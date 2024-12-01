كيف يؤثر التدخين على ضغط الدم؟

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذر مجلس الضمان الصحي من خطورة التدخين على ضغط الدم، موضحا أنه يؤدي إلى تلف جدران الأوعية الدموية وتراكم الدهون داخل جدران الشرايين.

وأوضح في إنفوجرافيك نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أنه يتسبب في اضطرار القلب إلى العمل بجهد أكبر، مما يؤدي إلى زيادة ضربات القلب وارتفاع مؤقت في ضغط الدم.

وبين أن مضاعفات عدم السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، تشمل: النوبة القلبية، والسكتة الدماغية، وفشل القلب، وفشل الكلى، ومشكلات في النظر.

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