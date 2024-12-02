أسباب ارتفاع كريات الدم البيضاء عند الأطفال حديثي الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2024 07:23 صباحاً - يحتاج جسم الطفل إلى مستويات طبيعية من الكريات البيضاء للقيام بوظائفه، ويعد ارتفاع تلك الكريات علامة على أن عدد خلايا الدم البيضاء أكبر من الطبيعي، وتعد هذه الحالة هي استجابة مناعية طبيعية ومع ذلك، يمكن أن تشير هذه الحالة إلى إصابة طفلك ببعض الأمراض التي يجب الانتباه إليها.

على الجانب الآخر وفقاً لموقع "هيلث لاين" يعد لخلايا الدم البيضاء دور مهم في حماية الأطفال من الأمراض المختلفة، وعلى الرغم من أن خلايا الدم البيضاء تساهم بحوالي 1% فقط من الدم، إلا أن لها تأثيراً كبيراً على صحة الجسم، لذا يجب على الأم عدم تجاهل زيادة خلايا الدم البيضاء، لأن ذلك يشكل خطراً على صحة الطفل ويسبب العديد من المشاكل في تدفق الدم في الجسم. إليك وفقاً لموقع "هيلث لاين" المزيد عن ارتفاع كريات الدم البيضاء عند الأطفال.

ارتفاع كريات الدم البيضاء عند الأطفال

يجب الحذر عند ارتفاع كريات الدم البيضاء لدى طفلك- الصورة من موقع Freepik

تساعد كريات الدم البيضاء الجسم على محاربة الالتهابات والأمراض المختلفة والذي ينتجها نخاع العظام بشكل مستمر لتنتشر في جميع أنحاء الجسم من خلال مجرى الدم، وتعتبر خلايا الدم البيضاء جزءاً مهماً من جهاز المناعة، فعندما يضعف جهاز المناعة، يكون الجسم أكثر عرضة لهجمات الفيروسات والبكتيريا والفطريات والطفيليات التي تسبب دخول المرض إلى الجسم. لذلك، عندما تكون قيمة كريات الدم البيضاء مرتفعة لدى الطفل، عليك أن تكوني حذرة لأن هناك عدداً مختلفاً ومتنوعاً من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء، من ضمنها الإصابة بالسرطان.

على الجانب الآخر يجب الانتباه إلى أنه لدى الأطفال حديثي الولادة، يتراوح عدد كريات الدم البيضاء الطبيعية بين 9000-30000 لكل ميكروليتر (ملي لتر) من الدم، أما لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين، تكون نسبة كريات الدم البيضاء الطبيعية من 6200-17000 مل من الدم.

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أسباب ارتفاع كريات الدم البيضاء لدى الأطفال

هناك عدة حالات يمكن أن تسبب زيادة عدد كريات الدم البيضاء عند الأطفال، وهي على النحو التالي.

الإصابة بسكري الحمل

الأمهات اللاتي يعانين من سكري الحمل معرضات لخطر ولادة أطفال لديهم زيادة في خلايا الدم البيضاء، وهناك عامل آخر وهو نقص الأكسجين الذي يصل إلى أنسجة جسم الجنين خلال فترة الحمل.

الإنتان الوليدي

بعض الحالات، مثل الإنتان الوليدي، يمكن أن تؤدي أيضاً إلى ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء، وهو عبارة عن عدوى دموية تهاجم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 90 يوماً. ويمكن ملاحظةهذه الحالة لدى الأطفال حديثي الولادة في الأسبوع الأول من العمر.

يمكن أن يصاب الطفل بأعراض الإنتان الوليدي بسبب الإصابة ببعض أنواع البكتيريا، مثل الإشريكية القولونية والليستيريا وأنواع عديدة من المكورات العقدية.

متلازمة داون لدى الأطفال

الأطفال المصابون بمتلازمة داون معرضون أيضاً لخطر زيادة عدد كريات الدم البيضاء وعادة، تظهر هذه الحالة خلال فترة ما بعد الولادة.

علامات وأعراض ارتفاع كريات الدم البيضاء عند الأطفال

تختلف أعراض ارتفاع كريات الدم البيضاء عند الأطفال، وذلك اعتماداً على السبب الذي يسبب زيادتها في الجسم، فيما يلي بعض الأعراض الخطيرة التي قد تظهر:

معاناة الطفل من الحمى.

انخفاض وزن الطفل.

الشعور بالتعب بسهولة.

ظهور طفح جلدي على الجلد وحكة.

المعاناة من ضيق في التنفس.

التعرض لاضطرابات في وظيفة العين.

الصفير.

التعرق البارد.

كدمات على الجلد.

مضاعفات ارتفاع كريات الدم البيضاء عند الأطفال

سرطان الدم قد يسبب ارتفاع كريات الدم البيضاء - الصورة من موقع AdobeStock

ارتفاع مستويات خلايا الدم البيضاء تعد مؤشراً على إصابة طفلك بأعراض سرطان الدم الحاد، مما يعطل تدفق الدم ونتيجة لذلك، قد تحدث متلازمة فرط اللزوجة والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة أخرى، مثل السكتة الدماغية أو النزيف الداخلي أو مشاكل في الرؤية.

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تشخيص ارتفاع كريات الدم البيضاء عند الأطفال

عند الكشف عن ارتفاع مستويات كريات الدم البيضاء لدى الأطفال، سيقوم الطبيب بإجراء فحص ويسأل أيضاً عن الأعراض التي يعاني منها الطفل.

سيقوم الطبيب أيضاً بمراجعة التاريخ الطبي للطفل لمعرفة أي عوامل تؤدي إلى إصابته بهذه الحالة، ولتأكيد التشخيص، سيتم أيضاً إجراء فحوصات إضافية كفحص الدم الكامل.

عادة ما يكون هذا الفحص كافياً لتأكيد التشخيص ومع ذلك، إذا لزم الأمر، يتم أيضاً إجراء فحص نخاع العظم لتأكيد التشخيص.

علاج ارتفاع الكريات البيض عند الأطفال

في الواقع، يمكن أن تعود خلايا الدم البيضاء إلى وضعها الطبيعي مرة أخرى بعد انتهاء سبب ارتفاعها إلا أنه في المقابل، إذا تسببت خلايا الدم البيضاء الزائدة لدى الطفل في بعض المضاعفات الصحية، مثل فرط اللزوجة، فقد يوصي الطبيب بإجراء نقل جزئي للدم، مما يقلل العدد الإجمالي لخلايا الدم البيضاء ويقلل من لزوجة الدم ويمكن أن يتدفق الدم بسلاسة.

متى يجب عليك رؤية الطبيب؟

يجب أن تكوني دائماً في حالة تأهب لتتعرفي إلى الأعراض الخطيرة لدى الأطفال واستشارة طبيبك إذا كان طفلك يعاني من الأعراض التالية.

حمى.

ظهور الكدمات بسهولة.

الغثيان والقيء.

تعب.

فقدان الوزن المفاجئ.

فقدان الشهية.

التعرق المتكرر، حتى في الليل.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.