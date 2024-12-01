شكرا لقرائتكم خبر عن مصفاة الجسم.. 3 أطعمة لتنظيف الكلى من السموم لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

تتعرض الكلى لمشاكل عديدة منها حصوات الكلى والالتهابات والأمراض الأخرى بسبب السموم المنتظمة التي تؤدي إلى تدهور صحتهما، ووفقًا للخبراء، من المهم التخلص من الجزيئات غير المرغوب فيها وإخراجها باعتبارها ضرورية لتعزيز وظيفة الكلى، فى هذا التقرير نتعرف على برنامج تطهير الكلى لإزالة السموم وتنظيف الكلى، بحسب موقع تايمز ناو.

تعد الكلى من أهم الأعضاء التي تزيل الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم، كما تحافظ على توازن صحي للمياه والأملاح والمعادن مثل الصوديوم والكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم في الدم.

نظرًا لأنها تعمل كنظام ترشيح طبيعي للجسم، فيجب تطهيرها عندما تكون مرهقة أو تحتاج إلى إزالة السموم بانتظام.

يساعد تطهير الكلى على إزالة السموم من الجسم، ويعزز صحة الكلى بشكل أفضل، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

هناك بعض الأطعمة التي يجب أن تتناولها للمساعدة في تنظيف كليتيك، بما في ذلك:

الخضروات منخفضة الأكسالات هي تلك المليئة بحمض الأكساليك والكالسيوم والتي توجد في الفواكه والخضروات مثل الكرنب والهليون والكرفس والتمر والسبانخ.

هذه الخضروات والفواكه تزيد من خطر الإصابة بالحصوات وهي رواسب صلبة مؤلمة مكونة من المعادن. لذا، حد من استهلاكها.

إن الأطعمة المحملة بالمغنيسيوم تمنع أو تبطئ تطور التكلس الوعائي، المرتبط بأمراض الكلى المزمنة أو CKD.

يمكن للمغنيسيوم القيام بذلك عن طريق منع تبلور فوسفات الكالسيوم.

الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل بذور اليقطين والخضروات الورقية والأفوكادو تساعد في مواجهة التأثيرات السامة للفوسفات على الكلى. يؤدي التحميل الزائد للفوسفات إلى إتلاف الكلى والمغنيسيوم يمنع هذا الضرر.

البروتين عالي الجودة من الأسماك

الأسماك مصدر رائع للبروتين وممتاز لمن يعانون من أمراض الكلى. ومع ذلك، يوصي الخبراء المصابين بأمراض الكلى بتقييد تناولهم للبروتين إلى 0.55-0.60 جرام/كجم من وزن الجسم يوميًا. يقول الدكتور بيرج: "تأكد من تناول كمية معتدلة من البروتين – ليست عالية جدًا – واحتفظ بالكربوهيدرات منخفضة لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم يدمر الكلى".

تعد الأسماك أيضًا مصدرًا رائعًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تساعد في خفض ضغط الدم ومستويات الدهون الثلاثية، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ورفع نسبة الكوليسترول الجيد.

طرق أخرى لتطهير الكلى

تتضمن الطرق الأخرى لتطهير الكلى وإزالة السموم منها بانتظام ما يلي:

إن تناول الكثير من الماء مهم للكلى لإزالة النفايات الموجودة في الدم. يجعل الماء الأوعية الدموية مفتوحة لتسهيل تدفق الدم إلى الكلى لتوفير العناصر الغذائية الحيوية.

يرفع استهلاك الملح مستويات البروتين في البول، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض الكلى والقلب.

قم بإجراء تغييرات غذائية كافية

تحافظ التغييرات الغذائية على صحة الكلى والجسم بشكل عام. لذا، قم بتقييد الأطعمة المصنعة وأدرج الأطعمة الصديقة للكلى.

تحتوي أوراق الهندباء على الفلافونويدات، وهي مضادات الأكسدة التي تطهر الكلى، وتنقي الدم، وتزيد من تدفق البول. شرب شاي الهندباء بانتظام يساعد في إزالة السموم من الكلى والوقاية من أمراض الكلى.

