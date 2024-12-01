منها الصراعات مع العائلة.. أبرز 5 أسباب لانتكاسة المدمن بعد تعافيه

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن أبرز 5 أسباب تؤدي إلى انتكاسة المدمن بعد تعافيه.

وأوضحت في إنفوجرافيك، أنها تشمل التوتر والتعرض للاكتئاب، بالإضافة إلى البيئة السلبية والتواصل مع من اعتاد على التعاطي منهم، والتعرض للمحفزات البيئية عبر ارتياد الأماكن التي اعتاد عليها خلال فترة التعاطي.

ومن الأسباب أيضا: النزاعات الشخصية حيث إن أكثر من 50% من الانتكاسات بعد التعافي سببها صراعات مع العائلة أو الأصدقاء، إلى جانب ضعف الثقة بالنفس “فإذا زادت ثقة المتعافي في نفسه ازدادت قدرته على السيطرة والمضي في العلاج”.

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