء لكل كيس شاي) ليشربه؛ حيث يُعتبر شاي البابونج علاجاً منزلياً ممتازاً لاضطرابات المعدة غير المعقدة؛ لأنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومهدئة، وكلها قد تساهم في تقليل الانزعاج البطني؛ حيث يساعد البابونج على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي العلوي؛ مما يخفف من الانقباضات التي تحرك الطعام عبْر المعدة والأمعاء الدقيقة، وقد يخفف هذا من التشنجات وتشنجات البطن.

قدّمي له شاي زنجبيل

المكوّن الرئيسي المهدئ للمعدة في الزنجبيل هو الجينجيرول، وهو مضاد للأكسدة قوي، يساعد على تقليل إنتاج الجذور الحرة وضررها المحتمل على الجسم. ومن المعروف أيضاً أن الجينجيرول يقلل من الغثيان وعدم الراحة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات على زيادة العصارات الهضمية وتحييد أحماض المعدة.

ولا بأس من إعطاء طفلك كميات صغيرة من المشروبات الغازية مثل مشروب الزنجبيل بالصودا عندما يعاني من آلام في المعدة، طالما أن الصودا تحتوي على الزنجبيل الحقيقي (لكن اعلمي أنه لا تحتوي كل العلامات التجارية على الزنجبيل). ولكن إذا جرّب طفلك ذلك؛ فإن شاي الزنجبيل الطازج أو حتى الزنجبيل المسكر، أفضل لأنه مليء بالجينجيرول.

قدّمي له شاي النعناع

إذا لم يكن طفلك من محبي نكهة الزنجبيل؛ فحاولي تقديم رشفات من شاي النعناع بدلاً من ذلك. فقد ثبت أن النعناع له تأثير مهدّئ على عضلات المعدة، كما أن النعناع لديه القدرة على تحسين تدفُّق الصفراء، التي يستخدمها الجسم للهضم.

إذا رفض طفلك شرب الشاي، يمكنه تناول حلوى النعناع. ورغم أنها ليست قوية، إلا أنها قد تهدئ معدته (فقط لا تقدّمي هذه الحلوى للأطفال الرُضع أو الصغار؛ لأنها قد تشكل خطر الاختناق).

قومي بالعلاج الانعكاسي

قومي بالعلاج الانعكاسي



تُعتبر القدمان، دليل انعكاس الطعام؛ فهناك آلاف الأعصاب في القدمين واليدين، والتي عند تطبيق تقنيات محددة، يمكن أن تتسبب في استرخاء الجسم بالكامل والشعور بالهدوء، تتوافق منطقة البطن مع القوس المركزي للقدم اليسرى. ولتنشيط هذا الاتصال اتبعي الآتي:

أمسكي قدم طفلك اليسرى براحة يدك اليمنى، وباستخدام يدك اليسرى ضعيها تحت مقدمة القدم، ثم اضغطي عليها بإبهامك بشكل ثابت ومتساوٍ.

استخدمي حركة أمامية تشبه حركة اليرقة (اضغطي على نقطة واحدة، ثم تحركي للأمام قليلاً، وكرري ذلك) للمرور عبْر القدم.

قومي بتبديل اليدين وكرري ذلك من اليمين إلى اليسار، باستخدام إبهام يدكِ اليمنى، واستمري حتى تغطي منتصف القوس.

قدّمي لطفلك الأطعمة المعتدلة

إذا كان طفلك لايزال لديه شهية على الرغم من آلام البطن؛ فدعيه يأكل كميات صغيرة من الأطعمة البسيطة، مثل: الخبز المحمص، والمعكرونة، ودقيق الشوفان، والأرز، وصلصة التفاح. وتجنّبي الصلصات، أو التوابل؛ فالأطعمة الخفيفة أقل تهييجاً للمعدة وأسهل هضماً من الأطعمة الحارة أو الدهنية. هذه الأطعمة ليست أقل عُرضة للتسبب في القيء فحسب؛ بل إنها تساعد الجهاز الهضمي على العودة إلى وظيفته الطبيعية بسرعة أكبر.

قدّمي لطفلك الزبادي

الزبادي فعال في علاج تقلصات البطن الأساسية، وهو غذاء شائع لعلاج الإسهال. وعادةً ما تعيش البكتيريا "النافعة" في أمعاء طفلك وتساعد في عملية الهضم. وإذا كان يعاني من فيروس معوي أو إسهال؛ فقد يتخلص من البكتيريا النافعة؛ مما قد يؤدي إلى إطالة مدة الأعراض. لذلك يعَد تناوُل الزبادي مع البكتيريا الحية (أو خلطه مع مكمل غذائي على شكل مسحوق) يوفّر البكتيريا النشطة التي يمكن أن تساعد في إعادة الهضم إلى وضعه الطبيعي.

أخضعي طفلكِ لحمية الكراب

إذا كان طفلكِ يعاني من آلام في البطن بسبب الإمساك؛ فقد توصّل الدكتور مايكل رويزن، المؤلف المشارك لكتاب YOU: Raising Your Child، إلى اختصار سهل (وسهل التذكر!) لتذكُّر كيفية مساعدة طفلك وهو: CRAP.

حيث يعتقد الدكتور مايكل رويزن أن النظام الغذائي CRAP هو نظام غذائي يحتوي على الألياف التي تعمل على "تخفيف التشنجات" بشكل طبيعي: الكرز والزبيب والمشمش والخوخ المجفف. إذا كان طفلك في سن المدرسة يتناول أقل من خمس حصص من الفاكهة يومياً؛ فامنحيه نصف كوب من أيٍّ من هذه الفاكهة، ثلاث إلى خمس مرات يومياً. وبالنسبة للأطفال دون سن الرابعة، من الأفضل هرس هذه الأطعمة لتقليل خطر الاختناق، يجب أن يتناول الأطفال الصغار نصف كوب يومياً.

كثفي النشاط البدني

إذا كان ألم المعدة لدى طفلك مرتبطاً بالإمساك؛ فهذا هو الوقت المثالي للذهاب إلى الملعب. يمكن أن يساعد النشاط البدني في الحركة عبْر الجهاز الهضمي، في حين أن الاستلقاء في السرير قد يؤدي إلى الإمساك عند الطفل. وستجدين أن هذا العلاج فعال. حيث تشمل الأنشطة المقبولة: المشي، والجري المعتدل، واللعب في الخارج، أو ممارسة لعبة فيديو "نشطة". لكن ينصح الأطباء بتأجيل الأنشطة التي تتطلب تحريك البطن، مثل: الدوران، والتعلق بالقضبان، والقيام بحركات بهلوانية.

الأسباب الشائعة لألم المعدة عند الأطفال

حساسية بروتين حليب البقر



يمكن أن تتراوح آلام المعدة عند الأطفال من عدم الراحة الخفيف إلى أعراض أكثر شدة مثل: التقلصات أو الغثيان أو القيء أو الإسهال. ورغم أن آلام البطن ليست ممتعة، إلا أن معظمها لا يشكل مشكلة صحية خطيرة. تشمل الأسباب الأكثر شيوعاً لألم المعدة عند الأطفال ما يلي:

الغاز.

الإمساك.

عسر الهضم أو الإفراط في تناول الطعام.

حساسية بروتين حليب البقر.

عدم تحمُّل اللاكتوز.

التسمم الغذائي عند الطفل

فيروس في المعدة.

التهاب الحلق.

التوتر أو القلق.

هل من الآمن علاج آلام المعدة عند الأطفال بالأدوية؟

يمكن علاج معظم آلام المعدة اليومية بنجاح باستخدام العلاجات المنزلية. قد تستدعي مشاكل المعدة الشديدة أو المزمنة استخدام الأدوية، ولكن استشيري دائماً الطبيب قبل إعطاء طفلك دواءً لألم المعدة. فالعديد من الأدوية التي يلجأ إليها البالغون عندما يعانون من مشاكل في البطن (مثل ببتو-بيسمول) ليست آمنة للأطفال، وبعضها (مثل الإيبوبروفين) يمكن أن يسبب المزيد من اضطراب البطن.

هل تدربت على طرق علاج ألم البطن عند الأطفال في المنزل؟

متى يجب عليك الاتصال بالطبيب؟

متى يجب عليك الاتصال بالطبيب؟



يمكن أن تعمل العلاجات المنزلية على علاج آلام المعدة اليومية، ولكن في بعض الأحيان يكون من الضروري زيارة الطبيب. كما أن فقدان الشهية أكثر خطورة وقد يثير القلق بعد بضعة أيام. يجب معالجة الإمساك في غضون أسبوع إذا لم يساعد تغيير النظام الغذائي، وتشمل الأسباب التي قد تدفعك إلى الاتصال بالطبيب بشأن آلام معدة طفلك، ما يلي:

آلام المعدة التي لا تتحسن بالعلاجات المنزلية أو تزداد سوءاً.

آلام المعدة متوسطة أو شديدة (تمنع طفلك من القيام بالأنشطة الطبيعية وقد توقظه من النوم).

شكاوى مزمنة من آلام المعدة غير المبررة، أو آلام المعدة المتكررة.

آلام في المعدة مصحوبة بفقدان الشهية لفترة طويلة.

ألم شديد في الجانب الأيمن السفلي من البطن (قد يشير إلى التهاب الزائدة الدودية).

آلام المعدة بعد أيّة إصابة أو حادث.

آلام في المعدة مصحوبة بأعراض أخرى مثل: علامات الجفاف عند الأطفال والحمى والقيء والإسهال وبراز دموي والتعب وحموضة المعدة وصعوبة البلع أو صعوبة التنفس.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.