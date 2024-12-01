صحة ورشاقة

كيف يؤثر التدخين على ضغط الدم؟

0 نشر
سارة السيد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن كيف يؤثر التدخين على ضغط الدم؟ والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذر مجلس الضمان الصحي من خطورة التدخين على ضغط الدم، موضحا أنه يؤدي إلى تلف جدران الأوعية الدموية وتراكم الدهون داخل جدران الشرايين.

وأوضح في إنفوجرافيك نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أنه يتسبب في اضطرار القلب إلى العمل بجهد أكبر، مما يؤدي إلى زيادة ضربات القلب وارتفاع مؤقت في ضغط الدم.

وبين أن مضاعفات عدم السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، تشمل: النوبة القلبية، والسكتة الدماغية، وفشل القلب، وفشل الكلى، ومشكلات في النظر.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا