في اليوم الوطني الإماراتي الـ53: فعاليات وإنجازات وأجمل ما قيل

فعاليات اليوم الوطني الإماراتي

صبية تزيّن وجهها بألوان علم وطنها

أهم فعاليات الاحتفال

ألعاب وأضواء مبهرة ضمن فعاليات اليوم الوطنى الإماراتي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2024 07:23 صباحاً - تحتفل دولة الإمارات اليوم 2 ديسمبر- كعادة كل عام، بإحياء ذكرى تأسيس الاتحاد، الذي حدث في 30 نوفمبر 1971م؛ حيث يشارك جميع المواطنين بالفعاليات المليئة بالبهجة والسعادة، بجانب العروض والاحتفالات المميزة. ويعود أصل الاحتفال ب، إلى يوم سجّل التاريخ بداية سيادة المنطقة. وللتعرُّف إلى التفاصيل، كان اللقاء وأستاذ التاريخ بالصف الثانوي محمود حافظ، وحديث عن فعاليات الاحتفال، وعما وصل إليه تعليم الفتاة، وقراءة لأجمل ما قيل عن هذا اليوم الوطني الإماراتي.بعد إعلان البريطانيين نيتهم في الانسحاب من الإمارات بحلول 1971، اتفق الشيخ زايد آل نهيان والشيخ راشد آل مكتوم، على لم شمل الإمارات في 2 ديسمبر 1971. وإذا كان شعار العام الماضي لليوم الوطني هو: "رحلة نحو غد مستدام"، وما يعني هذا من دوام النجاح والتقدم وتوالي الإنجازات.وشعار هذا العام والذي يفخر به كل مواطن، هو شعار: "روح الاتحاد"؛ ليكون الشعار الرسمي الذي اعتمده اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تعميمه ليكون الشعار الرسمي لكافة الفعاليات في كل إمارات الدولة. ولقد استمد تصميم الشعار من رؤية الوالد المؤسس الشيخ "زايد بن سلطان آل نهيان" طيّب الله ثراه.ومع الاحتفالات التي تغمر قلوب الجميع وتمنحهم مشاعر وطنية كريمة من العز والفخر، وتعم جميع الأعمار؛ بل تمتد حتى المقيمين فيها، يشعر الجميع بالانتماء والحب والفخر، بلا تمييز ولا تفرقة، ولقد بدأ الاستعداد منذ أيام مضت لتزيين الشوارع والمواقع السياحية الشهيرة بألوان العلم الإماراتي.بينما استعدت المراكز التجارية بعدد من الأنشطة، والنتيجة انتشار الفعاليات في جميع أنحاء الدولة، شاملةً: أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، الفجيرة، ورأس الخيمة. ولهذا مُنحت الجهات الحكومية والوزارات والمدارس والجامعات والشركات الخاصة عطلة رسمية لمدة يومين.تحتفل أبوظبي باليوم الوطني عبْر سلسلة من الفعاليات البارزة والحفلات الموسيقية، وأهم هذه الفعاليات: حفل كوكبة من النجوم، حفل ليالي النجوم، احتفالات الألعاب النارية في أبوظبي.تزيّن الألعاب النارية سماء كورنيش أبوظبي، ومدينة العين، ومنطقة الظفرة، بالإضافة إلى ذلك، تُقام عروض الألعاب النارية في عدة مناطق أخرى.تبذل بلدية أبوظبي جهوداً لتجميل شوارع العاصمة بألوان علم الإمارات وتصاميم مجسمات فنية مبتكرة، وتتوزع هذه الزينة على الشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى الجسور في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي ومنطقة الكورنيش.تستضيف دبي مجموعة متنوّعة من الاحتفالات الغنائية، إلى الألعاب النارية، وغيرها من الفعاليات التي تلائم الفئات العمرية كافة.وفي الشوارع يرقص الإماراتيون الرقصات الشعبية التراثية، كما يتم إقامة العروض العسكرية والجوية.يرتدي المواطنون ألوان العلم الإماراتي كرمز للعيد، ويزينون منازلهم وأماكن عملهم، وسياراتهم، وشوارعهم، للاحتفال باليوم. بالإضافة إلى ذلك؛ فإنهم يقومون بتزيين أشجار النخيل بأضواء ألوان العلم، وكذلك الفنادق، ومراكز التسوُّق، بجانب الألعاب النارية، وإنارة علم الإمارات على برج الخليفة.

طالعي تفاصيل الخبر بالتقرير التالي: إطلاق منصة Guided الإلكترونية لتعزيز دور الشباب الإماراتي

تعليم الفتاة بالإمارات من أهم الإنجازات

الإمارات بالمرتبة الأولى عالمياً في نسبة تعليم الفتيات

أجمل ما قيل عن اليوم الوطني الإماراتي

كل الحب والتهاني لدولة الإمارات

هي دولة لا ترضى إلا بالعزة لها ولأبنائها، كما أنها دوماً فاتحة أبوابها بالحب والسلام والإخلاص، بتاريخها وحضارتها وأمجادها.

مرحباً باليوم الوطني العظيم، أتى لينبض فينا بالحب والفخر، كل عام ودولة الإمارات العربية بخير، كل عام ومجدها ممتد.

يا بلادي يا أعز البلدان، يا بلادي يا أرض المجد والوجدان، كل عام والإمارات رافعة الرايات، كل عام وبلادنا كريمة عظيمة.

كل الحب والتهاني لدولة الإمارات، كل عام وكل عربي فخور بدولته، كل الحب والأمنيات بالسعادة والسلام للإمارات حكومةً وشعباً.

كل عام والفخر يملأ صدور أبنائك، كل عيد وطني وأنتِ عالية، في يومك الوطني تبدين كالملكة وسط صقور العرب لامعة.

شاركي طفلك فرحة الاحتفالات

أشكال الانتماء للوطن

طفلة صغيرة تتابع فعاليات اليوم الوطني على النت

المحافظة على نظافة الطرقات والأماكن والمرافق العامة.

التشارك والتطوع في الأعمال التطوعيّة والخيريّة لخدمة المجتمع.

الالتزام بالقوانين الموجودة داخل الوطن والضوابط السلوكية.

احترام العادات والتقاليد والأعراف الموجودة داخل الوطن.

الالتزام بالإشارات الوطنية كالنشيد الوطني، والعلَم، وكل الرموز.

الاعتزاز والفخر بالوطن، واسمه، ورموزه، داخل الوطن وخارجه.

مشاركة الوطن بأفراحه، وأحزانه. الانتماء هو الشعور بالأمان، وبالرضا والقدرة على تحقيق الذات، والقدرة على المشاركة.

هناك فخر من نوع ثانٍ، يتحدث عن تعليم الفتاة وما وصلت إليه المرأة محلياً وعالمياً في دولة الإمارات العربية؛ حيث تركز الدولة على أن ينعم الإماراتيون بالتعليم المجاني في المدارس الحكومية والجامعات.بجانب الحرص على القضاء على التفاوت بين الفتى والفتاة، وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم بينهم. ووفقاً لدستور دولة الإمارات، يُعتبر التعليم الأساسي إلزامياً في المرحلة الابتدائية، ومجانياً في جميع مراحله.في يوليو 2012، أطلق مجلس الوزراء قانوناً جديداً ينص على إلزامية التعليم على كل مَن أكمل ست سنوات، واستمرارية إلزامه حتى التخرُّج من الصف 12، أو بلوغ سن الثامنة عشرة، أيهما يأتي أولاً.اليوم نالت المرأة الإماراتية حقوقها كاملة؛ فهي حاصلة على أكبر نسبة من بين نساء العالم في التمثيل الوزاري، وتتقاسم مع الرجل عضويتها في قبة البرلمان "الإماراتي والمجلس الوطني الاتحادي".وتبوّأت مكانة رفيعة في القطاع الدبلوماسي والتعليمي والشرطي والأمني والطبي والبيئي وغيرها من المواقع القيادية، وقفزت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المرتبة الأولى عالمياً في تطور نسبة تعليم الفتيات.وصلت نسبة الإناث في التعليم الجامعي في الإمارات إلى نحو 144,1% مقارنةً بعام 1990، وهي من أعلى النسب في العالم.وحب الوطن في عمر 6 سنوات؛ فهو سمة أساسية يجب أن تُزرع منذ الصِغر، وللأبوين دَور كبير في انتماء الطفل لوطنه والحفاظ على حبه.وتلك الفرحة داخل البلد، بطريقة مبسّطة وسهلة. وبجانبها، احكي لطفلكِ عن تاريخ بلده وسبب الاحتفال.وذلك بقراءة القصص البطولية التاريخية، الخاصة بحب الوطن، ومناقشتها مع الطفل، وأجيبي على تساؤلاته. علّمي الطفل احترام قوانين الوطن والتقاليد والعادات والديانات باختلافها.تجاه وطنه الصغير وهي الأسرة. تعليم الطفل، أن الحفاظ على الوطن والتضحية لرفع شأنه، سمة واجبة يجب التحلي بها.